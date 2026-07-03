S Macinkou v Maďarsku: Návrat tam, kde chválil Orbána. Teď navazuje kontakty s jeho "katy"

Ještě než ministr zahraničí Petr Macinka vyrazí příští týden s premiérem Andrejem Babišem a prezidentem Petrem Pavlem na ostře sledovanou a diskutovanou cestu na summit NATO do Turecka, vydal se v pátek ráno z letiště v pražských Kbelích do Maďarska. Cestu menším dopravním letadlem L 410 s ním absolvuje i Aktuálně.cz.
Na Petru Macinkovi bylo patrné, že není v nejlepší kondici. Trápí ho nachlazení a možná i horečky, ale cestu zrušit nechtěl. Záleží mu na tom, aby navázal co nejlepší kontakty a osobní vztahy s novou maďarskou politickou garniturou, která naprosto jednoznačně porazila jeho dřívějšího spojence Viktora Orbána.
V letadle si Macinka hned po usednutí vytáhl dokumenty k cestě do Maďarska a pečlivě si je během dvouhodinového letu procházel. Věděl, že ho čeká poněkud citlivá diplomatická záležitost.
Představte si, že jedete na návštěvu za političkou, ministryní zahraničí Anitou Orbánovou, pro kterou byl dnes už bývalý maďarský premiér Viktor Orbán fakticky hlavním protivníkem a kterého chtěla jako členka konkurenční strany Tisza odstavit po mnoha letech v dubnových volbách od moci.
Ovšem vy jste přijeli ani ne měsíc před těmito volbami do Maďarska a Orbána podpořili. A to nijak symbolicky, ale skutečně silnými slovy, která hodně rezonovala. Přesně v této delikátní situaci je nyní Petr Macinka. Ten v březnu při návštěvě Maďarska Orbána velebil mimo jiné následujícími slovy:
„Každá společnost občas vychová vůdce, kteří nejsou jen představiteli vlády, ale představiteli celého národa a zosobněním jeho odvahy a sebevědomí. Takoví jedinci jsou velmi vzácní a zanechávají v historii nesmazatelnou stopu,“ říkal Macinka, který následně pronesl nejvíce citované věty:
„Bylo statisticky prokázáno, že osobnosti řekněme jako Michelangelo Buonarroti se rodí přibližně jednou za pět set let. Já osobně jednoho takového muže z Maďarska velmi dobře znám. Shodou okolností je to váš současný předseda vlády,“ lichotil Orbánovi na setkání Patriotů pro Evropu s tím, že se s maďarským premiérem často setkával a získal jeden silný dojem. „Pomohu si přitom parafrází jednoho slavného francouzského citátu: Kdykoliv Viktor Orbán vstoupí do místnosti, jako by do ní vstoupilo samotné Maďarsko,“ řekl Macinka v Budapešti.
O několik dní později Maďaři ve volbách Orbána doslova vyprášili, mimo jiné proto, že jeho režim považovali za zkorumpovaný a vinili ho z toho, že země se ekonomicky výrazně propadla.
I když Petr Macinka zatím ještě oficiálně na mikrofony s novináři v Maďarsku nemluvil (má to v plánu až po všech jednáních), v letadle se s Aktuálně.cz neformálně na toto téma bavil. Podle svých slov tehdejší slovník přizpůsobil tomu, že šlo o setkání Patriotů pro Evropu, a navíc je přesvědčený, že Orbán představuje důležitou součást Maďarska posledních let.
Zároveň si ale Macinka pochvaloval vztahy s ministryní Orbánovou, několikrát s ní už jednal a je přesvědčený, že k sobě dokázali najít cestu. Pro Macinku jsou nejdůležitější vztahy v rámci V4, což bylo patrné i při jeho prvním jednání v Budapešti - s předsedou Výboru pro zahraniční věci Národního shromáždění Maďarska Mártonem Hajduem.
„V4 považujeme za asi nejdůležitější pro naší mezinárodní spolupráci. protože v tomto nejde o vládní vztahy, ale spíš o občany. Občané v našich zemích sdílejí stejné životní úrovně a podobné hodnoty, žijí podobné životy a čelí podobným trendům a tendencím. Některé jsou pozitivní, některé tak pozitivní nejsou. To je důvod, proč je V4 tak důležitá pro naše země, abychom mohli mluvit silnějším hlasem v Evropské unii,“ říkal Macinka.
Mimochodem, jednání probíhalo v budově, do které neměli občané v době vlády Viktora Orbána téměř žádný přístup. Teď ale bylo možné vidět výpravy, které rozsáhlý palác navštěvují a jsou uhranuté jeho krásou. Zemský dům, jehož výstavba začala v roce 1885, patří mezi dominanty města a je jedním z národních symbolů Maďarska. Není divu, že patří mezi památky UNESCO.
Odpoledne čeká Macinku ještě další program, včetně jednání právě s Anitou Orbánovou. Nenechme se zmást příjmením, s Orbánem nemá nic společného - leda snad, že v minulosti byla členkou Orbánova Fideszu, ostatně jako nynější maďarský premiér a její blízký spolupracovník Péter Magyar.
Orbánová má bohaté zahraniční zkušenosti už proto, že magisterské i doktorské vzdělání v oblasti práva, diplomacie a mezinárodních vztahů získala na Tufts University ve Spojených státech. Odborně se zaměřovala zejména na energetickou politiku, bezpečnost a postavení Ruska v Evropě. Je považována za odbornici na energetickou bezpečnost, mezinárodní vztahy a otázky střední Evropy.
Po skončení tohoto jednání Macinka přislíbil setkání s českými novináři, kdy by měl mluvit o této návštěvě Maďarska, ale sdělit také nejčerstvější novinky ohledně českého zastoupení na summitu NATO. Aktuálně.cz následně přinese o tomto setkání s Macinkou informace.
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