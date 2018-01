Rybáři budou moci lovit déle a koupit si lístek na doživotí. Změny chystá ministerstvo zemědělství

AKTUALIZOVÁNO před 6 hodinami

Rybáři starší 15 let si nyní budou moci pořídit rybářský lístek na rok, tři nebo deset let, nově ale i na doživotí.

Praha - Od dubna by se měla změnit doba lovu ryb v mimopstruhových revírech. Od dubna do konce září by mohli rybáři lovit od čtyř do 24 hodin, ve zbytku roku od pěti do 22 hodin. Po vypořádání připomínek to předpokládá vyhláška ministerstva zemědělství, která také zavádí rybářský lístek na dobu neurčitou pro rybáře starší 15 let. Ministerstvo odstoupilo od možnosti zkrácení doby lovu podle přání jednotlivých revírů.

V současnosti je po většinu roku doba lovu kratší než plánovaných letních 20 hodin, podle toho, jaký je měsíc. Přes léto platí od čtyř do půlnoci, během roku se zkracuje; přes rok jsou tak čtyři různá časová pásma. Návrh, který z připomínek vyšel, podporoval Český rybářský svaz. Právě ten nesouhlasil s možným zkracováním doby lovu podle revírů.

"Ministerstvo zemědělství při vypořádání připomínek v rámci meziresortního připomínkového řízení přistoupilo ke kompromisnímu řešení. V rámci tohoto řešení pak ustanovení o zkracování doby lovu bylo nadbytečné," sdělil tiskový odbor úřadu. Změna by měla přinést větší komfort pro rybáře.

Jedním z návrhů bylo také původně prodloužení doby na čtyři až 24 hodin celoročně, což například podporoval rybář a poradce minulého ministra zemědělství Mariana Jurečky (KDU-ČSL) Jakub Vágner.

"Je zde nově zaveden, k nedávno zřízenému 30dennímu rybářskému lístku, právě doživotní rybářský lístek - neboli rybářský lístek na dobu neurčitou. Správní poplatek za lístek na dobu neurčitou je 1000 korun," řekla již dříve tehdejší mluvčí ministerstva Markéta Ježková. Bude také nadále možné pořídit si lístek na rok, tři roky nebo na deset let. Rybářský svaz očekává, že rybáři budou mít o tuto novinku zájem.