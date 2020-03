Rychlotesty na koronavirus mají chybovost 80 procent, odhalili lékaři na Ostravsku

Rychlotesty s odhalováním koronaviru v Moravskoslezském kraji příliš nepomohou. Jejich chybovost je totiž okolo 80 procent. Využít by zřejmě šly hlavně jako ověřovací testy u lidí v končící karanténě, kteří nikdy nebyli pozitivně testováni. Po zasedání krizového štábu kraje to řekla krajská hygienička Pavla Svrčinová.

"My jsme si je ověřili v sobotu ve Fakultní nemocnici Ostrava, bohužel ta chybovost byla poměrně velká, takže my teď čekáme na výsledky dalšího testování v rámci celé republiky a zvažujeme, že je zařadíme až na konci té karantény u lidí, kteří jenom byli v karanténě, nebyli nikdy pozitivně testováni, protože nám to pracuje s protilátkami," uvedla Svrčinová.

Doplnila, že testy vykazovaly falešně pozitivní i falešně negativní výsledky. "Testovali jsme ty, kteří vyhledali odběrové místo. Naštěstí jsme byli tak prozíraví, že okamžitě se odebíraly i vzorky na klasické vyšetření a to nám právě prokázalo tu chybovost testů," řekla Svrčinová.

Hejtman Ivo Vondrák (ANO) připomněl, že kraj už od počátku počítal spíše s využitím testů u lidí v karanténě. "Už od začátku jsme nějaká podezření měli a myslím si, že se potvrzuje, že to rozhodnutí bylo správné. Pak přišlo rozhodnutí to použít jako rozdělovací test a ukázalo se, že to nelze," podotkl Vondrák.

Dále se tak kraj bude spoléhat na testování v laboratořích. Aktuálně zvládnou zhruba 900 vzorků denně, což je podle Svrčinové za současného stavu dostačující a testování je plynulé. Do testování by se mohla zapojit ještě další laboratoř, která nyní čeká na potřebný přístroj. Pokud se vše podaří, mohla by v budoucnu být testovací kapacita laboratoří v regionu zhruba dvojnásobná proti stávajícímu stavu. Podle hejtmana kraj ale potřebuje rovněž testovací sady, které jsou žádaným zbožím.