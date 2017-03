Dabing, nebo titulky? Poslanci chtějí, aby diváci měli na výběr. Původní znění pomůže s angličtinou

před 1 hodinou

Česká televize by od příštího roku mohla provozovat duální vysílání. Většina domácností by si tak u pořadů veřejnoprávní televize mohla vybrat, jestli se bude dívat na zahraniční pořad s českým dabingem, nebo v původním znění s titulky. Zamýšlená změna má podporu napříč Poslaneckou sněmovnou. Možnost sledování pořadu s originálním zvukem by totiž pomohla s výukou cizích jazyků, především angličtiny. Česká televize sice podobnou myšlenku podporuje, ale upozorňuje na přidružené komplikace.

Praha - Poslankyně Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) chce prosadit, aby od příštího roku veřejnoprávní televize provozovala duální vysílání, ke kterému by mělo přístup až 60 procent českých domácností. Diváci by si tak při sledování zahraničních programů České televize mohli vybrat, zda se chtějí na pořad dívat v původním znění s titulky, nebo s českým dabingem.

Mezi jednotlivými variantami by jednoduše přepínali pomocí svého dálkového ovladače. Televize už takovou možnost nabízí, ale pouze u některých pořadů a jen u satelitního příjmu, který využívá podle průzkumu společnosti Media Research 27 procent domácností.

Jaké vysílání přijímáte? DVB-T (pozemní vysílání) Příjemci tohoto signálu potřebují anténu a set top box, nebo mají zabudovaný set top box přímo v televizi. DVB-C (kabelové vysílání) Kabelové vysílání poskytují operátoři celým domům. K připojení je pak potřeba jejich set top box. DVB-S (satelitní vysílání) Příjemci tohoto signálu potřebují satelitní anténu s konvertorem a rovněž set top box. Vybavení většinou obdrží od poskytovatele.

Zamýšlená změna by se týkala výrazného navýšení pořadů a dostupnosti i pro diváky bez satelitu. "Můj návrh míří hlavně na ty, kteří k přijímání televizního signálu využívají bezplatné pozemní vysílání. To je téměř 60 procent domácností. Na konkrétní podobě návrhu nyní pracujeme a konzultujeme ji s odborníky. Předpokládám ale, že pokud by duální vysílání poskytovala Česká televize v pozemním vysílání, nic by nebránilo tomu, aby jej dále rozšířila i na satelitní a kabelový příjem. V takovém případě by mohli duální vysílání využívat v podstatě všichni příjemci televizního signálu," řekla Aktuálně.cz Markéta Pekarová Adamová.

U multiplexového vysílání není pro další zvukovou stopu místo

Tato právní úprava by se navíc mohla stihnout ještě před parlamentními volbami. Poslankyně ji totiž hodlá vepsat v rámci pozměňovacího návrhu do zákona o elektronických komunikacích, který vláda poslala v úterý do sněmovny. "Teď se bude novelizovat takzvaná diginovela, která se týká i zákona o České televizi. Ráda bych využila toho, že televize začíná vysílat na DVB-T2. Samozřejmě to chci jen pro Českou televizi, protože je to veřejnoprávní televize placená z poplatků diváků," řekla Pekarová Adamová.

Právě nový formát DVB-T2 rozšíření duálního vysílání umožňuje. V současném formátu u multiplexového vysílání není pro další zvukovou stopu místo, protože Česká televize poskytuje ještě audio popis pro slabozraké a nevidomé. Další zvuková stopa by tak mohla být přidána jen na úkor kvality obrazu.

Tento problém by mohla odstranit právě druhá vlna digitalizace. Mluvčí ČT Alžběta Plívová však upozorňuje, že se nejedná o jednoduchý proces. "Druhá vlna digitalizace bude stejně náročná jako ta první a vyžádá si několik let příprav, během nichž bude muset dojít k obměně technologií v jednotlivých televizích, u distributorů signálu i v domácnostech. Jen minimum jich dnes totiž má televizi, která by byla schopná signál v novém standardu přijímat. Během následujících let tedy bude teprve postupně dáno k dispozici přechodné vysílání v DVB-T2 jako alternativa k současnému vysílání ve standardu DVB-T," říká Plívová.

Obavy z pirátů

Nejsou to však jen technologická omezení, která komplikují přístupnost duálního vysílání. "Mnoho distributorů, zejména velkých amerických společností, nechce z obavy možného pirátského šíření děl poskytovat své pořady v původním znění, zejména pokud jde o angličtinu," varuje mluvčí.

Česká televize se proti duálnímu vysílání nebrání, naopak ho podporuje. "Duální vysílání je určitě perspektivní cesta, kterou se Česká televize sama už před lety vydala. Počet pořadů odvysílaných v duálním režimu dokonce stoupá v posledních čtyřech letech zhruba o 300 hodin ročně," upozorňuje Plívová s tím, že diváci mohli sledovat již nyní každý třetí zahraniční pořad v původním znění. U některých - především pak na kanálu ČT Art - byly pořady vysílány i pouze s titulky bez českého dabingu.

Pomůže to Čechům naučit se anglicky?

Poslankyně Pekarová Adamová doufá, že duální vysílání Čechům pomůže zlepšit angličtinu. Příkladem jsou severské země, kde dabing téměř neexistuje a ve kterých je znalost angličtiny na vysoké úrovni. Hlavní metodička pro Českou a Slovenskou republiku jazykové školy Skřivánek Jiřina Dunková se domnívá, že by to byl rozhodně krok, který by situaci v Česku mohl zlepšit. Zejména přínosné to může být pro děti, které se budou střetávat s angličtinou od malička.

"Když nic jiného, alespoň si třeba zvykneme angličtinu slyšet. A konkrétně toto je dnes velký problém, protože mnoho lidí nerozumí právě mluvenému slovu," myslí si Dunková. Podle ní Češi žijí v jazykové bublině, ve které je vše přeloženo a nadabováno. Neuvědomují si tak, jak moc je znalost cizího jazyka důležitá.

Motivaci Čechů naučit se cizí jazyk nepovažuje za velkou. "Nicméně alespoň by nám pořady v původním znění mohly dát lépe a hmatatelněji najevo, že bez angličtiny si dnes asi již nevystačíme," říká.

Právě představa zlepšení angličtiny českých diváků se líbí politikům. Připouští, že by takový zákon podpořili. "Předlohu jsem neměl na stole. Je to spíše odhadování toho, co to doopravdy bude. Nicméně asi bychom to podpořili, protože si myslím, že to může pomoct při výuce jazyků," řekl Jiří Mihola, který je v KDU-ČSL předsedou komise pro školství a vědu.

Podobně se vyjadřují i další poslanci oslovení redakcí Aktuálně.cz. "Je to jedna z možností, jak podpořit jazykové vzdělávání u dětí, mládeže i dospělých. Pokud zůstane zároveň možnost sledovat dabovaný pořad, pak nemám s podporou takového návrhu problém," řekla Marta Semelová (KSČM).

Stejný názor má i předsedkyně poslaneckého podvýboru pro střední a vyšší odborné školství Ivana Dobešová (ANO). "Kvalita jazykové vybavenosti absolventů škol stále neodpovídá vynaložené energii jazykovému vzdělávání ve školách. Duální vysílání je jedním z důležitých podpůrných faktorů pro kvalitu jazykových dovedností," tvrdí Dobešová.

