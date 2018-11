Rusko vydá do Česka ukrajinského občana obviněného z nájemné vraždy v Praze

před 55 minutami

Rusko vydá k trestnímu stíhání do Česka zadrženého Ukrajince Jurije Kraivského. Muž čelí obvinění z vraždy, která se stala první den roku 2000 v pražských Nuslích. Uvedl to Deník N. Za vraždu spáchanou pro peníze může pachateli hrozit 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest

Soud vydal na Kraivského zatykač loni v listopadu, ruští policisté jej zadrželi letos v květnu v západosibiřském městě Pyť-Jach, napsal server. České ministerstvo spravedlnosti pak požádalo o mužovo vydání, čemuž ruská justice vyhověla. "Rozhodnutí nabylo právní moci letos 29. října a v nejbližší době bude předán příslušným českým úřadům," sdělila Deníku N tamní prokuratura. "Teprve v době nedávno minulé vyvstaly důkazy o účasti této osoby na protiprávním jednání násilného charakteru, které se stalo na území hlavního města Prahy," uvedl mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Podle ruské prokuratury je dnes dvaačtyřicetiletý Ukrajinec obviněný z toho, že v nuselském bytě zavraždil šestadvacetiletého muže, a to kvůli majetkovému prospěchu. "Několikrát oběť udeřil do hlavy neznámým předmětem, svázal jí ruce a nohy, zakryl nos i ústa, poté ji přivázal k dřevěné části postele a způsobil jí různé zlomeniny. Oběť zemřela na místě v důsledku udušení a hluboké řezné rány," popsali serveru Rusové. Pachatel pak prý oběti vzal počítač a hodinky.