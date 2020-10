S nakaženým v jednom bytě. Osm rad, co dělat, aby se covid-19 nešířil po domácnosti

Jeden pozitivní člen rodiny může snadno a rychle doma nakazit všechny. Nejlepší je se úplně izolovat a nesdílet domácnost vůbec s nikým. Tento "luxus" si ale většina nakažených samozřejmě nemůže dovolit. V takové chvíli ministerstvo zdravotnictví například radí prát na co nejvyšší teploty, založit si zvláštní koš na odpadky nemocného anebo navštěvovat koupelnu s toaletou dle speciálního systému.

1. Jak dlouho mám být v karanténě?

Pokud má někdo z domácnosti symptomy koronaviru anebo mu vyšel pozitivní test, je potřeba, aby ve 14denní karanténě zůstali všichni členové domácnosti. Toto období se počítá ode dne, kdy se objeví první symptomy nákazy. Pokud se žádné symptomy neobjeví, karanténa začíná dnem, kdy byl nabrán pozitivní test. Zakázáno je v tomto případě chodit třeba i na nákup či k lékaři.

Pokud se u vás symptomy objeví až se zpožděním, musíte začít novou 10denní karanténu, nehledě na to, jak dlouho jste už v izolaci. Když po deseti dnech nemáte žádné příznaky, je možné vlastní karanténu sám ukončit. Na test pak není povinné chodit.

2. Pohyb po domácnosti

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje, aby měl nemocný v domácnosti vyhrazenou jednu místnost výhradně pro sebe, v ní byl zavřený a vycházel jen v nezbytně nutných případech. Pokud potřebuje vejít do společných prostor, měl by tam být sám a vždy s ochranou úst a nosu. Místnost nakaženého je také potřeba větrat, co to jde.

Nejlepším opatřením spojeným se stravováním nakaženého v domácnosti s více členy je, když mu jídlo někdo položí přede dveře jeho místnosti, aby zbytečně nechodil po bytě.

Neobvyklý systém doporučuje ministerstvo a hygienici například pro návštěvy koupelny a toalety. "Hygienu by měl nakažený provádět vždy jako poslední z celé rodiny a posléze po sobě řádně uklidit a místnost vydezinfikovat," uvádí MZČR na svém webu. Čili dezinfekčními prostředky očistit například kliky dveří, vodovodní baterie, umyvadlo. Zároveň se doporučuje místnost pořádně vyvětrat.

3. Když je setkání nevyhnutelné

Nakažený by se měl absolutně vystříhat všech fyzických doteků. A když už se v bytě setkává s dalšími členy domácnosti, měl by dodržovat minimální vzdálenost 1,5 až 2 metry. Nutností je samozřejmě rouška.

4. Péče o "kontaminované" oblečení

Základním pravidlem je mýt si ruce vždy, když přijdete do kontaktu s nějakou věcí od nakaženého. O ty by se však nakažený neměl s ostatními členy domácnosti dělit. Platí to především pro ručníky, ale také nádobí, dokonce utěrku na nádobí. Tyto věci by zároveň neměly být v blízkosti domácích potřeb ostatních členů domácnosti.

Co se týká péče o prádlo, doporučuje se vše prát i sušit na co nejvyšší možnou teplotu. "Jedná-li se o oblečení, ložní prádlo či ručníky, ideální jsou všechny teploty nad 60°. Prádlo pak vyžehlete opět na nejvyšší možnou teplotu," uvádí ministerstvo. Pokud máte textilie, které nelze prát na vysoké teploty, můžete si opatřit dezinfekce na prádlo.

5. Jak se starat o nádobí?

Nádobí, příborů a dalších předmětů denní potřeby, které nakažený používá, by se neměli dotýkat další lidé. Tyto předměty musí dotyčný po použití důkladně umýt mycím přípravkem a horkou vodou nebo využít myčku nádobí.

6. Odpad nakaženého dobře zabezpečte, ale netřiďte

"Pokud se v rodině vyskytne potvrzený případ koronaviru nebo je nařízena karanténa, je potřeba dočasně přerušit třídění odpadů," uvádí na svém webu ministerstvo životního prostředí. Použité jednorázové pomůcky, jako jsou roušky, respirátory či rukavice, patří pouze do směsného odpadu. Předtím je ale potřeba je umístit do sáčku, ten pevně zavázat, poté umístit do dalšího sáčku a opět zavázat.

Dvojí zabezpečení je potřeba provést také při likvidaci běžného odpadu domácnosti, jež je v karanténě. Pytel je vždy třeba důkladně zavázat, poté vložit do dalšího pytle, povrch vnějšího pytle otřít dezinfekčním prostředkem a zavázaný pytel až pak vložit do kontejneru na směsný komunální odpad. Tímto způsobem zůstanou chráněni popeláři, již odpad zpracovávají.

7. Jaká dodržovat hygienická pravidla?

Při kašlání si pochopitelně zakrývejte ústa i nos jednorázovým kapesníkem, který se ihned po použití musí vyhodit. Následně si ihned umyjte ruce mýdlem. Ostatně ruce si myjte častěji a důkladněji než obvykle a minimálně 20 až 30 vteřin. Používat můžete i dezinfekci. Nesahejte si na obličej, nedotýkejte se nosu, úst či očí.

8. Na návštěvy zapomeňte

Pokud jste pozitivně testovaný či máte příznaky, setkání s přáteli odložte. Ohrožení jsou zejména starší či chronicky nemocní lidé. Domácí karanténa neznamená, že nemůžete třeba na dvorek či zahradu. I tam však používejte roušku a dodržujte případně vzdálenost od ostatních.