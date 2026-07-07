S podporou od Babiše jsou nejspokojenější ti, co ji nepotřebují. Jednu skupinu naštval

Polovina občanů se domnívá, že kabinet Andreje Babiše se stará o sociální situaci rodin s dětmi přiměřeně. Za tímto relativně příznivým hodnocením, které vyplývá z průzkumu CVVM, se ovšem skrývá jeden smutný paradox: u vícečetných rodin nadšení z rodinné politiky současné vlády mizí a převládá zklamání.
Premiér Andrej Babiš (ANO) deklaruje podporu rodin jako osobní prioritu.
„Děti jsou smyslem našich životů. Musíme vytvořit takové podmínky, aby se mladí lidé rodinu nebáli založit,“ prohlásil na květnové konferenci Proč se v Česku rodí málo dětí a co s tím?.
Současní rodiče se ovšem dívají na rodinnou politiku v zemi skepticky, ukazují to podrobné výsledky průzkumu, které datové redakci Aktuálně.cz poskytlo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).
S podporou rodin ze strany Babišovy vlády tak jsou paradoxně nejvíce spokojeni ti, kteří ji nepotřebují. Názor, že se vláda stará o rodiny s dětmi dostatečně, silně převládá u lidí starších 65 let, ve dvoučlenných domácnostech a u ekonomicky neaktivních jedinců. Čtyři procenta voličů ANO si dokonce myslí, že rodiny dostávají od státu příliš mnoho.
Když ovšem výzkumníci CVVM položili stejnou otázku lidem ekonomicky aktivním, v „rodičovském“ věku 30 až 45 let a respondentům žijícím v početnějších domácnostech, dostalo se jim převážně nesouhlasných odpovědí.
Typickým představitelem člověka, podle kterého vláda podporuje rodiny nedostatečně, je Pražan ve věku 40 až 45 let žijící v pětičlenné domácnosti, který dal v posledních volbách hlas opozici. Pokud by se tedy průzkum omezil pouze na rodiny s dětmi, výsledek by pro vládu nevyzněl lichotivě.
Málo práce pro rodiče
Šetření zjišťovalo také to, jaké konkrétní opatření by lidé v rodinné politice přivítali především. Nejvíc souhlasných hlasů nasbírala podpora pružné pracovní doby nebo zkrácených úvazků pro rodiče malých dětí. Ze statistik Eurostatu vyplývá, že na částečný úvazek pracuje v Česku jen 8,8 procenta rodičů s dětmi, což je méně než polovina průměru EU.
Valná většina respondentů podporuje také zavedení otcovské dovolené a automatickou valorizaci rodičovského příspěvku v závislosti na inflaci. Rodičovský příspěvek se dosud vždy zvyšoval jen novelou zákona. Jeho výše se v porovnání s průměrnou mzdou a cenovou hladinou proto postupem času snižuje. V roce 2012 činila 220 tisíc korun, tehdy byla průměrná mzda v Česku 25 tisíc korun.
Čekání na skokovou valorizaci
Letos již průměrná mzda překonala hranici 50 tisíc korun. Rodičovský příspěvek ovšem za posledních 14 let vzrostl pouze o 59 procent na 350 tisíc korun. To nepokrylo ani inflaci. Vláda chce od příštího roku zvýšit rodičovskou na 400 tisíc korun, novela nicméně dosud neprošla legislativním procesem.
Většinový souhlas mezi účastníky průzkumu získala téměř všechna ostatní opatření, ke kterým se mohli vyjadřovat: od snížení daní pro rodiče s dětmi přes zvýšení přídavků na děti až po návrat společného zdanění manželů. Lidé jsou také pro budování nových mateřských školek a jeslí, ačkoli porodnost v zemi se propadla na historické minimum.
Chceme to všechno, ale ne pro všechny
Účastníci průzkumu souhlasí i bezplatnými obědy pro chudé děti a principem, aby alimenty za nespolupracujícího rodiče platil stát a pak je po něm vymáhal. Ten byl po několika předchozích neúspěšných pokusech před šesti lety schválen. Náhradní výživné stát platí od července 2021, v průměru jde zhruba o 1900 korun měsíčně, nově po dobu až šesti let. Letos by na náhradní výživné mělo jít 370 milionů korun.
Češi by většinově nezvedli ruku jen pro dvě z 18 předložených opatření: plošné přídavky na děti a bezplatné školní obědy pro všechny děti. „Bezplatné obědy pro všechny děti by znamenaly, že by stát nebo obec hradily školní stravování plošně všem dětem bez ohledu na příjem rodiny nebo její sociální situaci. Proti bezplatným obědům pro všechny děti jsou častěji respondenti ve věku 65+ let, voliči koalice Spolu, voliči Petra Pavla a obyvatelé Moravskoslezského kraje a kraje Vysočina,“ upřesnili autoři průzkumu.
Mohlo by vás také zajímat: „Řada rodin vypadla.“ Juchelka řekl, kdo přijde zkrátka. Nastaví i nový důchodový věk
Detektivka ve svatebních šatech. Enola Holmesová popírá svůj literární předobraz
„Někde jsem četla, že všechny dobré příběhy začínají svatbou,“ prohlašuje v úvodu filmu Enola Holmesová 3 jeho titulní hrdinka, jako by chtěla milovníky detektivek varovat, jakým směrem se bude její nové dobrodružství ubírat. Třetí část filmové série, která je dostupná na Netflixu, kvůli tomu přichází o značnou část své původní jiskry i napětí.
Z Noskové jde strach, smělé prognózy sílí. Zaskočená Američanka popsala bezmoc
Linda Nosková je čtvrtfinalistkou Wimbledonu a momentálně jednou z největších favoritek na finále slavného turnaje. Svou hrou překvapila i Američanku Madison Keysovou, která po porážce v agresivní bitvě jen obdivně analyzovala, co všechno mladá Češka umí a jak je nebezpečná. Z amerického tenisového prostředí mezitím vzešel také "nový prezident fanklubu Lindy Noskové".
Vědci spočítali, kdy na Zemi zemře poslední rostlina. Výsledek překvapil i je samotné
Lidé často přemýšlejí, jak dlouho vydrží život na Zemi. Nová studie se tentokrát zaměřila na rostliny, bez nichž by dnešní svět nemohl existovat. Pomocí klimatických modelů vědci odhadli okamžik, do kdy na planetě zřejmě přežije poslední zelený organismus. Jejich výpočty přinášejí překvapivě optimistickou zprávu, ale zároveň ukazují, co nakonec rozhodne o osudu celé biosféry.
Prodá Trump mocnou zbraň Turecku? Američtí spojenci zuří
„Asi ano, asi udělám něco, co Erdoganovi udělá radost.“ Tak odpověděl Donald Trump na otázku reportéra, zda plánuje dát Turecku dárek v podobě nejmodernějších letounů páté generace F-35, které si pořídila i Česká republika. Stroje mohou získat jen spojenci USA a proti prodeji těchto zbraní Ankaře vystupují jak vlivní kongresmani, tak Izrael, Řecko a další evropské státy.