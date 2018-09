Obhajovala Gottwalda, chce rozvíjet bydlení. Ptejte se komunistky Semelové

? Filip Jančík - Dnes 10:02 Jak můžete neustále obhajovat minulý režim po ekonomické stránce, když většina makroekonomických ukazatelů poukazuje na jasný neúspěch centrálně plánované ekonomiky? Myslíte si, že socialismus je dlouhodobě udržitelný režim i po všech neúspěšných pokusech v minulosti?

? Josef - Dnes 10:01 Dobrý den soudružko Semelová ! Nejsem žádny antisemita, rasista, ale proč obhajujete režim, ve kterém byly vykonstruované procesy a a následné popravy nevinných. Kdy se omluvíte za zničené životy, zatím jsem neslyšel že by se někdo z Vás omluvil šlechtě a k ích neoprávněnému věznění a za ukradený majetek byla to obyčejná zlodějina páchaná na lidech. Ten Váš Gottwald byl hrubián, obyčejný vrah a nevzdělaný člověk pokud lze nazvat vůbec člověkem. Můžete se k tomuto vyjádřit. Předem Vám děkuju.

? Jiří - Dnes 9:58 Dočetl jsem se, že podle dostupných statistik bylo v socialismu ročně daleko méně sebevražd, než od roku 1989 až do současné doby. Též, že se po roce 1989 zdesateronásobila trestná činnost a ta majetková (hospodářská) vykazuje škody více než tisicinásobné. Aby to nebylo do očí bijící, zvedla se uměle škodní hranice trestných činů, aby se statistiky srovnaly do veřejností akceptovatelného stavu a lid nevěděl, co se tu vlastně děje. Stav loupeží, násilných činů a vražd je též alarmující. Proč přes nespočet celoplošných amnestií po roce 1989 naše kriminály pukají ve švech a je nutno přistavovat další?

? Pavel H. - Dnes 9:58 Kde berete vy bolševici drzost žvanit něco o přepisování minulosti? Celých 40 let vaší diktatury byla jedna velká lež o dějinách.

mohu se zeptat, jaký máte názor na Krym? Rusko nejdříve přísahalo, že tam žádné vojáky nemá, dneska je jasné, že tam jsou. Myslíte si, že je správné anektovat území jiného státu? A argument, že to vždy patřilo Rusku je vadný, již v 19. století ho Rusáci anektovali, v 60. letech přiřadili k Ukrajině, protože veškeré energie a zásobování bylo vedeno z Ukrajiny. Takže SSSR oficiálně toto území přidal k Ukrajině a pak si ho Ruští vojáci znovu anektovali?

? Radeg - Dnes 9:57 Kdybyste mohla, zavírala, mučila a popravovala byste zase odpůrce KSČ(M)? Zavedla byste výjezdní doložky, devizové přísliby a cenzuru? Pokud ne, byl by to ještě komunismus?

? Ladislav Horejsi - Dnes 9:55 Zila byste radeji v Severni Korei nebo v Jizni Korei? Prosim odpoved jednim slovem bez nejakych vytacek okolo - severni nebo jizni? Dekuji

? Radeg - Dnes 9:55 Proč byla KSČ(M) vždycky věrnou služkou Ruska? Ať v Moskvě vládl Stalin nebo Chruščov, Jelcin nebo Putin, KSČ(M) vždycky věrně hájila ruské zájmy proti zájmům českým/československým. Proč to děláte?

? Marek - Dnes 9:54 Maršál Koněv: Ivan Stěpanovič Koněv byl významný sovětský vojevůdce, Maršál Sovětského svazu, Hrdina SSSR a Hrdina ČSSR. V průběhu II. světové války velel vojskům Rudé armády na východní frontě a osvobodil od okupace nacisty velkou část východní Evropy, včetně Prahy. Ivan Koněv se také přímo podílel na dobytí Berlína.



Pokud někdo chce dávat nějaké další tabulky s nápisy někde, ať si postaví vlastní sochu a pr dnou to tam. Jinak mi připomínají sprejery, co nám tady furt postříkávají baráky.

předem děkuji za Váš postoj a za Vaše názory, které pro mladou generaci, která Vás nezažila, představují reálný pohled na pravou tvář KSČM. Díky Vám nemusíme dětem vyprávět, jací jste ve zkutečnosti byli.

Otázka : Kolik je 6x6 ?



mám na Vás tři dotazy. Kolika dětem jste jako učitelka zničila život účelovým kádrovacím posudkem? Zpíváte často? Plivou na Vás lidé v tramvaji?

? petr - Dnes 9:54 tato komunisticka zruda by nemela mit v mediich zadny prostor... vse ma sve meze :(

Máte ve svém bytě podobiznu Stalina? Jestli ano, v jakém počtu a provedení?

? Tomas - Dnes 9:53 Dobrý den, máte svědomí?

? Radeg - Dnes 9:51 Uznáte právo vlády zavírat do kriminálu, mučit a popravovat svoje politické odpůrce? Pokud ano, nemám další otázky. Pokud ne, proč jste byla členkou strany, která tohle všechno dělala a proč tuhle politiku pořád zarytě obhajujete?

? Pavel H. - Dnes 9:48 Zkrachoval ten váš krvavý bolševický socialismus ve 20. století, před očima nám právě krachuje venezuelský socialismus pro 21. století. Nemyslíte, že lidstvo by si od podobných nesmyslných experimentů zasloužilo aspoň 100 let přestávku?

? Kateřina - Dnes 9:48 Před rokem 1989 se stavělo až 100 tisíc bytů ročně. Poté se přestalo a nyní se nestaví prakticky vůbec, developeři staví jen kancelářské budovy a sehnat bydlení v Praze je prakticky nemožné. A pokud ano, tak za peníze, které obyčejný člověk poctivou prací nemůže vydělat za celý život. Změnila by KSČM tento stav? A jak? Vždyť nebýt toho, co se postavilo před revolucí, tak dnes lidé nemají, kde bydlet.

? Miloš Machata - Dnes 9:48 Spočítal už někdo škody, které napáchala současná garnitura politiků české ekonomice a našim občanům od roku 1989? Před převratem jsem byli prosperující ekonomika s kladnými výsledky a dnes máme 2 biliony dluhů a není vidět světlo na konci tunelu.

? Tonda Kameník - Dnes 9:47 KOmunisté to v praze nemají lehké. Kolik procent by pro vás bylo úspěch?

? Radeg - Dnes 9:45 Uvědomujete si, že kdyby se vlády po roce 1989 chovaly stejně jako vy bolševici po roce 1948, odseděla byste si nejspíš 20 let vězení za něco, co jste neudělala?

mohu se zeptat, proč mají dnešní komunisté pozitivní vztah k Rusku? Proč je i dnešní Rusko nadále inspirací pro komunisty? A rozmach ruské pravoslavné církve je podle komunistů rovněž v pořádku a rovněž je to něco, na co mohou komunisté hledět s pochopením?

? Antikomunista - Dnes 9:43 Proč se stále snažíte zničit trvdě vybojovanou demokracii v naší zemi? Za vaše výroky ohledně třeba procesu s Miladou Horákovou byste se měla stydět.

? Andy - Dnes 9:42 Dobry den, co budete po vitezstvi komunismu delat se spolustraniky - milionari, kteri sedi v parlamentu a europarlamentu? Budete hazet penize do spolecnych kadi nebo dojde zase k nejakemu nasili? (jak vy komunisti radi rikate - kdyz se kaci les, letaji trisky)

1. Předstate si, že je rok 1968 a je Vám předložen "Zvací dopis". Podepsala byste?

2. Pokud by někdy KSČM s převahou vyhrála volby, vrátil by se do Ústavy článek o vedoucí úloze

strany? A Vy osobně byste byla pro?

3. Pokud by Andrej Babiš podal přihlášku do vaší strany, byl by přijat?Děkuji za odpovědi. Ladislav Malý

? aska - Dnes 9:41 JEN BOJUJTE , PIVOU JEN TI ZLODĚJI A CO NEMAKAJ POCT.......

jsou ty názory, které hlásáte Vaše, nebo to říkate jenom proto, abyste si udrželi voliče stalinistického křídla KSČ?

? Karel - Dnes 9:39 Jak se vám pracuje s pojmem "diktatura proletariátu"?

? Horák z Miladic - Dnes 9:39 Paní Semelová, se kterými stranami by jste byla ochotná jít do koalice? Které naopak můžete rovnou odmítnout?

? Monika - Dnes 9:37 Dobrý den, je podle vás správné, že KSČM hlasovala pro důvěru vládě Andreje Babiše, která je pravicová? Navíc AB je miliardář, oligarcha, velkokapitalista - vždy jsem se domnívala, že KSČM stojí na straně obyčejných lidí, pracujících a najednou taková zrada.

? Marketa - Dnes 9:37 Komunistický režim,byl zrůdný o to více,že se mstil na malých dětech svých odpůrců.Mohla bych vyprávět,děti přes velké nadání mohli jen do učnovských a nebo přímo do výroby v továrnách,,likvidoval inteligenci.Učitelky,pravděpodobně tedy i vy-psaly hlášení o dětech nepřátel lidu,určitě o tom díky vaší profesi víte dost-kolik takových hlášení jste asi podala?Moji sestru zabil kom.režim v 25letech,ale před tím si ji pořádně "vychutnal"-já už byla otrlejší,ale stejně je ta nenávist a nedůvěra ve mne.Jak se vám spí,svědomí nehryže?

? Miroslav - Dnes 9:36 Paní Semelová, o čem přemýšlíte, když v jakékoliv současné samoobsluze čtete, že si místo běžných uzenin můžete zakoupit např. dražší retro uzeninu podle původní receptury? Co si myslíte o současných televizních stanicích, i té veřejnoprávní, které neustále "vykrádají" bohatý komunistický televizní archiv a vysílají jeden socialistický seriál za druhým? Děkuji.

? TTT - Dnes 9:32 Přeji hodně síly, zdraví a odhodlání. Když vidím všechnu tu nenávist v médiích, je neuvěřitelné, že to snášíte. Jste jedna z mála, kteří říkají pravdu a stávají se terčem. Nezdá se vám stávající politika vedení KSČM příliš oportunistická? Držím palce.

? Milda - Dnes 9:28 Lze podle Vás souhlasit s názorem Radka Mašína, že Václav Havel byl kretén, kterého si pěstovali Stbáci a že byl horší než Gottwald? Děkuji za Vaši odpověď.

? Mildas1 - Dnes 9:26 Jak se vůbec dnes může někdo hlásit ke zločincům z KSČ? Kolik jste si odseděla let v komunistickém lágru? KSČ je stejná nebo horší než NSDAP. O0bhajovat ji může jen mentálně zaostalý jedinec. Tato zločinecká organizace měla být postavena mimo zákon!!! Jen díky polistopadovým bolševikům z OF tu ještě vaše vraždící organizace může existovat. Kam jste mi zašantročili rodinu komunisté???

? znalec komunistů - Dnes 9:26 Kterou bolševickou metodu upřednostňujete? Házení malých dětí z oken jako v Kyjevě, házení lidí zaživa do lodního kotle jako v Jevpatorii či stahování z kůže jako v Charkově nebo jen prosté střílení do týla.

? Antikomunista - Dnes 9:25 Uvědomujete si, že komunismus je utopistická myšlenka, kterou v lidské společnosti nelze realizovat? Období vlády KSČ v naší zemi budiž jednou z ukázek, že ani odlehčená forma - komunistický socialismus - nefunguje, a v dnešní době to úspěšně ukazují bortící se bašty socialismu jako je Kuba a Venezuela.

? Karel z Bubenče - Dnes 9:23 Dobrý den, proč si myslíte, že je nesprávné zveřejňovat historická fakta o historických osobnostech? Maršál Koněv přece velel potlačení maďarského povstání, proč se to tedy nesmí napsat? Koněv se přece podílel na stavbě Berlínské zdi a stál v čele delegace, která v ČSSR prováděla v období pražského jara průzkum a posílala zprávy o zdejší situaci do Moskvy. To jsou historická fakta, proč je tedy podle vás špatné je napsat? Nebo se to nikdy nestalo?

? Volič - Dnes 9:18 Ta paní mi nemá co říct, resp. mluvila už dost. Takže dotaz na redakci. Proč této šílené osobě dáváte prostor? Podílíte se na medializaci šíření hlouposti, které je dnes v politice nadbytek. Proč? Ze kandiduje? No a? To může každej...

to, že neustále obhajujete zrůdný komunistický režim a zatím bohužel beztrestně, je opravdu Vaše přesvědčení, a zřejmě i zaslepenost, či pouhý politický kalkul?

Děkuji.