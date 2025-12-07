Moskva dluží Česku opravdu velké peníze. Platit se jí nechce, částka dál roste

"Rusko nezaplatilo," potvrdil pro Aktuálně.cz mluvčí ministerstva zahraničí Daniel Drake. V listopadu uplynulo dva a půl roku od momentu, kdy Česko začalo peníze po Moskvě požadovat. Dlužná částka už letos v dubnu přesáhla 100 milionů, jak tehdy uvedl ministr zahraničí Jan Lipavský. Suma se ale nyní navýšila a ke konci srpna dosáhla 125 milionů. A jak nyní uvedlo ministerstvo zahraničí, částka se nyní pohybuje okolo 150 milionů, přesná suma ale zatím známa není.
Vše momentálně řeší soudy. Poslední verdikt zatím padl začátkem letošního června u Městského soudu v Praze. Rusko ve zkratce odmítalo uznat legitimitu české justice a paradoxně se kvůli tomu soudilo u českého soudu. Ten ale námitky Moskvy odmítl.
Rusko ale vše začalo "hnát výš". "Čeká se na výsledek dovolání Ruské federace k Nejvyššímu soudu ohledně příslušnosti českých soudů rozhodovat v dané věci," uvádí nyní Drake. Pokud Nejvyšší soud dovolání odmítne, bude moci začít "původní soud", který už bude řešit samotný dluh.
Kromě soudů ministerstvo další kroky nepodniká. "Vláda vypověděla usnesení a po Rusku požadovala peníze, Rusko to neplatí, takže to jde k soudu, respektive Rusko tvrdí, že jsme neměli právo to rozhodnout," uvádí Drake.
Vše primárně řeší Diplomatický servis ministerstva zahraničí. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se pak účastní jednoho soudního sporu. Jde o několik pozemků ve Stodůlkách. "V současné době jsou pozemky užívány právnickou osobou bez právního důvodu. ÚZSVM vstoupil do soudního sporu, který vede Diplomatický servis s právnickou osobou, jako vedlejší účastník a požaduje po vlastníkovi staveb bezdůvodné obohacení. Soudní spor stále probíhá," uvedla mluvčí úřadu Michaela Tesařová.
Celý spor začal v květnu roku 2023, kdy vláda Petra Fialy vypověděla devět usnesení ze 70. a 80. let o bezplatném pronájmu některých pozemků Rusku. V praxi to znamená, že by Rusko mělo za pronájem platit. Celkem jde zhruba o 50 tisíc metrů čtverečních desítek pozemků, které leží nejen v Praze, ale i ve středních Čechách, Brně či Karlových Varech, součástí je pak i oplocený pozemek v pražském parku Stromovka.
Rusko totiž podle Česka 42 budov a pozemků nevyužívalo k diplomatickým účelům, jak zněla původní dohoda. Na to ostatně vláda Moskvu před tím, než začala požadovat nájem, opakovaně upozornila. Nájem pak začala vymáhat i zpětně od roku 2020. Uzavření řádné nájemní smlouvy Rusové odmítli. Peníze tak česká vláda vymáhá žalobou za bezdůvodné obohacení.
Vymáhání peněz se časově krylo i s dalšími sankcemi, které vláda na Rusy uvalila kvůli invazi na Ukrajinu. Zmrazila například některé ruské nemovitosti, což mj. znamená, že je jejich majitelé nemohou prodat. Za ty ale nájem nepožaduje. Jednou z nich je například Ruské středisko vědy a kultury v Praze, o kterém reportéři Aktuálně.cz publikovali sérii článků.