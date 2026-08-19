S domobranou mezi bezdomovci. Politik SPD mluví o růstu kriminality, číslům navzdory

Občanské hlídky zřídil v Újezdské ulici v pražských Strašnicích Jan Čížek, vydavatel a politik SPD kandidující v letošních komunálních volbách. Důvodem je podle něj nárůst kriminality. Jenže policejní statistiky říkají něco jiného. A část místních dává Čížkova slova do souvislosti právě s volbami. Redaktor Aktuálně.cz se proto vydal s Čížkem na obhlídku okolí i nedalekých příbytků bezdomovců.
Strašnická „domobrana“ funguje zhruba od začátku letních prázdnin. Čížek o založení občanských hlídek informoval několikrát na Facebooku a také o nich referovala některá média.
Redaktor Aktuálně.cz se vydal od Strašnic zhruba měsíc poté, co Čížek poprvé mluvil o hlídkách. Ve večerních hodinách v horký letní den byl v okolí Újezdské i přilehlých ulic klid. Místní pak uváděli, že o domobraně buď neslyšeli nebo o ní vědí jen z médií.
Někteří dávali hlídky i do souvislosti s blížícími se komunálními volbami, ve kterých Čížek kandiduje na starostu v barvách SPD. Když se redaktor obrátil na politika se žádostí o vyjádření, co říká na tato slova místních, pozval ho Jan Čížek na obchůzku po okolí.
Hlídkuje agentura
Setkání začalo v 10 hodin dopoledne před Čížkovým domem v Újezdské ulici. Na místo dorazil v maskáčích i jeden z členů najaté hlídky. Jak politik přiznává, na hlídkování si najímá profesionální agenturu. Dalšími účastníky výpravy byli ještě zastupitel v Praze 10 za SPD Petr Kopecký a kameraman, který točí videa pro Čížka.
Podle Čížka se situace v ulici po zavedení občanských hlídek zlepšila. To míní i jeho soused Miroslav Keller. „Pomohlo to,“ řekl Aktuálně.cz s tím, že situace s místními bezdomovci je špatná.
„Bordel tady dělají, tahají sem deky, injekční stříkačky, usídlují se tady kolem plotu. Jsou to bezdomovci, drogově závislí. A vyvrcholilo to tím, že zase po roce tady začali vykrádat,“ líčí Keller.
„Nejdřív to začalo u pana Čížka, že se k němu vloupali. Pak tady vymlátili auto. Vloni nám sem vlezli na zahradu, zkoušeli auta, zkoušeli klíče, které našli v autě. Vzali bundy, svetr, všechno, co tam bylo. Vzali i nůž na přeříznutí pásů,“ popsal Keller, který jedním dechem dodal, že letos ho naštěstí nikdo nevykradl.
Podobně popsal dění i Čížek: „Soused nám hlásil, že jim tam běhali a něco jim ukradli na zahradě. Druhý den vykradli nás. Přijela tam policie, všechno sepsala, prostě ohromné. Musím říct, že policie je velmi profesionální, všechno super. A další den ráno se probudíme a přímo před našimi vraty vykradené auto. Ne moje, ale jiného souseda.“
Bezdomovecké „hrady“
Celá výprava se pak vydala na plánovanou promenádu, která však byla před časem uklizena dobrovolníky. Na místě tak byl jen pytel plný plechovek a pár lahví od piva.
Člen hlídky, který jde s námi, si vzal jako výbavu vestu s nápisem zásahová jednotka. A z kapsy kalhot mu čnělo něco, co připomínalo rukojeť pistole. Podle jeho ujištění se ale nejednalo o pravou zbraň.
Po obhlídce se celá výprava přesunula o kousek dál. Šlo o prostor mezi bývalou a funkční tratí. Cesta tvořila menší okruh, který vedl kolem kopců zarostlých nálety. A skoro na každém z nich byly provizorní příbytky.
První do obydlí šel člen hlídky, hned za ním Čížek. První příbytek vypadal prázdný. Na místě byly odpadky, skořápky od vajíček i psí kotec. Uprostřed stál stan. Po krátké chvíli se objevil jeden z obyvatel příbytku, který se zajímal, kdo přišel a co na místě chce. Odpovědí mu bylo, že jde o obhlídku okolí. Vše však proběhlo v klidu.
Na dalším kopci byl příbytek už o něco sofistikovanější. Uprostřed měl ohniště, z palet a desek tam byly postavené různé budky, jedna sloužila jako kuchyň. Výjevu vévodily dva zvlhlé chleby. Tento příbytek byl skutečně prázdný. V dalším ale Čížka přivítal psí štěkot, načež se objevil i majitel zvířete.
Ani on nebyl agresivní a s Čížkem se pustil do debaty. Tvrdil, že už na místě žije tři roky. „Divní“ lidé podle něj přebývají kousek dál, i proto si prý pořídil psa. Když mu politik řekl, že v místě roste kriminalita, tvářil se překvapeně. Celá rozprava netrvala dlouho, muž brzy zmizel.
„Copak se dá takhle žít v 21. století,“ pronesl Čížek při cestě dolů. „Opevněné“ kopce pak přirovnal ke středověkým hradům. Několikrát také padlo označení Bronx či Johannesburg.
Podle Čížka jsou pak příbytky poměrně novou záležitostí. On sám vzpomínal, že si do míst chodil jako malý hrát. Dneska už by tam ale prý své děti samotné nepustil.
Policie mluví jinak
Server Aktuálně.cz se s dotazem na kriminalitu v oblasti Újezdské ulice a okolí obrátil na policii. Podle statistik strážců zákona tam však kriminalita nestoupla, jak tvrdí Čížek.
„Z pohledu registrované kriminality aktuálně neevidujeme v dané lokalitě nárůst majetkové trestné činnosti. Za poslední rok jsme zde zaznamenali tři případy vloupání, což nevybočuje z běžného vývoje kriminality v obdobných lokalitách. Jednalo se o vloupání do garáže, do domu a do vozidla,“ uvedla mluvčí pražského krajského ředitelství policie Eva Kropáčová.
A celopražské statistiky také uvádí, že v hlavním městě podobných případů ubývá.
„Při srovnání prvních pěti měsíců letošního a loňského roku evidujeme v Praze 2859 případů krádeží vloupáním, což je pokles o 14 procent. V absolutních číslech je to o 457 případů méně. V Praze IV, do které spadá i zmiňovaná oblast (Praha 10 – pozn. red.), jich je letos 1100, což je pokles o 12,5 procenta. Je to o 157 případů méně,“ dodala Kropáčová. S tím, že policie situaci průběžně monitoruje a podle výsledků přizpůsobuje výkon služby.
Ani městská část nemá zprávy o nárůstu kriminality na svém území. A není ani nakloněná organizování sousedských hlídek.
„Městská část Praha 10 obecně nepovažuje vznik občanských hlídek (tzv. domobrany) za vhodné řešení. Mohlo by dojít ke zbytečné eskalaci konfliktních situací i k ohrožení samotných obyvatel. Zajišťování bezpečnosti a řešení trestné činnosti náleží profesionálním bezpečnostním složkám,“ uvedl její mluvčí Ján Bruno Tropp.
Podle Čížka je ale realita ulice trochu jiná, než co říkají statistiky. Důvodem je prý i to, že lidé ne všechno hlásí policii. „Oni je stejně nechytí, lidi už jsou prostě apatičtí,“ míní politik.
Chce vrátit sedmidomky
Kandidát SPD na Praze 10 uvádí jako řešení jednak revitalizaci okolí drážní promenády i kopců, kde jsou sídla bezdomovců, a pak by se chtěl vrátit k systému tzv. sedmidomků.
„Byl to systém, kdy lidé dostávali ubytování na ubytovně, kde byla ochranka nebo nějaká základní služba, chodila tam sociálka. Ti lidé to měli krok po kroku, dostávali se ze dna, dostávali nějaké sociální návyky. A ve chvíli, kdy se ten člověk naučil normální soužití s lidmi a prokázal to, že se s ním dá normálně žít, tak potom třeba dostal obecní byt a mohl jít tam,“ uvedl Čížek.
Ten vidí jako další důvod zvýšené kriminality bytový experiment Housing First, kdy jsou podle něj do městských bytů ubytováváni lidé bez domova a problematičtí nájemníci. Politika bydlení především (Housing First) vychází z předpokladu, že základní potřebou lidí bez domova je získat stabilní bydlení. A jejich ostatní potřeby lze uspokojovat až poté za podpory sociálních pracovníků, kteří těmto lidem pomáhají jednak si udržet bydlení a přitom pracují na zlepšování dalších aspektů jejich života.
„Před sedmi lety tohle zavedli a od té doby je to tady prostě naprosté peklo, když to tak řeknu, absolutně situace nezvladatelná. To znamená, každý rok tady vidí, jak se ta bezpečnost a vůbec sociální situace zhoršuje. Čmáranice všude, krádeže, loupeže. A teď to vlastně vyvrcholilo tím, že nás tady začali vykrádat,“ tvrdil Čížek.
Viníky jsou podle něj členové koalice Vlasta nebo Piráti, konkrétně zmínil zastupitelku na Praze 10 a šéfku sociálního odboru Veroniku Žolčákovou.
Na dotaz, co říká tomu, že část lidí považuje celou věc jen za součást kampaně, Čížek odpověděl, že jediný, kdo může něco změnit, je politik.
„Jako občané tady protestujeme, řeknu, sedm let od doby, kdy to začalo… Rozhodl jsem se letos kandidovat, to je pravda. Ten důvod je právě ten, aby se to nějak posunulo. Zatím si z nás akorát dělali legraci, nic se nezměnilo,“ dodal Čížek.
„Normálně lže“
Zastupitelka Žolčáková už dříve na Facebooku uvedla, že kandidát SPD na starostu nemluví pravdu. „Pan Čížek z SPD normálně lže. Praha 10 změnila pravidla přidělování obecních bytů v roce 2019 a ukončila losování. Transparentní systém založený na bodovém hodnocení funguje s drobnějšími obměnami již druhé volební období (přes změnu politických stran ve vedení). Nejedná se o systém Housing First,“ sdílela pod příspěvkem Čížka.
Podle mluvčího městské části Troppa se při přidělování obecních bytů provádí sociální šetření u žadatelů, kteří přicházejí ze substandardního bydlení, jež nesplňuje základní technické či hygienické podmínky pro důstojný život. Anebo kteří mají komplikovanou sociální, rodinnou či zdravotní situaci.
„To městské části umožňuje předcházet případným problémům a případně navázat domácnost na spolupráci s organizací ještě předtím, než je jim přidělen byt. O každém přidělení bytu rozhoduje Rada městské části Praha 10,“ uvedl mluvčí.
„MČ Praha 10 sleduje pečlivě úspěšnost udržení si bydlení, stejně jako dluhy. Procento úspěšných nájemníků, kteří si bydlení udrželi, je přes 84 procent. Jen asi osm procent nájemníků dostalo výpověď ze strany městské části, neprodloužení smlouvy nebo s nimi MČ vede soudní spory,“ dodal Tropp.
K letošnímu 1. srpnu bylo podle údajů radnice v Praze 10 v rámci dostupného a sociálního bydlení přiděleno 525 bytů: 203 rodinám s dětmi, 154 seniorům v ústupovém bydlení, 98 v sociálním bydlení, 68 mladým lidem ve startovacích bytech a dva další.