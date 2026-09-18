Rvačka ze studií rovná se vyhazov. Právník varuje před zákonem, zastal se Decroix

Zákony šité horkou jehlou, hrozba vyhazovu pro respektované odborníky i riziko nebezpečných justičních omylů. Místopředseda České advokátní komory Lukáš Trojan v rozhovoru pro Spotlight ostře kritizuje obcházení legislativního procesu a vysvětluje, v čem jsou chystané novinky z dílny poslanců nebezpečné.
Zatímco v minulém volebním období vycházel podíl zákonů navržených jako poslanecké, kde neproběhlo klasické připomínkové řízení a nedošlo tedy k široké diskusi napříč odbornou veřejnosti, zhruba 27 procent, v tomto je to asi polovina. Ukazují to statistiky Poslanecké sněmovny.
„Výhody tohoto postupu jsou, že ta legislativa může být přijímána rychle, a nevýhodou je zcela nesporně vyšší chybovost a menší konsenzus, ať už odborný, nebo hodnotový,“ řekl Lukáš Trojan v rozhovoru.
Zákony schválené bez širší dohody podle něj nemají dlouhou trvanlivost, což narušuje právní prostředí.
Jako varovný příklad zmínil poslanecké návrhy na zrušení promlčitelnosti u závažných trestných činů nebo takzvaný dětský certifikát. Ten má od ledna znemožnit osobám odsouzeným za závažné násilné nebo sexuální trestné činy práci s mládeží.
Původní záměr označil Trojan jako pozitivní, zpracování zákona, který vznikal jako pozměňovací návrh k jiné normě, podle něj naráží na vážné problémy. Především kvůli zpětné působnosti až 20 let do minulosti a také kvůli tomu, že se netýká jen trestných činů vůči dětem.
„Efekt je ten, že pokud se někdo dopustil násilného deliktu například před 20 lety, když byl student, účastnil se například nějaké rvačky, a dnes je to respektovaný primář dětského oddělení, tak to znamená, že od prvního ledna nebude smět vykonávat tuto funkci,“ varoval místopředseda advokátní komory.
Doplnil, že norma se může dotknout desítek tisíc lidí včetně trenérů, učitelů či fyzioterapeutů. A i přes aktuální snahy některé sporné části opravit se podle Trojana nestihne schválit všechno a od ledna norma začne platit.
Změnit úpravu dětského certifikátu chtěla i bývalá ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS). Před několika dny to napsala to na své sociální sítě. Jenže způsobem, který vyvolal dojem, že chce novelu pro pachatele násilí na dětech zmírnit. Schytala za to kritiku.
„Paní doktorka Decroix v podstatě zvedla argumenty právnické obce. Ona za to podle mě trošku nespravedlivě schytala kritiku,“ hájí političku Trojan.
Obdobný problém v podobě chyb vyplývajících ze zrychleného schvalování zákona vidí u aktuálních poslaneckých návrhů na zavedení nepromlčitelnosti u vražd, znásilnění či obchodování s lidmi.
Trojan připomněl, že teprve nedávno se promlčecí doba u vraždy prodlužovala z 20 na 30 let a další unáhlené změny bez celospolečenské debaty jsou podle něj rizikové.
Advokát také během rozhovoru označil připravovaný zákon o odčerpání protiprávního majetku za „jeden z nejděsivějších zákonů předložených po roce 1989“. Norma má umožnit zabavovat majetek, u kterého sice nebyl prokázán nelegální původ, nicméně soud označil protiprávní původ za vysoce pravděpodobný.
Trojan sice oceňuje, že ministerstvo spravedlnosti po diskusích s odborníky některé sporné pasáže upravilo, přesto varuje před zabavováním majetku, u kterého není nelegální původ prokázán.
Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?
začátek–03:48 Nárůst poslaneckých návrhů zákona na úkor vládních. Lukáš Trojan vysvětluje, že obcházení standardního připomínkového řízení vede k vyšší chybovosti a nestabilitě zákonů. Jako příklad uvádí unáhlené snahy o zavedení nepromlčitelnosti u vybraných trestných činů.
03:49–10:24 Trojan varuje před vysokým rizikem justičních omylů při dokazování po desítkách let. U dětského certifikátu kritizuje retroaktivitu a dopady na lidi, kteří se v mládí dopustili třeba drobnější rvačky a dnes jim hrozí ztráta zaměstnání.
10:25–23:40 Rozdíly v přístupu současné a minulé vlády k tvorbě zákonů. Místopředseda ČAK se vyjadřuje také k reakcím političky Evy Decroix (ODS) a potvrzuje, že právnická obec sdílí výhrady k plošným a nepružným trestům.
23:41–konec Zákon o odčerpávání protiprávního majetku, u kterého ministerstvo po kritice zjemnilo původně přísné podmínky. Trojan dále ostře odmítá tlaky na prolomení advokátního a bankovního tajemství a zdůrazňuje, že ochrana důvěrné komunikace klienta s advokátem je základním pilířem právního státu.