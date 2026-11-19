Herec a komik Štěpán Kozub sklidil bouřlivou kritiku vtípkem o dětech ze speciální školy. Během rozhovoru s učitelkou v publiku označil její žáky za „degeny“. Proti jeho slovům se ohradily známé tváře jako Nikol Leitgeb, Tamara Klusová i Mahulena Bočanová. Ostrý vzkaz mu poslala také kapela The Tap Tap a jeho vystoupení odmítl hájit i Pavel Novotný, třebaže se považuje za komikova fanouška.
Rozruch vzbudil záznam, na kterém se Kozub ptá divačky na její povolání. Když zjistí, že učí na základní speciální škole, zareaguje poněkud nevybíravou poznámkou na adresu jejích žáků. „Jinými slovy, vy děláte s takovýma těma dětma, řeknete to vy, nebo já… S degenama děláte, jo?“ zazní ve videu. A právě způsob, jakým o dětech promluvil, vyvolal ostré reakce od uživatelů sociálních sítí i nejedné známé tváře.
Influencerka a herečka Nikol Leitgeb komikovi vyčetla, že si za terč svého humoru vybral zrovna malé děti. „Už jste někdy potkali rodinu dítěte se speciálními potřebami? Víte, co denně řeší? A budete nadávat děcku? Tak pojeďte se mnou někdy na sbírku a řekněte rodičům to slovo! Přijde vám to vtipný?“ sepsula ho influencerka.
Přidala se také zpěvačka Tamara Klusová. „Tyhle humory mě dovádějí k myšlence, kde je ta hranice vtipnosti a kdy je to prostě jenom ubohé. Ne, není to vtipný. Je to ubohý,“ nešetřila komika Kozuba.
Bočanová: Chce to nadhled
Vyjádření Leitgeb sdílela i Mahulena Bočanová, která vychovává dceru Marinu s autismem. Upozornila především na dopad podobných výroků na rodiny. „Jsou tisíce rodin, kde se u tohoto ‚humoru‘ prostě sevře srdce a skočí do krku,“ cituje herečku Blesk.
Bočanová zároveň připomněla, že ani rodičům dětí s postižením není černý humor cizí. Z jejich úst ale podle ní vyznívá jinak než od člověka, který jejich zkušenost nesdílí. Kozubův výrok označila za neodhadnutou situaci, samotného komika však nezatratila.
„Chce to nadhled a přihmouřit oko. Za tyhle poznámky asi žádná sranda nestojí. To je fakt,“ sdělila také Bočanová na sociálních sítích.
I černý humor má pravidla
Proti Kozubovu vystoupení se ohradila také kapela The Tap Tap, kterou tvoří studenti a absolventi škol pražského Jedličkova ústavu. Na svém facebookovém profilu zveřejnila příspěvek, v němž komikovi připomněla, že ani odkaz na černý humor podle ní neomlouvá každý vtip.
„I černý humor má svoje pravidla,“ uvedla kapela a vyjmenovala dvě zásady: „Miř vždy nahoru (politici, bohatí, krásní).“ A také: „Čím je vtip černější, tím musí být chytřejší.“ Následoval přímý vzkaz Kozubovi: „Takže, když děláte úplně stupidní vtipy na lidi s mentálním znevýhodněním, jediný Degen jste tu vy, Štěpáne!“ napsali The Tap Tap.
Kriticky se vyjádřil rovněž řeporyjský místostarosta a bouřlivák Pavel Novotný. „Jsem opravdu velký fanoušek Štěpána Kozuba. Okamžitě jsem ho tedy chtěl hájit. Pak si to pustím a přijde mi to tak trapné a nevtipné, že to hájit nejde. Miluju černý, nekorektní humor v téhle hyperkorektní době. Ale tohle nebyl humor. Trapas dobrý tak na to omluvit se a vytěsnit. Každý to pochopí, většina uvítá…“ napsal na Facebooku i na síti X.
Nezajímá mě to, vzkázal dříve Kozub
Komik se ke kritice vyjádřil pro web Prima Ženy. Svůj humor podle svých slov ale vysvětlovat nechce, kritice navzdory. „Upřímně mě to vůbec nezajímá, přece nebudu černý humor vysvětlovat,“ odmítl kritiku.
Reakcemi se podle svých slov dál zabývat nechce. „To jsou lidi, kteří se zbláznili. Je to humor, někdo to nechápe a já mu to neberu,“ uzavřel. Do čtvrtečního odpoledne se už ke kauze veřejně nevyjádřil.
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