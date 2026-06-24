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S kladivem nikdo nepřijde. Pragerovu ikonickou stavbu čeká rekonstrukce za půldruhé miliardy

Historické Pragerovy kostky.
Součástí programu jsou také umělecké intervence a recyklační dílny.
CAMP - Karlín.
Součástí programu jsou také umělecké intervence a recyklační dílny.
CAMP - Karlín.
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Historické Pragerovy kostky. |
Foto: IPR
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova
Anastasija Antonova

Ikonické Pragerovy kostky v pražských Emauzích vstupují do tříleté rekonstrukce za 1,4 miliardy korun. Obnova má areál přiblížit původní vizi architekta Karla Pragera a zároveň se stát ukázkou cirkulárního přístupu ve stavebnictví. Podle Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy jde o první takový projekt realizovaný veřejným zadavatelem v Česku.

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CAMP - Intervence.
CAMP - IntervenceFoto: IPR Praha

Kvůli zahájení prací se z objektu stěhují také jeho současní uživatelé. Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) a Centrum architektury a městského plánování (CAMP) opouštějí své sídlo, přičemž CAMP bude od podzimu působit v bývalé opravně lodí v Karlíně.

Poslední možnost navštívit CAMP v Emauzích

S koncem první éry CAMPu v Pragerových kostkách souvisí i program Stavba povolena, který v areálu probíhá po celý červen. Návštěvníci si mohou prohlédnout výstavu, na níž se podílí patnáct tvůrčích osobností včetně Vladimira 518, TIMA, Lenky Tyrpeklové či Krištofa Kintery. Součástí programu jsou také umělecké intervence a recyklační dílny. Vyvrcholením bude 25. června závěrečná akce Closing Party, po níž se areál na následující tři roky promění ve staveniště.

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První cirkulární rekonstrukce veřejného zadavatele

Před zahájením stavebních prací probíhá v budovách inventarizace vybavení. Část nábytku a zařízení se přestěhuje do náhradních prostor IPR v Holešovicích, další vybavení nabídne institut městským organizacím, neziskovým spolkům i veřejnosti.

„V budovách zůstanou holé příčky a prázdné místnosti. Následně dojde k demontáži prvků. Nepřijde nikdo s kladivem a nezbourá interiér budovy, ale jedno po druhém se šetrně demontuje, aby se to mohlo případně znovu využít,“ uvedl ředitel IPR Ondřej Boháč.

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Práce se budou řídit předrekonstrukčním auditem zpracovaným ČVUT. Ten mapuje možnosti dalšího využití stavebních materiálů, jako jsou ocelové prvky, beton, cihly nebo sklo. Materiály se budou postupně rozebírat, třídit a připravovat pro další použití.

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Návrat k Pragerově původní vizi

Areál navrhli architekti Karel Prager a Jiří Kadeřábek. Jejich původní koncept počítal nejen s kancelářemi a výstavním sálem, ale také s veřejně přístupnými terasami a větší otevřeností vůči městu. Rozsáhlejší opravou přitom komplex neprošel od svého dokončení v roce 1975.

Dnes podle IPR budovy neodpovídají současným požadavkům na energetickou efektivitu, požární bezpečnost ani technické vybavení. Součástí rekonstrukce proto bude obnova pláště budov, modernizace technologií i zachování řady původních architektonických prvků, například obkladů, dlažeb, svítidel nebo klik.

Historické Pragerovy kostky.
Historické Pragerovy kostky.Foto: IPR
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