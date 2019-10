Klaus na cestách: Kdo chce být svatý, ať jde kázat jako Hus, ale neleze do politiky

Václav Klaus mladší má za sebou první celotýdenní "lov" voličů hnutí Trikolóra. Po nedávném prvním sjezdu svého hnutí vyrazil minulý týden na sever Čech. Deník Aktuálně.cz strávil jeden den s ním, aby zjistil, jaký je o hnutí zájem a zda u nich Klaus skutečně budí takovou důvěru, jakou mu přiřkl poslední průzkum CVVM. Podle něj v tomto ohledu nově překonal i dlouhodobého vítěze Andreje Babiše.

"To byl tedy nápad, takto po ránu a na lačno jít běhat," obrací se Václav Klaus mladší s jemnou výčitkou na koordinátora svého hnutí Trikolóra na Chomutovsku Jiřího Suremku, když se oba ve sportovním scházejí přesně v osm ráno před hotelem Hřebíkárna, který stojí na okraji Chomutova v místech, kam chodí místní za odpočinkem i sportem.

Venku je sychravo, předpověď na den nevěstí nijak dobré počasí, ale Klaus se rozbíhá na půlhodinový běh. Jinou možnost ani nemá, místní Trikolóra dopředu na tuto akci zvala pod názvem "Ranní běhání s Václavem Klausem a občany Chomutova". Kromě Klause a Suremky se však vydávají na cestu jen dva běžci, jedním je člen místního běžeckého spolku, druhým příznivec hnutí Jaromír Vrána.

Když za půl hodinu doběhnou, Klaus všem podá ruku, poděkuje za účast a o hodinu později už stojí před nedalekým Domovem pro seniory, kam přijíždí z Prahy také jeho nejbližší spolupracovnice a první místopředsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková. "Už mi dochází síly, jezdíme třetí den," pronese Klaus, který se po zvolení předsedou Trikolóry na konci září rozjel budovat své hnutí po Česku - a na úvod vyrazil na celý týden na sever Čech.

Na debatu se seniory ale mnoho času nemá, maximálně půl hodiny, protože Klaus má cestu naplánovanou tak, aby navštívil od rána do večera co nejvíce míst. Scénář je všude velmi podobný. Vždy nejdříve vysvětluje, proč se vydal na objížďku republiky. "Děláme to proto, že na nás noviny budou stále více útočit, protože přinášíme nějakou změnu. A navíc nemáme miliardy, abychom před volbami oblepili republiku billboardy," prohlašuje a poté už se snaží zaujmout programem Trikolóry.

"Máme tři hlavně pilíře programu, které nikdo jiný moc nehájí," upozorňuje s tím, že prý "dnes polovina lidí běhá za dotacemi, nebo za dávkami", a proto chce jeho hnutí hájit činorodé a pracovité lidi. "Sami vidíte, že existují rodiny, kde už ve třetí generaci neviděli tatínka pracovat, což je věc, která se musí okamžitě změnit. Pracovat se musí vyplatit, dávky musí motivovat lidi pracovat," říká Klaus, kterému přítomní tady i na jiných tleskají.

Důvěra v politiky dle CVVM Z představitelů stran, jejichž zástupci jsou v parlamentu, věří Češi nejvíce Václavu Klausovi mladšímu. Předsedovi hnutí Trikolóra, někdejšímu členovi ODS, vyjádřilo v zářijovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) důvěru 42 procent dotázaných. Podařilo se mu tak překonat premiéra a předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, kterému věří 38 procent lidí. Více zde: Klaus mladší překonal Babiše, důvěřuje mu z předsedů stran nejvíce lidí

Holčičky si nemůžou hrát s panenkami, tvrdil Klaus

A přikyvují i jeho větám o tom, jak chce hájit hlavně české zájmy nebo bránit normální svět. "Skutečně už jsou pokyny, že si holčičky nemají hrát s panenkami, že budou mít stereotyp, a podobné nesmysly," varuje, což vyvolává u posluchačů neklid. "Jako vážně, řada nějakých aktivistů to kontroluje, jestli to v té školce takto dělají," ujišťuje předseda Trikolóry.

Slova o tom, jak si "holčičky nemůžou hrát s panenkami", opakuje na všech místech, která během čtvrtka navštívil, hned v prvních minutách. Ať zavítal do Údlic, Droužkovic, Bílence, Černovic, Křimova, Výsluní, Spořic, Perštejna, Klášterce, Kadaně či Chomutova. A stejně patrně mluvil také na desítkách dalších míst během celého týdne.

"Máme čím dál větší magořiny, teď jste možná zaznamenali z ministerstva, že holčičky ve školkách a jeslích by si neměly hrát s panenkami, aby neměly nějaké genderové stereotypy. Před deseti lety jsme si mysleli, že je to nějaká satira, dneska je to realita," opakuje v Údlicích.

"Podle některých brožur už není maminka a tatínek, ale rodič 1, rodič 2, pohádky nemají obličeje, není jasné, kdo je holčička nebo chlapeček," rozvíjel téma v Chomutově, když vysvětloval, jak chce jeho hnutí bránit normální svět třeba před ministryní práce Janou Maláčovou a jejím úřadem.

Vzhledem k frekvenci tohoto jeho "varování" deník Aktuálně.cz zjišťoval, jak je to ve skutečnosti "s holčičkami, které si nemůžou hrát s panenkami". Klaus společně se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou vycházejí z Plánu péče o děti v mikrojeslích. V závěrečné části je zmínka o tom, že děti jsou vedeny "k vědomí odlišnosti mezi lidmi, s důrazem na potírání předsudků o mužích a ženách".

"Neříkáme, že nějaká hračka či aktivita je jen pro chlapce, nějaká pro dívky. Pokud je potřeba děti rozdělit, mělo by to být z funkčního důvodu, nikoli jen podle pohlaví či věku," stojí mimo jiné v textu. Podle mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí Kristýny Křupkové to ale neznamená, že by si holčičky nemohly hrát s panenkami. "Nic takového se neděje ani nehrozí. Holčičky si můžou hrát nadále s panenkami, vůbec nic se v tomto nemění," uvedla mluvčí.

Mluví srozumitelně, jeho slova mají logiku, reagují posluchači

O posluchače, kteří by se s Klausem pustili do polemiky, je na setkáních nouze. Po pravdě se neobjeví nikdo, kdo by mu za celý den oponoval. Ať mluvil o tom, jak bude hnutí vždy na první místo stavět zájmy Česka, podporovat hlavně ty, co chtějí pracovat, nebo se bude snažit "sebrat" veškeré dotace pro politické neziskovky či velké zahraniční firmy, posluchači to kvitovali potleskem.

"Mně je blízké jak pan Klaus mluví, jeho argumenty mají hlavu a patu, jsou srozumitelné, líbí se mi, co říká," sdělil Aktuálně.cz například starosta Spořic Romand Brand, který se stal zároveň místním koordinátorem Trikolóry. Podobně se vyjadřoval také další posluchač a příznivec hnutí František Szilvási, který byl dříve členem ODS. "Mně se mimo jiné líbí lidovější styl vystupování, dokáže si s lidmi úplně normálně sednout a povídat si," pochvaloval si Szilvási.

Klausův slovník je skutečně lidovější, občas použije výrazy, které člověk běžně od politiků neuslyší. "Důchodcům se snaží každý 'podkuřovat', nikdo vám neřekne, že by chtěl důchody snížit," pronese například k seniorům. "My nemáme v programu jako jiné strany, že chceme moderní digitální společnost, bla, bla, bla, my prostě chceme, aby se hlídala kvalita vzdělání u deváťáků," oznámí na jiných místech Chomutovska, kde také upozorňuje, že jiné strany údajně jen "žvaní", zatímco Trikolóra chce skutečně hájit národní zájmy.

"Když nebudeme muset 'smrdět' ve sněmovně, tak nasedneme, a jedeme s dodávkou okres po okresu, vesničku po vesnici, protože to je cesta, jak se to má dělat, jet za lidmi, nebát se jít říkat, co hájím," slíbil svým příznivcům při večerním velkém setkání v chomutovské restauraci Kamenčák.

Klausovými důležitými spojenci jsou exčlenové ODS

Klíčovými postavami jsou pro Klause v jednotlivých místech Česka krajští koordinátoři, což jsou v některých případech bývalí členové ODS. Jako třeba zrovna na Chomutovsku Jiří Suremka, který využívá znalosti starostů a dalších komunálních politiků k tomu, aby Klausovi nachystal co nejvýhodnější program.

"S výjimkou jednoho starosty se mi snažili všichni pomoci s propagací vystoupení pana Klause," říká Suremka, podle kterého budou někteří starostové či místostarostové přinejmenším příznivci Trikolóry, což Klaus poslouchá zvláště rád. "Potřebujeme mít v každé vesnici někoho, kdo se nás zastane v hospodě, když tam bude někdo naši Trikolóru napadat," vysvětluje při cestě Chomutovskem.

Na dotaz Aktuálně.cz, co jej přitáhlo od ODS k Trikolóře a Klausovi, odpovídá Suremka, že především dlouhodobá politika Václava Klause staršího. "Vždycky jsem mu moc fandil, inspiroval mě dokonce k tomu, že jsem šel studovat ekonomickou vysokou školu," říká Suremka, který umí šest světových jazyků a kromě jiného pomáhá firmám ze Skandinávie s podnikáním v Česku a některých dalších evropských zemích.

V minulosti mimo jiné ostře kritizoval tehdejšího primátora Prahy za ODS Pavla Béma, protože podle něj dlouhodobě pošlapával ideály a principy ODS. "Pracuji v oblasti nemovitostí a vím, že každý podnikatel, který se snažil v Praze prosadit nějaký svůj projekt, změnit územní plán, něco udělat a většinou v dobrém pro město, platil stovky milionů někdy miliard do kapes vaší zkorumpované bandy na nemorálních úplatcích," napsal mimo jiné Bémovi.

Značně kritický byl také k chomutovské ODS, která podle něj ztratila dávno u voličů důvěru. "Nakonec mě vyloučili. I kdyby to ale neudělali, šel bych za Václavem Klausem mladším. Já mu jednoznačně důvěřuji a stojím za jeho názory, když jsem s ním tento týden jezdil, opět jsem se o tom přesvědčil. Ať jde o jeho tvrzení, že stát má být co nejmenší a má v něm být minimum byrokracie, nebo o to, že klimatické změny nejsou zdaleka tak vážné, jak to tvrdí někteří vědci," míní Suremka.

Skromné publikum? Na propagaci musíme zapracovat

Suremka má možnost poznat Klause ještě jinak než jako řečníka na mítincích. Když jsou bokem lidí, je Klause slyšet, jak se Suremkou několikrát probírá propagaci setkávání s veřejností. Během čtvrtka se totiž několikrát stalo, že přišlo málo lidí, s výjimkou Kadaně a Chomutova se jejich počty pohybovaly od pěti do patnácti.

"V Kadani už to bude určitě lepší," slibuje Suremka, zatímco Klaus ho nabádá, aby neopomněl zvát kolemjdoucí na večerní chomutovské setkání, které má být vrcholem, dne. "A tuto paní jste pozval?" ptá se Klaus, když od něj odchází starší žena, která jej požádala o autogram a říkala mu, jak moc mu fandí. "Velmi ráda jsem četla jeho komentáře na webu. Hodně se mi líbily, třeba ty, které se týkaly školství. A nejen ty, líbí se mi třeba i to, jak zdůrazňuje národní zájmy," říká Aktuálně.cz tato žena před cukrárnou v Jirkově.

Suremka je ale podle svých slov vděčný Klausovi i za tento tlak, aby se o Trikolóře co nejvíce vědělo. "Při kontaktu s ním cítím, že je to také výborný manažer, který chce po každém výkon a výsledky, podle toho také každého posuzuje. Určitě si je v tom blízký se svým otcem," říká Suremka, podle kterého přišlo na Klause hodně lidí vždy, když byla dobrá propagace. "Kde byla slabší, tak byla i slabší účast. Na tomto musíme zapracovat," avizuje.

Škola na poslední chvíli zrušila besedu

Spíše skromnější účast ale Klause alespoň na první pohled nikde nerozhodila. Rozladění na něm nebylo znát ani ve chvíli, kdy se na poslední chvíli nedostal na plánovanou besedu se studenty gymnázia v Jirkově. Když už stál před školou společně se Zuzanou Majerovou Zahradníkovou a místními zástupci hnutí, najednou se dozvěděl, že ředitelka besedu zrušila.

"Na Facebooku se strhla mezi studenty polemika o tom, že jsou proti, že by to bylo vymývání mozků," vysvětloval mu Suremka jen několik kroků před dveřmi gymnázia. "No, tak pojďme na kávu," reagoval Klaus, který si po cestě do cukrárny posteskl, že se asi škole ozval nějaký okresní tajemník, takže se besedy zalekla.

Večer, při hlavním setkání v chomutovském Golf klubu Kamencové jezero, má Klaus plno a mimo jiné odpovídá na dotaz, s kým by šla Trikolóra do vlády. "Budeme vládnout s tím, s kým prosadíme největší část našeho programu. Kdo chce být svatý, ať jde kázat jako Hus, ale neleze do politiky. Lidé chodí do práce a platí si vás za to, abyste hájili jejich názory. A ne, abyste moralisticky kvičeli v opozici a chodili do parlamentního bufetu," prohlašuje.

Když uteče hodina, Klaus avizuje konec setkání. "Tak jo, jak řekl soudruh Husák: teraz iděm za svými povinnostmi. Iděm si lahnút," loučí se s pěti desítkami lidí. Jeho netradiční slovník opět zabral, lidé se při zmínce o bývalém komunistickém prominentovi Gustavu Husákovi rozesmáli a Klause doprovodili dlouhým potleskem.

"A od příštího týdne začneme v Poslanecké sněmovně předkládat konkrétní návrhy z našeho programu. Udržte si vtip a dobrou náladu, stojíme na té správné straně, to nás musí strašně fyzicky posílit. Naši nepřátelé, ať už v novinách, nebo někde jinde, nejhůř snáší, když jste v pohodě, zachovejte si humor a nadhled," nabádá.