Poté, co ministr zahraničí v úterý večer na svých sítích zveřejnil podcast s Petrem Pavlem, který předtím obrana nedovolila armádě odvysílat, přestal mlčet generální štáb. Jeho mluvčí deníku Aktuálně.cz řekl, že ozbrojené síly nebyly informovány o tom, kde jejich video skončí. A že vojsko pod vedením Karla Řehky už nechce být s věcí jakkoliv spojováno.
To, že ministerstvo obrany vedené Jaromírem Zůnou (za SPD) – týden po plánovaném odvysílání – rozhovor s Petrem Pavlem zveřejní, překvapilo hned v několika věcech. Nejen tím, jaký kanál si obrana vybrala.
Jak už deník Aktuálně.cz uvedl, „zakázaný“ díl armádního podcastu s prezidentem se totiž objevil na sociálních sítích ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě). Ten je přitom jedním z hlavních kritiků Hradu v současné vládě Andreje Babiše (ANO).
Na celé věci je poměrně zarážející i to, že autoři podcastu z generálního štábu ani samotné velení armády v čele s Karlem Řehkou o tomhle kroku kabinetu nevěděli. Jinými slovy – ministerstvo obrany o plánovaném zveřejnění videa vojáky údajně nijak neinformovalo.
To vyplývá i z vyjádření Vladimíra Holase, mluvčího generálního štábu. Ten ve středu ráno reportérovi deníku Aktuálně.cz napsal, že od okamžiku, kdy video s Petrem Pavlem předali obraně, o něm ztratili přehled.
„Skrytý link podcastu, kterým do té doby disponoval pouze nejbližší okruh zainteresovaných osob odboru komunikace generálního štábu, jsme na vyžádání předali ministerstvu obrany dne 13. dubna,“ vrací se Holas do nedávné minulosti. A upřesňuje: „Dále na toto téma neprobíhala žádná interakce.“
Holas ještě doplnil, že s tím, kam se celá věc kolem videa nyní posunula, už nechtějí mít ozbrojené síly nic společného. „Armáda ČR je ze své podstaty apolitický subjekt a její velení si nepřeje, aby byla s dalším vývojem situace jakkoliv spojována,“ tlumočil Holas postoj generálů.
