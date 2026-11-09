Rekordní odškodné. Havlová vysoudila za lživý článek dva a půl milionu korun

Někdejší první dáma Dagmar Havlová dostane za lživý bulvární článek o milostném poměru odškodné v celkové výši 2,5 milionu korun. Pražský vrchní soud v pondělí pravomocně potvrdil rozsudek, jímž herečka ve sporu s vydavatelstvím Bauer Media dosáhla na 1,3 milionu Kč. Už dříve jí justice přiznala dalších 1,2 milionu.
Havlová sice žádala dohromady čtyři miliony, i tak ale konečná částka nemá v Česku podle dřívějších vyjádření soudů obdoby. Advokát vydavatelství Jiří Trunečka ji označil za astronomicky vysokou a nespravedlivou. Rozsudek lze napadnout dovoláním u Nejvyššího soudu.
Předsedkyně odvolacího senátu Gabriela Kučerová zamítla odvolání vydavatelství, podle nějž je celkové odškodné extrémně vysoké. Soudkyně uvedla, že odpovídá extrémnímu zásahu do osobnostních práv.
„Částka 2,5 milionu korun se nám už zdá skutečně spravedlivou při posouzení všech kritérií, ke kterým je nutno přihlédnout,“ řekla.
Žalobou Havlové na ochranu osobnosti se justice zabývá už 14 let, spor opakovaně prošel všemi stupni soudní soustavy. Havlová původně usilovala o pět milionů, v pozdějších fázích procesu se už řešily miliony čtyři.
V minulosti přiznaly soudy za zveřejnění nepravdivých informací milion korun herci Marku Vašutovi, stejnou částku herci Tomáši Töpferovi, 900 tisíc korun rodině herce Karla Rodena nebo 700 tisíc korun herci Ondřeji Vetchému.
Článek s titulkem „Skandální zvěsti o Dáše Havlové. Šokující nařčení - Tajné rande v lázních“ vyšel v časopisu Pestrý svět v březnu 2012. Tvrdil, že Havlová si našla milence a byla s ním v lázních také o víkendu, kdy jí zemřel manžel Václav Havel, tedy 18. prosince 2011.
Informaci popřela jak Havlová, tak i muž, jehož fotografii časopis otiskl. Soudy následně konstatovaly, že údaje v článku byly absolutně nepravdivé a neověřené.
Soudkyně Kučerová v pondělí podotkla, že odškodné musí vedle náhradové funkce splnit i preventivní funkci vůči ostatním médiím. Odmítla také argument Bauer Media, že vydavatelství už na českém trhu nepůsobí. „Žalovaný se nemůže zprostit odpovědnosti tím, že přestane média vydávat – ten zásah už tam prostě byl a je potřeba jej odčinit,“ konstatovala.
Šanci na vyšší odškodné otevřel Havlové Ústavní soud. Z jeho nálezu mimo jiné plyne, že publikování pomlouvačných či vylhaných materiálů by se vydavatelům nemělo ekonomicky vyplácet.
„Vždycky jsem znovu překvapen tím, jak na mě ten článek působí zlovolně. Co může být horšího, než obvinit někoho z nevěry v době, kdy umírá milující manžel? Jediným záměrem bylo co nejvíc ublížit, zasáhnout,“ řekl v pondělí u odvolacího zasedání advokát Havlové František Vyskočil, který si s sebou přinesl předmětný výtisk časopisu. Herečka k jednání nedorazila.
Právní zástupce vydavatelství Jiří Trunečka kontroval tím, že částka 2,5 milionu korun je astronomicky vysoká nejen ve vztahu k obdobným sporům na ochranu osobnosti, ale i ve srovnání s odškodným pro oběti trestných činů. Její přiznání označil za extrémní nespravedlnost.
„V tisku vyšel článek jen jednou. Na internetu nevyšel nikdy, elektronická verze časopisu neexistovala. Následné šíření informace v médiích nečinil můj klient. K recyklaci článku dochází v důsledku vedení tohoto sporu,“ zdůraznil advokát.
Tím, že původně přiznané odškodné nyní více než zdvojnásobily, se soudy podle Trunečky dopustily zjevné nespravedlnosti i vůči ostatním lidem, jejichž ochranoosobnostní spory řešily v minulosti.
„Předmětné číslo časopisu nebylo beznadějně vyprodáno. Můj klient z toho článku neprofitoval v tom smyslu, že by si vylepšil pozici. Hrubý zisk toho vydání byl necelých 1,6 milionu korun. Taková by měla být přiměřená částka odškodnění, kterou by můj klient akceptoval,“ dodal
Vydavatelství Bauer Media Havlové na základě jednoho z předchozích pravomocných verdiktů vyplatilo čtyři miliony korun.
Tento rozsudek ale následně zrušil Nejvyšší soud, podle nějž by částka byla ve srovnání s jinými odškodňovacími případy nepřiměřeně vysoká. Vydavatelství se proto s herečkou v paralelním sporu soudilo o vrácení 2,8 milionu korun. Řízení bylo přerušené do rozřešení aktuální pře.
Místo učitele AI avatar? Ještě dlouho ne. Učitel je do budoucna jedno z nejjistějších povolání
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Tohle vidět nechceme, vložil se Gretzky do pře o sbornou. V Rusku jeho výrok změnili
Dění kolem hokejového mistrovství světa juniorů, kde má poprvé od zahájení války na Ukrajině startovat Rusko, se vyostřuje. Promluvil mimo jiné Wayne Gretzky.
ŽIVĚ Drony udeřily na severozápadě Ruska. Zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši
Drony zasáhly průmyslovou oblast v Kiriši v Leningradské oblasti na severozápadě Ruska. Uvedl to dnes brzy ráno na platformě Telegram gubernátor Alexandr Drozděnko. Podle něj bylo sestřeleno 81 dronů, přičemž útok nadále pokračoval. V Kiriši se nachází rozsáhlá ropná rafinerie a samotný region představuje významný uzel pro vývoz obilí a ropy v ruské části Baltského moře.
Británie a Francie pořádají velké cvičení, Češi nedorazili. „Nepodporujeme válku,“ tvrdí Okamura
Téměř 5000 vojáků z celkem 11 zemí. Ti všichni se v Polsku účastní velkého cvičení Koalicja 26.2. Evropské armády pod vedením Paříže a Londýna si tak v příštích dvou týdnech chtějí natrénovat, jak by byly schopné po skončení ruské agrese ohlídat mír na Ukrajině i bez amerických jednotek. Česká armáda však žádnou techniku ani lidi nevyslala. Proč Praha zůstala stát bokem, řekl Tomio Okamura (SPD).
Martin na bílém koni nedorazí. Meteorologové ale varují před jinou nepříjemností
Pranostika o Martinovi na bílém koni se letos nejspíš nenaplní. Česko čeká v následujících dnech převážně zatažená obloha a déšť, místy se však mohou objevit i mrznoucí srážky a nebezpečná ledovka. Meteorologové zároveň upozorňují na výraznější ochlazení, které přinese mrazivá rána s teplotami až minus sedm stupňů. Vyplývá to z pondělní předpovědi ČHMÚ.
„To je útok na mě!“ Maďarské úřady zatkly Orbánova bratra. Podezírají ho z pašování lidí
Maďarské úřady zadržely Árona Orbána, bratra někdejšího dlouholetého premiéra Viktora Orbána, a to kvůli podezření z pašování lidí. V pondělí o tom informovala maďarská média. Expremiér Orbán, který je lídrem nyní opoziční strany Fidesz, prohlásil, že skutečným cílem této operace je on sám, napsala agentura MTI.