S kým jste se v Číně sešli, chce vědět senátor Fischer. Ptal se i Zemanova tlumočníka

Čína a vztahy Česka s touto velmocí se stanou středobodem jednání senátního výboru pro bezpečnost. Promluví o nich představitelé byznysu či bezpečnostní komunity, veřejné slyšení se koná z iniciativy předsedy výboru Pavla Fischera. Podle zjištění deníku Aktuálně.cz Fischer mapuje čínský vliv v Česku i neveřejnou cestou, respondentům na toto téma rozdal dotazníky. Obdržel ho i sinolog Vít Vojta.

Uprostřed června v Růžovém salonku Kolovratského paláce, jednoho ze tří senátních, sedělo u stolu se senátorem Pavlem Fischerem zhruba patnáct lidí. Pozval je, aby s nimi hovořil o perspektivě a rizicích česko-čínských vztahů. Mezi zpovídanými byli zástupce Asociace pro mezinárodní otázky, Ústavu mezinárodních vztahů, Centra asijských studií při Vysoké škole ekonomické nebo sinolog Vít Vojta, známý coby tlumočník českých prezidentů do čínštiny.

"V minulých měsících jsme přizvali ke spolupráci na téma Číny představitele akademické obce, které jsme oslovili také pomocí dotazníku. Ptáme se na zkušenosti a doporučení, zahraniční cesty nebo spolupráci s čínskými partnery," potvrdil deníku Aktuálně.cz senátor Pavel Fischer. Dotazníky rozdal na konci zmíněného zhruba hodinu a půl dlouhého sezení, Aktuálně.cz má formulář k dispozici.

Čítá třiadvacet otázek rozdělených do tří tematických bloků. Fischer chtěl znát názory respondentů na aktuální česko-čínské vazby, podrobnosti spolupráce instituce, kde daný dotazovaný působí, s čínskou stranou, a náměty na budoucí podobu česko-čínské problematiky. Mimo jiné se také ptal, zda zpovídaný vyrazil do Číny, kdo mu cestu platil, případně s kým se v Číně setkal.

"Jakákoliv diskuse o ekonomickém, sociálním a samozřejmě i o politickém či jiném vývoji v Čínské lidové republice je velmi důležitá a užitečná, s ohledem na rostoucí vliv Číny ve světě i v České republice. Mediální pohled na dění v Čínské lidové republice je tu často velmi jednostranný, stereotypní a zpolitizovaný," řekla Aktuálně.cz ředitelka Centra asijských studií při VŠE Zuzana Stuchlíková, která se červnového sezení účastnila.

Vojta dotazník odmítl vyplnit

Dotazník vyplnila, naopak formulář zatím nezpracovali v Asociaci pro mezinárodní otázky. "Asociace se z podstaty svého názvu zabývá zahraniční politikou, proto se účastníme všech akcí, které považujeme za zajímavé a potenciálně užitečné," komentovala červnové setkání pro Aktuálně.cz Ivana Karásková z asociace.

Fischer Aktuálně.cz potvrdil, že výslovně dotazník odmítl vyplnit pouze Vít Vojta, který je hlavní postavou webového portálu o Číně Sinoskop. Ten se na rozdíl od projektu Sinopsis vyhýbá jakékoli kritice poměrů v Číně.

Deník Aktuálně.cz Vojtu nezastihl. V minulosti ale mluvil o potřebě přistupovat k Číně méně konfrontačně, čemuž se naopak senátor Fischer nevyhýbá. "Debata o Číně je nesmírně polarizovaná. Každý pátý člověk na světě je Číňan. My jim nerozumíme a zdejší vyhraněná diskuse to pak staví tak, že je máme odmítat," řekl například letos v květnu Vojta v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak senátor Fischer s dotazníky naloží, zatím není jasné. "O dalších závěrech budu informovat," sdělil Aktuálně.cz. Každopádně zmíněná neveřejná červnová schůzka je součástí jeho na jaře deklarované snahy zmapovat vztahy Česka s Čínou, pojmenovat jejich přednosti i rizika a pokusit se přispět k nalezení ideální pozice pro Česko v tomto svazku. Fischer se ve své aktivitě inspiruje v západních zemích.

Fischer pozval šéfa BIS i Mlynáře z PPF

"Celá Evropská unie řeší totéž, co my. Všichni vnímají velké obchodní příležitosti, ale také obrovské ohrožení ze strany Číny. Ze všeho nejdřív proto musíme jasně pojmenovat zájmy českých občanů a zájmy českého byznysu. Proto jsme k jednomu stolu do Senátu pozvali bezpečnostní experty a zástupce velkých i malých českých firem a svazů. To, co dnes potřebujeme, je otevřený dialog a výměna informací," řekl Aktuálně.cz senátor.

Veřejně se jeho iniciativa poprvé naplní na zmíněném senátním slyšení, které startuje ve středu v deset hodin dopoledne ve Frýdlantském salónku Valdštejnského paláce. Beseda je rozdělená do tří bloků, v nichž budou pozvaní hosté mluvit o zkušenostech českých firem na čínském trhu, potřebě evropských podnikatelských svazů koordinovat obchodní politiku vůči Číně a o bezpečnostních rizicích vzájemných vztahů.

Z pozvaných firem jsou nejvýraznějšími subjekty finanční kolos PPF a Škoda Auto, za které by měli vystoupit Vladimír Mlynář respektive Michal Kadera. Podnikatelské svazy mají reprezentovat Radek Špicar ze Svazu průmyslu a dopravy či prezident Svazu strojírenské technologie Jan Rýdl. Bezpečnostní část slyšení obstará v první řadě ředitel Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka.

BIS před čínským vlivem v Česku dlouhodobě varuje. "Na území ČR či proti českým zájmům nepůsobily nepřátelsky jen čínské zpravodajské služby. K nátlakovému prosazování čínských zájmů se uchylovali i kariérní čínští diplomaté. V tomto kontextu je nutné konstatovat, že čínský přístup je de facto stejně hybridní jako ruský, hrozbu může představovat zpravodajský důstojník stejně jako kariérní diplomat či byznysmen," stojí v její poslední výroční zprávě.