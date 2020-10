S kamarádem zneužil 39 dětí. Teď chce předčasně z vězení, zaručili se za něj rodiče

Bývalý skautský vedoucí Milan Machát spolu s kolegou Martinem Mertlem sexuálně zneužili 39 dětí, část z nich byli jejich svěřenci z oddílu. Oba za několik sexuálních zločinů dostali trest deset let vězení. Mertl je po podmíněném propuštění od loňského listopadu na svobodě. Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, o podmíněné propuštění požádal i Machát. Ve vězení je od dubna 2012.

Odhalení kauzy Martina Mertla a Milana Macháta z Ústí nad Labem představovalo na jaře 2012 jeden z nejrozsáhlejších případů sexuálního násilí v novodobé české historii. Závažnost případu podtrhovalo, že oba muži zneužili důvěry svých svěřenců v družině Bobři ústeckého skautského oddílu Dvojka. Když Mertl opustil předčasně vězení, měl za sebou z desetiletého trestu 7 let a 7 měsíců.

Jak nyní zjistil deník Aktuálně.cz, o předčasné propuštění usiluje i Milan Machát. Žádost si podal minulý měsíc. "V citované věci Okresního soudu Brno-venkov jde o rozhodnutí o žádosti odsouzeného o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody," potvrdil Aktuálně.cz mluvčí instance Dušan Beránek.

Machát, stejně jako dříve i Mertl, si odpykává trest ve věznici v Kuřimi, jež spadá do pravomoci právě Okresního soudu Brno-venkov. Senát v čele se soudcem Jiřím Večeřou začne Machátovu žádost projednávat 20. listopadu. V tu dobu bude mít za sebou bývalý skautský vedoucí ze svého desetiletého trestu splněno 8 let, 7 měsíců a 18 dní. První jednání proběhne přímo v kuřimské věznici.

Pět let zneužívání

Žádost o podmíněné propuštění zpravidla provází záruky občanských spolků za odsouzeného. Mají pomoci přesvědčit soud, že se trestanec ve vězení napravil a na svobodě nebude skutky opakovat. V případě Macháta mají záruky osobnější rozměr. "K žádosti odsouzeného se připojili jeho rodiče," poznamenal mluvčí Beránek.

Soud vedle záruk přihlédne i k hodnocení Macháta od pracovníků výkonu trestu. Zohledňuje se chování ve vězení, kázeňské odměny či kázeňské tresty. "Ředitelka věznice podepisuje hodnocení odsouzeného, které si vyžádá soud na základě obdržené žádosti o podmínečné propuštění," sdělila k tomu Aktuálně.cz mluvčí kuřimské káznice Pavlína Kuchařová. Jestli už je Machátovo resumé hotové, není jasné.

Pokud soud na jeho žádost kývne, nemusí to znamenat automatickou propustku z vězení. Do hry se může vložit státní zástupce, prvoinstanční rozhodnutí lze zvrátit stížností. Konečné slovo by pak měl nadřízený soud. Takto to probíhalo i v Mertlově případě, po zásahu žalobce ho s konečnou platností poslal na svobodu až Krajský soud v Brně.

Milan Machát a Martin Mertl ubližovali nezletilým v letech 2007 až 2012, část této doby byli sami mladiství, tedy mladší 18 let. Výrazné většině zneužitých bylo od deseti do třinácti let. Vybírali si především chlapce, obětmi byly však i tři dívky. "S tak rozsáhlou činností jsem se ve své kariéře dosud nesetkal," řekl u soudu s oběma muži ústecký státní zástupce František Stibor, který je obžaloval.

Vydírání a pornografické video

Oběti si nacházeli převážně na internetu, na několika seznamovacích portálech vystupovali pod falešnou dívčí identitou. Od svých obětí na základě smyšlených záminek získali intimní fotografie. Jednoho ze svých svěřenců pod výhrůžkou zveřejnění takového snímku donutili natočit pornografické video. Několika svěřencům ublížili přímo ve skautské klubovně, kde v noci přespávali.

Své činy před okolím dlouho tajili i díky tomu, že u zneužitých svěřenců dosáhli mlčení apelováním na skautské zásady vzájemné důvěry a uchování tajemství. "Oběti měly velmi obtížnou situaci se bránit. Obžalované braly jako své vedoucí, které respektovaly," uvedla soudkyně Kamila Krejcarová, která Mertla s Machátem poslala do vězení.

Muži si vyslechli rozsudek za několik sexuálních zločinů zahrnující znásilnění, sexuální nátlak či zneužití dítěte k výrobě pornografie. Podle rozsudku museli ve výkonu trestu absolvovat také sexuologické léčení. Soudkyně Krejcarová jim navíc po propuštění zakázala deset let pracovat s dětmi, současné české zákony větší sankci v tomto ohledu neumožňují.