Šabatová, Klus a další píšou prezidentu Pavlovi. Vadí jim přístup vlády ke Gaze

Fialova vláda podle osobností podporuje postup izraelské vlády v Gaze přesto, že si je vědoma toho, že kabinet Benjamina Netanjahua závažně porušuje mezinárodní právo.
"Izraelská vláda otevřeně usiluje o úplné zničení Pásma Gazy a vysídlení jejího obyvatelstva: nutí obyvatele Gazy k opakovaným evakuacím, aniž by jim zajistila ubytování, bezpečí, jídlo a dostatečné hygienické a zdravotní podmínky, což odporuje mezinárodnímu humanitárnímu právu," uvedli signatáři.
Česká vláda podle nich také porušuje své zákonné povinnosti zabránit genocidě, ke kterým ji zavazuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia i český právní řád. Kabinet a premiér Fiala se také podle osobností "staví proti veškerým mezinárodním pokusům jednat ve prospěch příměří, propuštění rukojmí a ukončení okupace a ve prospěch politického řešení, které zajistí bezpečnost a důstojnost Izraelcům i Palestincům."
Vláda podle signatářů také jednostrannou podporou Izraeli otevřeně dehumanizuje Palestince, popírá jejich lidská práva a legitimizuje jejich utrpení. Pod dopisem jsou dále podepsáni například spisovatelka Petra Hůlová, hudebník Tomáš Klus, bývalý europoslanec Mikuláš Peksa nebo rapper Vladimír 518.
Před Valným shromážděním OSN, které se koná v New Yorku tento týden, několik států uznalo Stát Palestina, například Austrálie, Británie nebo Kanada. Některé další to mají v plánu učinit právě na zasedání, Izrael krok ostře kritizuje. Česko podle ministerstva zahraničí nyní uznat palestinský stát neplánuje. Podle úřadu ale platí, že Česko podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, nicméně toho může být podle něj dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu.
Prezident Petr Pavel v neděli řekl, že proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Jinak je to podle něj víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, jež budou ztěžovat samotná jednání.
Několik stovek českých novinářů a novinářek se v létě obrátilo dopisem na vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které podle nich Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. Občanská výzva NEmlčme v červnu vyzvala k veřejnému nesouhlasu s porušováním lidských práv v Pásmu Gazy.
Větší zapojení do mezinárodní pomoci v Gaze a tlak na uzavření příměří žádala po české vládě například v únoru i iniciativa Mluvme o tom, která nyní adresovala otevřený dopis prezidentovi. Mluvčí kabinetu Lucie Michut Ješátková tehdy sdělila, že postoj vlády ke konfliktu je plně v souladu s mezinárodním právem a s legitimními aktivitami potírajícími mezinárodní terorismus.