Rusové tvrdí: naši mizí z Česka, krachují tisíce firem. Ze lži je usvědčil podstatný detail

Na Karlovarsku kvůli odlivu Rusů krachují tisíce firem, tvrdí kremelská státní média. Jak ale ověřil deník Aktuálně.cz, jde o lež. Rusové sice ve svých tvrzeních vycházejí z reálných dat, která na první pohled tento závěr nabízí, nezabývají se ovšem podstatnými podrobnostmi.
„Kvůli odlivu Rusů zavřelo v Karlových Varech téměř 18 tisíc firem,“ zní zpráva, která před několika dny proběhla napříč ruskými médii. Jejím původním zdrojem je ruská státní zpravodajská agentura RIA Novosti. Informaci ale následně v téměř nezměněné podobě přejaly i další velké ruské zpravodajské portály.
„V Karlovarském kraji, proslulém svými lázněmi, ukončilo v posledních šesti letech činnost téměř 18 tisíc firem kvůli odlivu ruských turistů, zjistila agentura RIA Novosti na základě veřejně dostupných statistik,“ uvádí ruská agentura ve své zprávě. S tím, že od roku 2020 počet ruských návštěvníků údajně poklesl téměř o 93 procent, což mělo zásadní vliv na místní byznys.
Ruská agentura svá tvrzení opírá o data Českého statistického úřadu. Jak ale ověřil deník Aktuálně.cz, jde ve skutečnosti o manipulaci. Na první pohled data za posledních šest let skutečně ukazují, že v Karlovarském kraji zaniklo 17 532 podnikatelských subjektů.
Důležité je ale slovo „subjektů“. Nejde pouze o firmy, jak tvrdí ruská státní média, ale ve velkém jde i o živnostníky, což je velmi široké pole – může to být třeba elektrikář, ale i například pracovník v marketingu.
„Tvrzení o masivním krachu téměř 18 tisíc firem v Karlovarském kraji v souvislosti s odlivem ruské klientely neodpovídá reálným datům ani zkušenosti lokálních podnikatelů. Karlovarský kraj se po roce 2022 musel s výpadkem ruské klientely vyrovnat, nicméně adaptace proběhla rychleji, než se původně očekávalo,“ uvádí pak pro Aktuálně.cz ředitelka Krajské hospodářské komory Karlovarského kraje Lenka Mansfeldová.
Připomíná, že například podnikatelé v lázeňství či hotelnictví se postupně přeorientovali na jiné zahraniční i domácí trhy. „Významně vzrostl podíl návštěvníků z Německa, Izraele, států EU i z České republiky. Současně došlo k určité restrukturalizaci nabídky služeb a úpravě obchodních modelů,“ dodává.
„Ruská média využívají statistiku tak, jak se jim hodí. V tomto konkrétním článku bylo třeba ukázat, že Karlovy Vary krachují a mají se špatně bez ruských turistů,“ vysvětluje Jiří Just, novinář žijící v Rusku. „Zkrátka tím chtěli podpořit své tvrzení, že bez ruských turistů je kraji špatně,“ říká. A dodává, že právě Karlovy Vary jsou v Rusku známé a šlo o oblíbené lázeňské letovisko. „Je to jeden ze symbolů Česka, který zná většina Rusů.“
Důležitý je u čísel je i kontext. Například mezi roky 2019 a 2014, tedy ve stejně dlouhém časovém rozmezí, s jakým ruské noviny pracují, v Karlovarském kraji zaniklo celkem 12 460 podnikatelských subjektů. Číslo je nižší z prostého důvodu – rok 2023 se vymyká. Zaniklo během něj více než 8000 subjektů.
I tomu se Rusové věnují. „Vrchol uzavírání firem nastal v roce 2023, kdy se k odlivu Rusů přidaly i dopady pandemie koronaviru. Tehdy se uzavřelo 8853 ekonomických subjektů,“ tvrdí o situaci v Karlovarském kraji ruské státní médium. Pro úplnost je ovšem třeba dodat, že jde opět z větší části o živnostníky. Po celém Česku totiž ve stejný rok zaniklo na 14 tisíc společností s ručením omezeným, zato podnikání ukončilo celkem 277 tisíc živnostníků.
Za vyšším číslem v celé republice ovšem nestála pouze pandemie, ale i další podstatný detail. V roce 2023 si totiž živnostníci museli povinně zřídit datovou schránku.
„Nejvíc živnostníků ukončovalo vloni svou činnost v průběhu února a března, přičemž strmý nárůst zřejmě výrazně ovlivnila nová povinnost v podobě datové schránky, kterou stát od ledna začal postupně všem povinným zřizovat. Pro řadu osob samostatně výdělečně činných to zřejmě byl finální impulz k definitivnímu ukončení činnosti, kterou mohly mít například pozastavenou,“ uvedla tak v roce 2024 pro iDnes společnost Imper. Stejná situace pak logicky panovala i v Karlovarském kraji.
Čísla taktéž ukazují, že ačkoliv v Karlovarském kraji poslední léta zaniklo mezi jedním až dvěma tisíci subjekty, stejná čísla lze nalézt i v kolonce těch vznikajících. Jejich počet je tak poměrně stabilní, až na pokles v roce 2023.
„Nelze popřít, že některé subjekty, které byly dlouhodobě velmi silně orientovány na ruskou klientelu, čelily ekonomickým problémům. Nejde však o systémový kolaps podnikatelského prostředí v regionu, ale spíše o dílčí případy. Celkově lze říci, že podnikatelské prostředí v Karlovarském kraji je stabilní a postupně se dále rozvíjí,“ uvádí pak v reakci na zprávu zveřejněnou v ruském tisku Mansfeldová.
