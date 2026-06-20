Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a zmizel v Krušných horách

Mladý rys Bardi překonal vzdálenost, jaká nemá v Česku obdoby. Ze Šumavy se vydal na sever země a po cestě dlouhé vzdušnou čarou nejméně 160 kilometrů dorazil až do Krušných hor. Ochránci přírody jeho putování označují za nejdelší zdokumentovaný přesun rysa v historii tuzemského monitoringu.
Rys Bardi se narodil na jaře 2024 u Hartmanic na Šumavě. Po roce stráveném s matkou a sourozenci se vydal hledat vlastní teritorium. Díky síti fotopastí se nyní podařilo potvrdit, že doputoval až do oblasti saského Eibenstocku v Krušných horách.
Jeho cesta představuje první doloženou přirozenou migraci rysa ze Šumavy do Krušných hor. Přestože přímá vzdálenost činí zhruba 160 kilometrů, ve skutečnosti mohl Bardi během svého putování urazit až několik stovek kilometrů.
Ochránci přírody upozorňují, že podobné přesuny jsou mimořádně rizikové. Rysové při nich musí překonávat silnice, železnice i další překážky, které jejich šance na přežití výrazně snižují.
Pokud se Bardi v Krušných horách usadí, mohl by pomoci posílit nově vznikající populaci rysů v česko-saském pohraničí. Jeho příběh zároveň ukazuje, jak důležitý je dlouhodobý monitoring, díky němuž mohou vědci sledovat osudy těchto vzácných šelem.