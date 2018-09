Obhajovala Gottwalda, chce rozvíjet bydlení. Ptejte se komunistky Semelové

? Karel z Bubenče - Dnes 9:23 Dobrý den, proč si myslíte, že je nesprávné zveřejňovat historická fakta o historických osobnostech? Maršál Koněv přece velel potlačení maďarského povstání, proč se to tedy nesmí napsat? Koněv se přece podílel na stavbě Berlínské zdi a stál v čele delegace, která v ČSSR prováděla v období pražského jara průzkum a posílala zprávy o zdejší situaci do Moskvy. To jsou historická fakta, proč je tedy podle vás špatné je napsat? Nebo se to nikdy nestalo?