S Babišem se seznámil při lobbingu. Poslal jsem SMS a on se ozval, popisuje Stuchlík

Jen málokdo by si za volební štáb zvolil poněkud omšelé brutalistní prostředí obchodního domu Kotva. K lídrovi pražské kandidátky ANO Petru Stuchlíkovi se ale teď docela hodí. Ví, že má před sebou brutální úkol. Buď zvládne tak dobrou kampaň, až Pražané zapomenou i na to, co minulé roky s hnutím ANO v hlavním městě zažili, nebo ne a pak bude jeho výsledek velmi špatný. Stuchlík v rozhovoru s týdeníkem Ekonom poprvé říká, jak se vlastně s Babišem seznámil - když ještě jako šéf své finanční firmy lobboval ohledně zákona ke zprostředkování pojištění. Když pak Babiš hledal novou tvář pro Prahu a padlo Stuchlíkovo jméno, šéf ANO si hned vzpomněl na přesvědčivého podnikatele a kývl.

Stal jste se narychlo kandidátem ANO na pražského primátora a vzápětí daroval hnutí tři miliony. Stojí kandidatura na pražského primátora tři miliony?

V žádném případě. Mě rozesmála snaha z toho dělat nějakou dohodu. To byla naopak má podmínka hned ten první večer, kdy jsem od pana premiéra dostal nezávaznou nabídku vést pražskou kandidátku. Řekl jsem, že mu nechci být nic dlužen. Nechci mít před sebou i před ostatními pocit, že Babišovi něco dlužím. Proto jsem se na kampani chtěl podílet vysokou částkou.

A proč zrovna tři miliony?

Právníci mi řekli, že je to maximum, které mohu dát.

Jak jste se vlastně dal dohromady s panem Babišem? To nebylo až nyní. Vy jste spolu něco řešili už předtím a on vám pomohl, že?

Když se řešila novelizace zákona o distribuci pojištění, tak tehdy byla velmi silná lobby zahraničních pojišťoven, zejména Vienna Insurance Group a šéfa Kooperativy Marina Diviše, která chtěla zásadně omezit externí distribuci pojištění. To by vedlo k poklesu konkurence a zabetonování trhu. Takže jsem tehdy jako generální ředitel Fincentra využíval všechny možnosti, jak vysvětlit kompetentním politikům, že je to špatně. Oslovil jsem esemeskou i pana Babiše, on zareagoval, že ho to zajímá, potkali jsme se, on mé připomínky kamsi předal a je pravda, že ministerstvo financí o věci začalo přemýšlet i více z pohledu spotřebitele.

Andrej Babiš už v minulosti pomohl některým lidem uzavřít minulé působení a oni pak za to naskočili do hnutí ANO jako politici. Vy jste nyní prodal svou úspěšnou firmu Fincentrum společnosti Swiss Life. Pomohl vám v tom nějak premiér?

Ne. Myslím, že pan premiér má dost své práce. Dnes už to můžu říct: S Martinem Nejedlým (jedná se jen o shodu jmen s poradcem prezidenta - pozn.) jsme v roce 2013 prodali majoritu fondům private equity. A typická doba, kdy tito investoři drží svůj podíl, je pět let. Takže 2013 plus pět je 2018. Prodej se nastartoval někdy v roce 2017 a v té době by mě opravdu nenapadlo, že budu aktivní politik.

Mimochodem, víte, do čeho ty peníze vložíte? Tedy kromě těch tří milionů, které jste investoval do primátorského řetězu?

Pokud budu aktivní politik - a vypadá to, že budu -, určitě využiju třetí strany, správce aktiv. Víte, když jsem v roce 2013 vydělal první velké peníze, bylo to pro mě samozřejmě zajímavé i z pohledu investora. Tuto roli jsem si ale už vyzkoušel a zjistil, že mě to ani moc nebaví.

Takže dojde možná i na svěřenský fond, jak je v ANO oblíbené?

To nechám na právnících, ale ano, je to jedna z variant. Svěřenské fondy jsou oblíbené všude na světě. V době, kdy jsme prodávali poprvé Fincentrum v roce 2013, to ještě nebylo možné využít, takže jsem zvolil jinou cestu. Dnes už to možné je.

Když jste od premiéra dostal nabídku vést kandidátku, jistě vám došlo, že zcela závisíte na jeho libovůli. Nemáte oporu ve struktuře pražské ANO, s Babišem stojíte a padáte. Vnímal jste to jako riziko?

V okamžiku oznámení mé kandidatury sice nebyla z pražské ANO pozitivní odezva a já tomu rozumím, byl tu Patrik Nacher. Ale jestli se mi něco podařilo, tak že jsem si lidi okolo sebe dokázal získat. Už za mnou přišlo hodně lidí, kteří říkali, že při hlasování o mé osobě se zdrželi, ale že nyní jsou rádi, že kandiduji. Dnes bych jistě uspěl s mnohem větší podporou.

Dostal jste od premiéra zadání, že po všech těch karambolech ANO v Praze není ani tak důležité získat primátorský řetěz, ale hlavně se udržet v radě města? Tedy jinými slovy být co nejpřijatelnější pro další potenciální koaliční strany?

Nemám žádné zadání od premiéra. Jsem přirozeně soutěživý a ambiciózní, takže chci ANO v Praze přivést k vítězství.

Ale určitě to vnímáte. O dosavadní reprezentaci pražské ANO si nikdo nechtěl ani opřít kolo, ale nyní to vypadá, že se Stuchlíkem je najednou ochoten kdekdo vyjednávat.

Jsem rád, že mě konkurence chválí. Hned na začátku jsem od jednoho velmi vysoce postaveného straníka od konkurence dostal zprávu, že jsem lepší kandidát než ten jejich…

… kdo to byl?

To vám nemůžu říct. Byť je to tedy asi i tím, že dotyčný nemá svého nového vůdce moc rád. Obešel jsem desítky lidí, třeba i někdejšího lídra TOP 09 v Praze Zdeňka Tůmu. Zvážil jsem všechna pro a proti a rozhodl se, že se pokusím vyhrát. Žádné jiné zadání nemám.

Tak s kým tedy do koalice chcete? Měla by pokračovat dosavadní neformální koalice ANO a ODS, která spolu docela často nyní v Praze hlasuje?

S tím nemám problém, mé srdce bije liberálně doprava. Ale nebudu se povyšovat nad vůli voličů, jejich rozhodnutí budu respektovat.

Tak jinak. S kým by to nešlo?

Extremisty nechci.

A to je kdo?

Kdo myslíte?

No to mi musíte říct vy, vy kandidujete na primátora.

Ne, nemusím. Nechci tu všechny prokádrovat, jako to dělají někteří mí konkurenti jako piráti nebo pan Čižinský. Každopádně s extremisty do koalice nechci chodit a extremistické strany tu máme dvě.

Naučil jste se vůbec už tu Prahu? Co si budeme povídat, poznat potřeby některých menších ministerstev je občas lehčí než pochopit, co má za problémy Praha.

Ano, ale právě zde čerpám z toho, co jsem se naučil na Harvard Business School. Vstanete v šest, jdete spát v jednu a mezitím je to brutální "nalejvárna". A tím teď procházím. Na druhou stranu tu 23 let žiju, vnímám problémy Prahy a zajímám se o ně. Musím být hlavně manažer, vědět, na koho se obrátit. A to je pro mě důležitější než se memorovat jako v 19. století.

Ale pár věcí vědět musíte. Víte, jaký je třeba rozpočet Prahy?

Jasně, záleží, jak počítáte dotace. 50 miliard příjmy, 70 miliard výdaje. Já ale fakt nechci, abyste mě tu zkoušel. To není důstojné ani jednoho z nás.

Ale ono to má smysl. Druhý dotaz měl být na to, jestli víte, jaký je poměr dotací a výdělku v pražských dopravních podnicích, protože od toho se odvíjí debata, jak moc chcete mít v Praze dopravu zadarmo a jak ji potom doplatí město z daní na kompenzacích.

Pokud mají někteří Pražané problém zaplatit už dnes docela levné jízdné, pak jim musíme pomoci jinak, cílenou sociální pomocí. Ne jim dále zlevňovat jízdné.

Ale nejsme zpovykanci, jak říká paní odcházející primátorka Krnáčová, že?

Ne, v žádném případě. Ale když slyším pana Landovského (kandidát ČSSD na primátora - pozn.), že jízdné zdarma se samo zaplatí, tak to prostě ne. Zlevňovat dál jízdné není cesta, bratislavské jízdné je už dnes dražší.

Druhé velké téma pražských voleb je bydlení. ANO slibuje jen nové byty, nebo slyšíte i na nějaké neortodoxní řešení? Například koalice vedená TOP 09 by dorovnávala hypotéky chudším.

Celý profesní život se věnuji financování bydlení, Fincentrum zprostředkovalo spoustu hypoték. Proto znám velmi dobře třeba pohledy centrální banky na tento segment trhu. A třeba městské dorovnávání hypoték by nepochybně centrálním bankéřům začalo vadit velmi rychle.

Cestou není pomáhat někomu získat předražený byt. Jedinou cestou je postrčit nabídku a rozjet výstavbu bytů: zrychlit stavební řízení, jeden stavební úřad pro velké stavby, uvolnit brownfieldy, ale zase nezahušťovat sídliště.

Takže kromě těch bytů na vašem futuristickém návrhu nového Libeňského mostu by měly vzniknout ještě nějaké další byty…

Jasně. Mluvíte o Libeňském mostě, tak třeba okolo něj je tolik místa! Stačí přizpůsobit infrastrukturu a může se stavět.

Zmínil jste už svého známého Zdeňka Tůmu, který vedl v roce 2010 v Praze TOP 09, post primátora nezískal a ze zastupitelstva zase odešel. Nebudete následovat po volbách jeho příklad? Člověk s vaší zkušeností asi může být užitečnější jinde než vysedávat v opozici na zastupitelstvu, ne?

Ne, říkal jsem to už několikrát a zopakuji to znovu. Udělal jsem životní rozhodnutí. Po 18 letech spojených s Fincentrem chci své dovednosti investovat do Prahy. Případně i v opozici.

