Rusko jako přátelská země je iluze, bude pokračovat v hybridní válce, uvedl Pavel

Rusko bude v hybridní válce pokračovat i po skončení války na Ukrajině. Země, na které cílí, by měly být připraveny tomu čelit, řekl v úterý prezident Petr Pavel studentům Střední školy letecké v Kunovicích na Uherskohradišťsku. Tématem debaty bylo také zavedení eura, největší překážky pro Česko v nadcházejících letech, důležitost strategických priorit, bezpečnosti či vzdělávání.
„Rusko samo nás jako zemi a jako člena NATO označuje za svého nepřítele a bylo by naivní, abychom se tvářili, že to tak není. Rusko je zemí, která se bohužel chová imperiálně, má snahu ovládat a kontrolovat země kolem sebe,“ uvedl Pavel.
Představovat si, že po dosažení míru na Ukrajině nastane v Evropě klid a Rusko bude přátelskou zemí, by byla velká iluze, míní prezident. „Neříkám, že hned potom, co skončí válka na Ukrajině, Rusko zahájí válku proti NATO, ale může a bude pokračovat v tom, co nazýváme hybridní válkou,“ uvedl.
Znamená to podle něj různé formy narušení vzdušného prostoru, provokace na hranicích, ovlivňování veřejného mínění prostřednictvím různých informačních operací, kybernetických útoků. „Tohle všechno se děje už teď a bude pokračovat i nadále. My bychom měli být připraveni tomu čelit. Protože když nebudeme, Rusko bude zkoušet, kam až může dojít, dělalo to tak vždycky,“ dodal prezident.
Návštěva kunovického areálu výrobce letadel Aircraft Industries a tamní střední letecké školy byla prvním bodem dvoudenní cesty prezidenta po Zlínském kraji. V Kunovicích si také prohlédne firmu BRM Aero, která vyrábí ultralehká letadla. V Boršicích na Uherskohradišťsku zavítá do základní školy. Ve Zlíně se setká s vedením kraje i města, navštíví zlínský filmový festival, večer jej čeká debata ve Valašských Kloboukách na Zlínsku.
Ve středu si ve Vizovicích na Zlínsku prohlédne areál výrobce modulárních systémů KOMA Modular a Chropyňskou strojírnu v Chropyni na Kroměřížsku. Odpoledne vystoupí spolu s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) na briefingu v Rusavě na Kroměřížsku. Poté vyrazí v doprovodu skautů na túru na Svatý Hostýn.
