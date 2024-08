Ruský špion Rubcov z nedávné výměny vězňů pronikl v Praze mezi akademiky

Jeden z aktérů nedávné výměny 26 vězňů mezi Ruskem a Západem Pavel Rubcov jezdil v letech 2018 a 2019 do Prahy přednášet na letní školu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V Praze se stýkal s představiteli ruské opozice, o kterých jako ruský agent předával informace velícím důstojníkům, zjistil Český rozhlas Radiožurnál, který informace zveřejnil na webu iRozhlas.cz.

Web iRozhlas.cz uvedl, že Rubcov se dokonce podílel na výběru studentů, kteří se mohli letní školy v Praze zúčastnit. Mluvčí fakulty sdělila, že škola neměla možnost zjistit mužovu pravou totožnost. Po odhalení případu podle ní univerzita přijala opatření zvyšující odolnost proti ovlivňování.

Španělsko-ruský novinář Rubcov alias Pablo González byl mezi desítkou prominentních vězňů, které si Kreml vybral výměnou za šestnáct vlastních vězňů. Předtím strávil dva a půl roku ve vazbě poté, co ho polské úřady v únoru 2022 zadržely čtyři dny po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu. "Muž byl identifikován jako agent hlavního zpravodajského ředitelství ruského generálního štábu. S využitím svého novinářského statusu vedl aktivity pro Rusko. Díky tomu se mohl volně pohybovat po celé Evropě a po světě, včetně zón zasažených ozbrojenými konflikty a oblastí politického napětí," oznámila tehdy polská vláda.

Jako válečný zpravodaj se zaměřením na postsovětský prostor se Rubcov stal v roce 2018 jedním z lektorů Letní školy žurnalistiky Borise Němcova na pražské filozofické fakultě. Byl dokonce součástí úzké skupiny lidí, která vybírala 30 účastníků třítýdenního kurzu, uvedl rozhlas. Rubcov přednášel v Praze také na dalším ročníku letní školy v roce 2019, dalšímu setkávání zabránila pandemie covidu-19.

"Byl primárně nasazen na Žannu Němcovovou jako jednu z tváří ruské opozice. S ní se seznámil v roce 2016 a získal si její důvěru," uvedl jeden z hlavních organizátorů letní školy Marek Příhoda, který ze strany filozofické fakulty zaštiťuje spolupráci s Nadací Borise Němcova a vede Akademické centrum Borise Němcova pro výzkum Ruska na FF UK.

Rubcov podle ČRo sbíral a předával do Ruska informace také o dalších představitelích ruské opozice. Jedním z nich byl ruský politik Ilja Jašin, který rovněž patřil mezi politické vězně, které Rusko 1. srpna vyměnilo se Západem. Jašin se pohyboval kolem Nadace Borise Němcova, stejně jako politik a novinář Vladimir Kara-Murza, který byl také součástí nedávné výměny vězňů.

"Velmi nás mrzí, že agent cizí země oklamal organizátory i účastníky letní školy na půdě FF UK, a to bez ohledu na to, že jsme tehdy neměli reálnou možnost zjistit, kdo Pablo González skutečně byl," sdělila mluvčí fakulty Ina Palacká. Organizační tým podle ní neměl kapacity ani pravomoci k detailnímu prověřování lektorů na úrovni, která by umožnila odhalit takové skryté záměry.

"Podstatné je, že od té doby, co byl případ Pabla Gonzáleze odhalen, UK přijala konkrétní opatření na zvýšení institucionální odolnosti proti nelegitimnímu ovlivňování," uvedla Palacká. Bezpečnostní odbor rektorátu má specializovanou manažerku protivlivové bezpečnosti a síť koordinátorů na jednotlivých fakultách, sdělila mluvčí.

Rubcov se narodil v roce 1981 v Rusku, jeho matka pocházela z rodiny, která utekla ze Španělska před Frankovým režimem. V devíti letech se Rubcov s matkou do Španělska vrátili. Dostal nový pas na jméno Pablo González Yagüe a od té doby žil na Západě pod tímto jménem. Jako novinář psal pro místní baskické deníky reportáže o dění v Sýrii, Náhorním Karabachu, na Krymu nebo na Donbasu. Dokonalou ruštinu vysvětloval svým vysokoškolským vzděláním v oboru slavistika.

