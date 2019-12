S Babišem se nedalo jednat, protestovat budeme dál, říkají stávkující studenti

Za neproduktivní označili zástupci celosvětového studentského ekologického hnutí Fridays for Future páteční schůzku s premiérem Andreje Babišem (ANO) a dalšími zástupci jeho kabinetu. Mluvčí skupiny Petr Doubravský novinářům řekl, že protesty budou pokračovat.

Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) uvedl, že jednání bylo místy vyostřené, od studentů chce ale slyšet konkrétní připomínky, ke kterým může vláda předložit své argumenty a vysvětlení, proč postupuje tak, jak postupuje.

Premiér byl podle aktivistů nepříjemný a nedalo se s ním diskutovat. Doubravský uvedl, že ze schůzky na úřadu vlády odchází s nulovou zárukou, že vláda bude řešit klimatickou krizi dostat důrazně. "Premiér odmítl podpořit uhlíkovou neutralitu v Evropské unii v roce 2050. Řekl, že to i na dalším jednání Evropské rady bude blokovat, což je krok, se kterým absolutně nesouhlasíme," řekl.

Studenti přinesli ministrům mikulášskou nadílku, mimo jiné disk se zprávou mezivládního panelu pro klima při OSN, ale také uhlí, řekl Doubravský. "To Mikuláši normálně nosí. S tím, že pokud budou důrazněji dělat klimatickou politiku, že jim třeba příště Mikuláš přinese solární nabíječku nebo něco podobného," dodal.

Brabec uvedl, že studenti mají plné právo protestovat. "Ale pak nemohou říct, když se chceme bavit o konkrétních věcech, že jsou jen středoškoláci a že nám vlastně radit nemohou, ani nechtějí. Protože my se s nimi chceme bavit," konstatoval. Kabinet by pak podle něj mohl předkládat argumenty pro konkrétní věci, které dělá.

Podle Brabce navenek řada států uvádí ambiciózní cíle, zmiňuje závazky a daleké termíny, ale neplní ani závazky pro roky 2020 či 2030. Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) řekl, že studentům v principu rozumí. "Je v zásadě správné mířit k vysokým ambicím. My se snažili vysvětlit naši situaci ve smyslu toho, co děláme. Mělo by to být o faktech, ne o ideologiích a vizích," řekl.

Brabec zástupce iniciativy pozval na jednání uhelné komise, aby viděli, jak vláda mezi stranami hledá kompromis. Novinářům řekl, že se bude také snažit šířit osvětu o změnách klimatu, například formou besed ve školách. Téma je podle něj zanedbané kvůli osobnosti exprezidenta Václava Klause, který podle Brabce dokázal o svém pohledu na věc Čechy přesvědčit tak, že se stali v tomto tématu skeptiky.

Česká republika by podle studentů měla s uhlím skončit dřív, než mají analyzovat scénáře připravované uhelnou komisí. Možná se tak podle Brabce stane, ale nikoliv z politického rozhodnutí, ale pod tlakem hospodářství. Iniciativa míní, že by se Česko mohlo bez uhlí obejít za 15 let, komise operuje s lety 2030 až 2050. Studenti ocenili, že Babiš slíbil hovořit na unijním summitu o zavedení emisních cel, tedy zpoplatnění neekologické výroby dováženého zboží. O nabídce účasti na jednáních uhelné komise v pozici pozorovatele bude iniciativa jednat.

