20. 4. Marcela
Rybář zaútočil na kontrolora, který chtěl vidět jeho povolení. Vláčel ho na kapotě auta

Na člena rybářské stráže najel o víkendu autem muž u nádrže Kyjice nedaleko Jirkova na Chomutovsku. Z místa incidentu odjel, ale vypátrala ho policie, která se nyní případem zabývá. Událost se obešla bez zranění. Týž invalidní důchodce zaútočil o několik dní dříve i na jiného profesionálního strážce, informoval mluvčí severočeských rybářů Jan Skalský.

Podobných případů agresivity proti členům rybářské stráže v posledních letech přibývá. Strážci proto chodí například ve dvou a mají kamery, někdy hlídky doprovázejí policisté. (Ilustrační foto)Foto: Aktuálně.cz
Rybář u nádrže Kyjice odmítl na opakovanou výzvu předložit povolenku a rybářský lístek. Do člena rybářské stráže nejprve strkal, poté sedl do auta a nabral ho na kapotu. Nakonec z místa odjel. Strážce, který měl vše zaznamenané na kameře, zavolal policii. Ta invalidu díky nahrávce vypátrala.

„Jednání přestupce je zcela nepochopitelné, místo předložení požadovaných dokladů, které měl, situaci vyhrotil zcela zbytečně až do absurdního závěru,“ uvedl Skalský.

Podobné případy podle něj severočeský územní svaz rybářů zpravidla řeší vyloučením. „Lze očekávat i vyšetřování útoku na úřední osobu,“ doplnil.

Podobných případů agresivity proti členům rybářské stráže v posledních letech přibývá. Strážci proto chodí například ve dvou a mají kamery, někdy hlídky doprovázejí policisté.

German Chancellor Friedrich Merz receives Czech Prime Minister Andrej Babis, in Berlin

Babiš se sejde se šéfem ČT, odmítl, že by chtěla vláda veřejnoprávní média ničit

Premiér Andrej Babiš (ANO) se ve středu setká s generálním ředitelem České televize (ČT) Hynkem Chudárkem kvůli vládnímu návrhu změn financování veřejnoprávních médií. Na tiskové konferenci po dnešním zasedání kabinetu předseda vlády odmítl, že by kabinet chtěl plánovaným zrušením televizních a rozhlasových poplatků ničit veřejnoprávní média.

Zemětřesení, ilustrační foto

Japonsko zasáhlo zemětřesení, tamní média už spatřila vlny tsunami

Severovýchodní pobřeží Japonska v pondělí zasáhlo zemětřesení o síle 7,7 stupně, uvedly podle agentury Kjódó místní úřady. Původně se předpokládalo, že zemětřesení mělo sílu 7,4 stupně. Japonská meteorologická služba (JMA) vydala varování před až třímetrovými vlnami cunami.

