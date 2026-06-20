Přeskočit na obsah
Benative
20. 6. Květa
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a zmizel v Krušných horách

Rysí rekordman. Bardi přešel půl republiky a ze Šumavy doputoval až do Krušných hor

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Mladý rys Bardi překonal vzdálenost, jaká nemá v Česku obdoby. Ze Šumavy se vydal na sever země a po cestě dlouhé vzdušnou čarou nejméně 160 kilometrů dorazil až do Krušných hor. Ochránci přírody jeho putování označují za nejdelší zdokumentovaný přesun rysa v historii tuzemského monitoringu.

Reklama

Rys Bardi se narodil na jaře 2024 u Hartmanic na Šumavě. Po roce stráveném s matkou a sourozenci se vydal hledat vlastní teritorium. Díky síti fotopastí se nyní podařilo potvrdit, že doputoval až do oblasti saského Eibenstocku v Krušných horách.

Rys Bardi vyfotografován po dlouhém putování v Sasku.
Rys Bardi vyfotografován po dlouhém putování v Sasku. Foto: Archiv Naturschutz

Jeho cesta představuje první doloženou přirozenou migraci rysa ze Šumavy do Krušných hor. Přestože přímá vzdálenost činí zhruba 160 kilometrů, ve skutečnosti mohl Bardi během svého putování urazit až několik stovek kilometrů.

Související

Ochránci přírody upozorňují, že podobné přesuny jsou mimořádně rizikové. Rysové při nich musí překonávat silnice, železnice i další překážky, které jejich šance na přežití výrazně snižují.

Rys Bardi vyfotografován v saském Eibenstocku v Krušných horách.
Rys Bardi vyfotografován v saském Eibenstocku v Krušných horách. Foto: Archiv Naturschutz

Pokud se Bardi v Krušných horách usadí, mohl by pomoci posílit nově vznikající populaci rysů v česko-saském pohraničí. Jeho příběh zároveň ukazuje, jak důležitý je dlouhodobý monitoring, díky němuž mohou vědci sledovat osudy těchto vzácných šelem.

Reklama
Reklama
Nejnovější videa
Další videa
Reklama
Reklama
Reklama