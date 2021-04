Rusko se vůči Česku dopustilo státního terorismu, je přesvědčený bývalý zpravodajec

Exploze muničních skladů ve Vrběticích, při němž v roce 2014 zahynuli dva čeští občasné, je aktem státního terorismu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz o tom mluví bývalý náměstek Úřadu pro zahraniční styky a informace Jan Paďourek. Někdejší vysoký zpravodajec reaguje na zjištění našich tajných služeb a policie, že z účasti na explozi jsou podezřelí dva příslušníci ruské tajné služby GRÚ.

Když premiér Andrej Babiš a ministr vnitra a zahraničních věcí Jan Hamáček potvrdili zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích, o čem jste přemýšlel?

Naprosto to potvrzuje, co říkáme už dlouho: Ruská federace na území České republiky působí velmi nepřátelsky a velmi aktivně proti českým zájmům. Na druhou stranu tato konkrétní akce mě velmi překvapila. Zapojili se do něčeho, co lze nazvat státním terorismem. To není terorismus normálního ražení, to je terorismus jednoho státu vůči druhému. Z mého hlediska je to daleko vyšší kategorie nebezpečnosti.

Poslední věc, která mně velmi rychle proběhla hlavou je, že ze strany Ruské federace dojde k reciprocitě. Jak známe Rusy, ke zjištění našich bezpečnostních složek přistoupí tak, že budou lhát, zapírat a po našem rozhodnutí vyhostit 18 svých zpravodajců s diplomatickým krytím vyhostí stejný počet lidí z naší ambasády.

V důsledku to bude znamenat, že naše ambasáda v Moskvě se uzavře. Pokud se to stane, myslím si, že Česká republika by měla ruskou ambasádu v Praze uzavřít taky. Bylo to zcela na místě.

Není rozsah tohoto útoku i na Rusko příliš? Přece jen se v posledních letech jejich tajné služby soustředily na subtilnější akce namířené vůči jednotlivcům, jako byli útoky na Alexandra Litviněnka či Sergeje Skripala.

Tohle je vskutku jiný případ. Zajímavé na tom je, že podle všeho se toho měli dopustit lidé, kteří se dopustili zločinu v Salisbury ve Velké Británii (otrava Sergeje a Julije Skripalových v roce 2018, pozn. red.). To znamená, že cestují Evropou a podnikají tyto zločinné kroky. Je to nebývalé. Na sto procent věřím tomu, že to tak je. Kdyby tomu tak nebylo, naše bezpečnostní služby by s tím nikdy nešly ven.

Výjimečný výkon českých bezpečnostních složek

Když se pokusíte, byť z vnějšího pohledu, o hodnocení práce našich bezpečnostních složek na odhalení dvou podezřelých, Anatolije Čepigu a Alexandra Miškina z ruské rozvědky GRÚ, z výbuchu ve Vrběticích, jak by znělo?

Myslím si, že se to mohlo podařit jenom díky úzké koordinaci napříč naším bezpečnostním sektorem. Nejsou tam jenom zpravodajské služby, ale i policie.

Lze v tomto případě označit výkon našich bezpečnostních složek za výjimečný?

Určitě ano. Dospěli k závěru, který je tak šokující, že nemá v novodobé historii našeho státu obdoby. Z tohoto hlediska si myslím, že úspěch jednoznačného závěru spočívá v tom, že tyto složky takto spolupracují. To je dobrá zpráva.

České tajné služby identifikovaly dvojici podezřelých po sedmi letech po výbuchu. O čem to vypovídá?

Operace tohoto druhu je skládání mozaiky z mnoha kamínků. Skutečně to může trvat takto dlouho, než se naše služby dostanou k takto jednoznačným závěrům. A v tomto případě se tak nakonec stalo. Nechci posuzovat, zda to je dlouho, nebo krátce, prostě to je fakt.

Svědčí to třeba o dobrém krytí těchto dvou agentů a jejich důslednému zametání stop?

Nemyslím si, že měli vynikající krytí. Když jsme komentovali jejich aktivity v Salisbury při pokusu otrávit Sergeje Skripala roku 2018, tak mezinárodní skupina investigativních novinářů Bellingcat jejich identitu odhalila. Takže jejich krytí nemohlo být tak dobré, když v podstatě soukromá agentura dospěje k jejich jednoznačné identifikaci.

Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV, žádá v souvislosti s prověřováním okolností závažné trestné činnosti o pomoc při pátrání po dvou osobách. https://t.co/SJ5Opg5gXD#policiepp pic.twitter.com/oACMrPYSbg — Policie ČR (@PolicieCZ) April 17, 2021

Sedm let se podařilo operaci našich bezpečnostních složek vedoucí k odhalení pachatelů udržet v naprosté tajnosti. Jste jako bývalý zpravodajec spokojený?

To je vynikající zpráva. Znamená to, že nejsme zemí, kde se všechno vykecá.

Pověřený ministr zahraničí Jan Hamáček rozhodl o vyhoštění osmnácti ruských diplomatů, které naše tajné služby identifikovaly coby agenty ruských zpravodajských složek. Je to dostatečná reakce?

Určitě. Na naše poměry je naprosto nebývalá. Musím se přiznat, že mě mile překvapilo, že česká vláda našla schopnost se takto zachovat.

Lze v tuto chvíli odhadnout, že šlo o všechny agenty působící na ruském velvyslanectví?

Jsem přesvědčen, že se nejedná o všechny zpravodajské důstojníky, kteří na ruské ambasádě v Praze působí s diplomatickým krytím.

"Jen blázen by nyní pozval Rusy do tendru na Dukovany"

Jak tento bezprecedentní incident může ovlivnit česko-ruské vztahy?

Zásadním způsobem se ochladí, jinak to ani nejde. Tahle akce vyřeší spoustu dalších otázek, které byly na stole. Mluvím například o případné ruské účasti v tendru na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Za těchto okolností by jen blázen mohl navrhovat jejich angažmá v tomto projektu, pokud Ruská federace vraždí naše občany.

Je na místě, aby vláda Andreje Babiše co nejdříve Rusy z tendru odstavila?

Očekával bych to jako další krok.

Jaký předpokládáte vývoj na domácí politické scéně z pohledu vztahů s Ruskem?

Bude velmi zajímavé to sledovat. Pan premiér na tiskové konferenci oznámil, že rozhodnutí vlády o odvetných opatřeních vůči Ruské federaci má podporu pana prezidenta. Na druhou stranu prezident nemohl dělat nic jiného, než to podpořit, pokud se bezpečnostní služby dostaly k takto jednoznačným závěrům. Zásadním způsobem to narušuje zahraničně-politickou linii, které se Pražský hrad dosud držel. Uvidíme, co bude následovat.

Jak dlouho může ruský útok v naší společnosti rezonovat?

Díky zveřejnění výsledků práce našich bezpečnostních složek se možná časem dozvíme další detaily, které mohou mít vliv na události příští. To je tak bezprecedentní událost, že to nemůže nechat nikoho chladným. Doznívat to v řadě souvislostí bude ještě dlouhou dobu.