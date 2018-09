S kocourem Mikešem za zády. Už 42 let je starostou Hrusic a stále ho to baví

Ladislav Tesařík je v čele Hrusic u Prahy již 42 let a mandát starosty by rád znovu obhájil. Starostů, kteří jsou na svých postech od prvních komunálních voleb po převratu, je v zemi na 40. A někteří z nich jako Tesařík dokonce ve vedení obce strávili již více než 40 let. Proč jsou tak úspěšní a lidé je stále volí, se pokusil zmapovat deník Aktuálně.cz. Přinášíme vám proto jejich portréty.

Hrusice - Již dvaačtyřicet let je v čele Hrusic u Prahy, známých zejména díky Josefu Ladovi a jeho kocourovi Mikešovi, Ladislav Tesařík. Že do své funkce, byť se jmenovala jinak, nastoupil již v roce 1976 - tedy v necelých 29 letech -, ale moc rád nezdůrazňuje.

"Každý si pak hned myslí, že jsem byl bolševik, ale nebyl," říká. "Chodili za mnou, abych vstoupil do KSČ, ale nakonec je uspokojilo, že ve straně byl tajemník," vzpomíná.

A přiznává, že by si mandát rád prodloužil. "Bavilo a baví mě to," vysvětluje jednasedmdesátiletý Tesařík, který je původní profesí zámečník. Až dosud neměl konkurenty - prakticky vždy totiž byla pouze jediná kandidátka, na níž byl lídrem. "Tentokrát jsou tu tři kandidátky, uvidíme, jak rozhodnou voliči. Ale pokud uspějeme, tak bych rád ještě zůstal," říká.

Šerifové to vidí

Hrusice nejsou jen samotná obec, ale i 420 chat ve 12 osadách, z nichž každá má svého šerifa. Tím hlavním je už skoro 40 let 86letý Miloslav Milostný.

"Udělal pro obec hodně a lidi to vidí," vysvětluje si Milostný to, proč má starosta takovou podporu. Podle něj hrálo roli, že ač se Tesařík do Hrusic přiženil z nedalekého Ondřejova, tak se hned aktivně zapojil do místního dění. "Strašně dlouho dělal starostu Sokola, hrál fotbal, pískal i druhou ligu," vypočítává.

Hrusice se za dobu Tesaříkovy "vlády" více než dvojnásobně rozrostly. Zatímco koncem 80. let zde žilo 337 lidí, dnes jich je 821. A zájem o bydlení tu je nadále velký. "Skoro každé pondělí mám nějaký e-mail od lidí, že tu byli jako turisté na návštěvě, líbilo se jim tady a ptají se, jestli máme volné pozemky, že by tu chtěli stavět," říká starosta.

Přitáhnout turisty, ale moc nestavět

On sám ale nechce, aby se malé městečko, které proslavil Josef Lada, příliš rozrůstalo. Podle Tesaříka by počet jeho obyvatel neměl výrazně překročit tisícovku.

"Chodí za mnou developeři, že by tady chtěli stavět. Ale to my nechceme, nepustil jsem je sem. Nechceme žádnou velkou výstavbu, jen rodinné domky, samostatné bydlení," vysvětluje Tesařík, podle nějž by se tak zničil ráz obce.

Ale nárůst obyvatel na druhou stranu pomohl. "Byli jsme přestárlá obec, ale tím, že se tu začalo stavět, Hrusice strašně omládly," konstatuje. Nejhorší jsou podle něj "vyjadřovačky" od úřadů. "Když děláte kanalizace, chodníky, plynovod - musíte mít vyjádření od všech. To strašně dlouho trvá, i roky," konstatuje.

Podle něj je navíc v Hrusicích stále co dohánět - například se snažit, aby přitáhly ještě více turistů. "Ale stavět nechci, to by obec neměla dělat. Spíš nastavit podmínky podnikatelům, aby turista přijel, dobře se najedl, něco tu viděl a měl se i kde ubytovat," popisuje.

Dál s Ladovým odkazem

Když porovnává dobu před 30 až 40 lety a dnešek, tak vidí velkou změnu zejména v lidech. "Vyžadují daleko více, někde si něco přečtou na internetu a chtějí to. Je to médii, tou dobou," konstatuje.

Za jeden ze svých úkolů považuje propagaci odkazu Josefa Lady. "Ten stále není doceněný. Máme tu jeho bystu, teď budeme dělat pomníček Mikešovi," říká a ukazuje sádrový model slavného kocoura, který je Ladovou asi nejznámější postavou.