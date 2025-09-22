Domácí

Šabatová, Klus a další píšou prezidentu Pavlovi. Vadí jim přístup vlády ke Gaze

ČTK ČTK
před 2 hodinami
Více než tři stovky osobností se otevřeným dopisem obrátily na prezidenta Petra Pavla kvůli tomu, že vláda Petra Fialy (ODS) se podle nich nezasazuje o dodržování lidských práv a mezinárodního práva v Gaze. O dopisu informovala iniciativa Mluvme o tom, v níž je například bývalá veřejná ochránkyně práv Anna Šabatová nebo bývalý český diplomat v Izraeli Antonín Hradilek.
Vysídlení Palestinci prchají ze severní Gazy na jih poté, co izraelské síly nařídily obyvatelům Gazy evakuovat se směrem na jih. Centrální pásmo Gazy, 13. září 2025.
Vysídlení Palestinci prchají ze severní Gazy na jih poté, co izraelské síly nařídily obyvatelům Gazy evakuovat se směrem na jih. Centrální pásmo Gazy, 13. září 2025. | Foto: Reuters

Fialova vláda podle osobností podporuje postup izraelské vlády v Gaze přesto, že si je vědoma toho, že kabinet Benjamina Netanjahua závažně porušuje mezinárodní právo.

"Izraelská vláda otevřeně usiluje o úplné zničení Pásma Gazy a vysídlení jejího obyvatelstva: nutí obyvatele Gazy k opakovaným evakuacím, aniž by jim zajistila ubytování, bezpečí, jídlo a dostatečné hygienické a zdravotní podmínky, což odporuje mezinárodnímu humanitárnímu právu," uvedli signatáři.

Česká vláda podle nich také porušuje své zákonné povinnosti zabránit genocidě, ke kterým ji zavazuje Úmluva o zabránění a trestání zločinu genocidia i český právní řád. Kabinet a premiér Fiala se také podle osobností "staví proti veškerým mezinárodním pokusům jednat ve prospěch příměří, propuštění rukojmí a ukončení okupace a ve prospěch politického řešení, které zajistí bezpečnost a důstojnost Izraelcům i Palestincům."

Vláda podle signatářů také jednostrannou podporou Izraeli otevřeně dehumanizuje Palestince, popírá jejich lidská práva a legitimizuje jejich utrpení. Pod dopisem jsou dále podepsáni například spisovatelka Petra Hůlová, hudebník Tomáš Klus, bývalý europoslanec Mikuláš Peksa nebo rapper Vladimír 518.

Před Valným shromážděním OSN, které se koná v New Yorku tento týden, několik států uznalo Stát Palestina, například Austrálie, Británie nebo Kanada. Některé další to mají v plánu učinit právě na zasedání, Izrael krok ostře kritizuje. Česko podle ministerstva zahraničí nyní uznat palestinský stát neplánuje. Podle úřadu ale platí, že Česko podporuje dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu, nicméně toho může být podle něj dosaženo pouze na základě přímého jednání obou stran, které nebude možné do té doby, dokud budou Pásmo Gazy ovládat teroristé z Hamásu.

Prezident Petr Pavel v neděli řekl, že proces palestinské státnosti musí být výsledkem jednání všech zainteresovaných stran včetně Izraele a musí k tomu být splněny alespoň základní podmínky. Jinak je to podle něj víceméně politická deklarace, která v dané situaci může vzbudit očekávání, jež budou ztěžovat samotná jednání.

Několik stovek českých novinářů a novinářek se v létě obrátilo dopisem na vládu a prezidenta, aby pomohli novinářům v Gaze, které podle nich Izrael trýzní hladem a záměrně zabíjí. Občanská výzva NEmlčme v červnu vyzvala k veřejnému nesouhlasu s porušováním lidských práv v Pásmu Gazy.

Větší zapojení do mezinárodní pomoci v Gaze a tlak na uzavření příměří žádala po české vládě například v únoru i iniciativa Mluvme o tom, která nyní adresovala otevřený dopis prezidentovi. Mluvčí kabinetu Lucie Michut Ješátková tehdy sdělila, že postoj vlády ke konfliktu je plně v souladu s mezinárodním právem a s legitimními aktivitami potírajícími mezinárodní terorismus.

 
