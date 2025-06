Rusko byla moje budoucnost, po Gruzii a Krymu ale zklamalo, říká architekt Chládek

Architekt Radovan Chládek studoval po roce 2000 v Rusku. "Byla to asi nejlepší možná doba, kdy jsem tam mohl být, protože Petrohrad slavil 300 let založení a byla to jedna velká párty. Kontinuálně jsem si tvořil představy o tom, jak spojím svou profesní kariéru s prací v Rusku. Ale pak přišla Gruzie, Krym...“

