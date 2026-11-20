Situace kolem obstaveného majetku ČEZ v Lucembursku se vyostřuje. Podle tvrzení společnosti Diag Human se jejím právníkům podařilo zablokovat další aktiva. ČEZ to popírá. Pokud se tuzemské energetické jedničce v právní bitvě nepodaří uspět, bez zásahu vlády Andreje Babiše (ANO) se neobejde. Kauza totiž ohrožuje miliardový majetek.
Vše se točí kolem více než třicet let starého a extrémně komplikovaného sporu České republiky s Čechošvýcarem Josefem Šťávou a jeho Diag Human.
Šťáva viní stát, že mu nepodloženým obviněním zmařil slibně rozjetý obchod s krevní plazmou z počátku devadesátých let. Zajištění majetku je výsledkem Šťávovy letité snahy vymáhat škodu po českém státu.
Kauza za víc než tři dekády prošla tuzemským arbitrážním řízením i mezinárodní investiční arbitráží v Londýně, Šťávův nárok opakovaně potvrdily i lucemburské soudy včetně tamní nejvyšší instance.
Na začátku přitom byla škoda asi 200 milionů, teď je z toho včetně úroků víc než 17 miliard korun. Pro státní rozpočet by takový účet znamenal obrovské komplikace.
ČEZ uvízl ve sporu
Podle soudních verdiktů to vypadá, že Česko se může vyhnout placení miliardového odškodnění už jen stěží. Stát zatím platit nehodlá, proto ve složité právní tahanici uvíznul ČEZ, jehož dvě třetiny stát vlastní.
Soudní vykonavatelka zablokovala podíly ve dvou lucemburských firmách, přes které ČEZ ovládá společnost GasNet, největšího distributora plynu v Česku. Firma o tom sama informovala před měsícem ve zprávách pro investory.
V pondělí 16. listopadu proběhlo další jednání lucemburského exekučního soudu. Společnost ČEZ už dřív označila obstavení majetku zmíněných podílů za šikanózní, podala žalobu na odblokování aktiv a snaží se soud přesvědčit, že se sporem nemá nic společného.
Naproti tomu Šťáva se snaží doložit opak. Přestože je totiž ČEZ formálně samostatná akciová společnost s menšinovými akcionáři, právníci Josefa Šťávy přesvědčují soud, že firmu fakticky ovládá český stát a využívá ji k plnění svých strategických cílů.
„V Lucembursku existuje právní doktrína ‚alter ego‘, která umožňuje postih majetku třetí, jinak samostatné firmy třeba s vlastní subjektivitou, spojené a kontrolované však dlužníkem, zde státem. O to teď běží, tedy o význam a intenzitu skutečného vlivu státu na ČEZ,“ vysvětluje Šťávův advokát Jan Kalvoda.
Spory o zajištěná aktiva
Právě Kalvoda nyní deníku Aktuálně.cz potvrdil, že pro nárok společnosti Diag Human byla v Lucembursku zajištěna ještě další aktiva. Konkrétnější nicméně být nechtěl.
Společnost ČEZ už v polovině října na dotaz deníku Aktuálně.cz uvedla, že žádný jiný zajištěný majetek, než který oficiálně přiznala, v Lucembursku blokovaný nemá. A své ujištění zopakovala i nyní.
Zda se jedná o slovní strategii jedné či druhé strany, anebo zda jen ČEZ ještě neobdržel oznámení lucemburské vykonavatelky o blokaci, není jasné.
Když se začátkem října dotazoval pořad Reportéři ČT společnosti ČEZ, jak je to s lucemburskými firmami, zda jsou zablokované, mluvčí tehdy v odvysílané reportáži řekl, že jejich chod není nijak omezen.
O týden později se pořad dotazoval znova s informací potvrzenou od společnosti Diag Human, že firmy zajištěné jsou, teprve poté ČEZ zveřejnil oficiální vyjádření, kde přiznává, že exekutorka obchodní podíly ve firmách zajistila.
(NE)přiznání ČEZ
Podle informací České televize byl majetek zajištěný už v době, kdy ČEZ tvrdil, že chod firem není nijak omezen. Z informací, které televize zveřejnila, dokonce vyplývá, že ČEZ zveřejnil oficiální oznámení o blokaci majetku až několik měsíců poté, co k tomu fakticky došlo.
Jaký další majetek je tedy zajištěn, není jasné. ČEZ má na lucemburské burze registrovanou řadu nesplacených emisí dluhopisů. Nejbližší splatnost má emise v hodnotě 750 milionů euro (v přepočtu zhruba 18 miliard korun) už druhého prosince. „Výplata dluhopisů není dotčena,“ ujistil za ČEZ Roman Gazdík.
Celý spor je pro největší tuzemskou energetickou společnosti extrémně citlivý. Firma je obchodovaná na burze, podobné informace mohou mít negativní důsledky na hodnotu celé společnosti.
ČEZ odhaduje, že obstavený majetek, o kterém informoval, bude odblokován v řádu měsíců a že „případ nenaruší chystanou transformaci společnosti ČEZ“. Ta má vést k vykoupení minoritních akcionářů.
Bez zmíněné transakce stát nebude schopen bezpečně financovat výstavbu dvou jaderných bloků v Dukovanech. Jde o klíčový plán, na němž stojí budoucnost jaderné energetiky v Česku.
Někteří analytici přitom minulý měsíc v médiích komentovali situaci s tím, že blokace majetku může chystanou miliardovou transformaci zpozdit.
Pokračování tento týden
Lucemburské řízení zatím běží bez výsledku, další jednání má být v pátek 20. listopadu. „Nebudeme poskytovat další detaily k naší argumentaci nad rámec poměrně podrobné regulatorní informace,“ řekl deníku Aktuálně.cz za společnost ČEZ mluvčí Roman Gazdík.
Mluvčí zároveň odkázal na prohlášení z 12. října, kde ČEZ zveřejňuje informaci, že obdržela oznámení lucemburské soudní vykonavatelky o zmíněné blokaci.
„Jakékoli jí tvrzené nároky, pokud by existovaly, mohou směřovat výhradně vůči České republice, a nikoliv vůči společnosti ČEZ, která není v rozhodčím nálezu vůbec uvedena, nebyla účastníkem rozhodčího řízení a neměla s ním nic společného,“ píše v dokumentu.
Právní obranu společnosti ČEZ zajišťují její vlastní právní zástupci. Českou republiku, která je také účastníkem lucemburského řízení, zastupuje ministerstvo zdravotnictví.
„Zástupci České republiky sledují průběh řízení a vystupují zejména v případech, kdy se projednávané otázky přímo dotýkají práv a procesního postavení České republiky. S ohledem na probíhající řízení nebude ministerstvo zdravotnictví konkrétní procesní postup ani právní argumentaci blíže komentovat,“ sdělila mluvčí resortu zdravotnictví Hana Plačková.
Babiš: je to krádež
Premiér Andrej Babiš (ANO) na zaslané dotazy deníku Aktuálně.cz ke kauze Diag Human nereagoval. Už dřív řekl, že stát nikdy nepřipustil legitimitu nároku Diag Human. ČEZ je podle něj přesvědčen o tom, že u soudu uspěje. Premiér také připomněl, že aktivit a zákazníků v České republice se spor nedotkne.
Letos začátkem roku ale použil ostřejší slova. „Stát není schopen se bránit proti lidem, kteří nás chtějí okrást o 17 miliard. Mám na mysli kauzu Diag Human,“ řekl Babiš novinářům letos v lednu. „Za nás jsme se úspěšně bránili, dneska to vypadá divně,“ dodal.
Společnost Diag Human se pokusila už v minulosti zajistit majetek Česka. Andrej Babiš v jednom ze svých projevů před lety ve sněmovně přiznal, že kvůli tomu stahoval majetek Česka z Lucemburska. Ministerstvo financí později jeho slova popřela.
„Vzhledem k neochotě dlužníka (státu, pozn. red.) jednat či splnit svůj závazek přistoupil Diag Human ke krajnímu řešení a zahájil v Lucembursku exekuční řízení,“ prohlásila už dřív firma Diag Human.
Šťáva má nyní v ruce dva pravomocné verdikty, jeden se týká londýnské arbitráže, druhý vychází od lucemburské justice. A může si vybrat, podle kterého bude škodu vymáhat.
V případě britské arbitráže, kde je Česko zastupováno ministerstvem financí, se stát ještě snaží domáhat odvolání u britského Nejvyššího soudu, nicméně verdikt již podle informací deníku Aktuálně.cz nemůže Česko zprostit povinnosti platit.
Ministerstvo financí tvrdí, že se Česko bude dál bránit. „S ohledem na to, že uvedené soudní řízení nadále probíhá, ministerstvo financí nemůže jeho obsah, jakkoliv komentovat,“ uvedl mluvčí resortu Stefan Fous.
Reputační riziko
Celý spor odstartoval už v roce 1991, kdy ministerstvo zdravotnictví pod vedením ministra Martina Bojara vypsalo tendr na zpracování české krevní plazmy. Jednoznačným vítězem, kterého hodnotící komise tehdy doporučila, byl tandem dánského farmaceutického giganta Novo Nordisk a české firmy Conneco, předchůdce Diag Human.
Bojar nicméně pojal nedůvěru vůči Josefu Štávovi a jeho firmě Conneco, v tu dobu už měl přitom za sebou úspěšný rozjezd obchodu s krevní plazmou v několika zemích.
Šťáva čelil ze strany Bojara nařčením, že obchoduje s nakaženou krví nebo ze zbraněmi. Přesvědčivé důkazy ale chyběly. Na zpracování plazmy vypsalo ministerstvo nový tendr. Aniž by ukončilo ten původní, kde se Šťáva ukázal jako jednoznačný vítěz.
Do Dánska pak Bojar poslal dopis, kde vznáší pochyby o solidnosti firmy Conneco. V centrále Novo Nordisk způsobila korespondence poprask. Šlo o ohromné reputační riziko. Přestože Dánové se nejprve snažili o to, aby se celá situace vysvětlila, nakonec se Šťávou ukončili spolupráci.
To už ale Šťáva stihnul vybavit asi třetinu okresních transfuzních stanic. Zoufalý nedostatek krevních derivátů, které zachraňovaly životy, totiž vedl bezradné šéfy některých nemocnic k tomu, že s Čechošvýcarem začali spolupracovat. Potřebovali léky a každé zdržení pro ně znamenalo, že umírali pacienti. A Šťáva sliboval dodat léky vyrobené dánskou Novo Nordisk do třech měsíců od odebrání plazmy.
Z plánu sešlo, za zmíněný dopis se později Bojar Šťávovi omluvil, korespondence se nicméně stala klíčovým důkazem, na kterém Šťáva postavil svou, a nyní to vypadá, že úspěšnou, obhajobu, že Česko Šťávu poškodilo.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Nejnovější články z Kultury
Na co se podívat, co poslouchat a do čeho se začíst? Každý čtvrtek o všem, co stojí za pozornost v české i světové kultuře.
Češi se o zdraví radí s AI. Debata odborníků ukáže, kde jsou její hranice
Polovina Čechů už využila umělou inteligenci v souvislosti se zdravím, lékařům ale dál důvěřují víc. Jakou roli má AI v péči o pacienty hrát a kdo ponese odpovědnost za její chyby? O budoucnosti medicíny budou na debatě Aktuálně.cz LIVE: Nemocnice zítřka diskutovat chirurg Tomáš Šebek, onkolog Luboš Petruželka či odborník na etiku AI David Černý.
Obvyklí podezřelí a jeden Číňan. Němci zveřejnili největší potížisty na STK
Nový žebříček aut, která nejčastěji zklamou na povinné technické prohlídce, vydala německá zkušebna TÜV. Vůbec poprvé se v něm objevuje také model z Číny, výsledné hodnocení si však za rámeček patrně nedá.
„Ve všem co dělám, chci jít na hranu.“ Režisér „zakázané“ reklamy nechápe, co televizím vadí
Pokud by české televizní stanice s odvysíláním nového reklamního klipu humpoleckého pivovaru souhlasily, zřejmě by o něm bylo slyšet daleko méně. Spot natočený Jiřím Mádlem se nyní šíří po internetu, zatímco média mluví o tom, že jej nejdříve potřebují schválit Radou pro reklamu. „To rozhodně není standard trhu,“ nesouhlasí s českými televizemi Stanislav Bernard, spolumajitel rodinného pivovaru.