„Mstí se za prohrané volby.“ Milion chvilek už svolává na víkend demonstrace

Spolek Milion chvilek svolal na nedělní odpoledne od 16:00 na pražské Staroměstské náměstí protest proti zrychlenému jednání Sněmovny o převodu financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) na stát. Ve videu zveřejněném v pátek večer na facebooku spolku to řekl jeho předseda Mikuláš Minář. Ze stejného důvodu se v pátek večer lidé sešli na demonstraci na Malostranském náměstí.
V sobotu spolek podobný protest pořádá v Brně. Milion chvilek letos shromáždění na podporu ČT a ČRo svolal už na jaře.
Vládní strany se podle Mináře mstí za prohrané obecní a senátní volby tím, že chtějí zestátnit veřejnoprávní média. Chtějí zničit instituci, která má být na politicích nezávislá, uvedl Minář.
„Věřím, že Staromák bude praskat ve švech a že přijedou tisíce lidí z celé republiky,“ řekl. „Pokud oni skutečně budou ukazovat, že se chovají jako arogantní hulváti, tak to bude teprve začátek,“ dodal.
Na sobotní odpoledne svolal Milion chvilek protestní akci v Brně, lidé se sejdou v 16:30 na náměstí Svobody. Akce nese název Ruce pryč od médií veřejné služby. „Reagujeme na aktuální situaci v Poslanecké sněmovně. Pojďte ukázat, že nám to není jedno!“ uvedli pořadatelé v pozvánce na facebooku.
Minář také vyzval lidi, aby přišli na páteční demonstraci na Malostranském náměstí. Zde se lidé na protest proti vládnímu záměru zrušit koncesionářské poplatky sešli po 18:00. Požadují nezávislost veřejnoprávních médií.
Protest svolala okolo 13:00 iniciativa Média nedáme kvůli tomu, že koaliční poslanci dnes ve Sněmovně prosadili přednostní projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Podle organizátorů protestu poslanci zvolili tento postup, protože se bojí reakce občanské společnosti.
Lidé přišli s českými vlajkami nebo transparenty "Česká je tady, Česká je naše" nebo "Média nedáme". Organizátoři plánují na náměstí zůstat až do noci, dokud neskončí hlasování v Poslanecké sněmovně.
V 18:15 vystoupili na Malostranském náměstí lídři opozičních stran, ještě před nimi ale vystoupili řečníci z řad kultury a médií a odboráři z ČT a ČRo, jako bývalý zahraniční zpravodaj ČT Tomáš Etzler nebo herečka Jitka Čvančarová.
Přednostní projednání vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku a převodu financování veřejnoprávních médií na stát v pátek ve Sněmovně prosadila koalice ANO, SPD a Motoristů. Dolní komora předtím odhlasovala i možnost nejen nočního, ale také sobotního jednání.
Pracovníci ČT a ČRo v reakci vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo a o ohrožení nezávislosti médií. Kvůli formě, jakou koalice projednávání prosadila, se opozice chystá obrátit na Ústavní soud a Evropskou komisi.
Spolek už letos uspořádal několik akcí, největší se uskutečnila v březnu na Letné. Na demonstraci podle organizátorů tehdy dorazilo minimálně čtvrt milionu lidí. Na Staroměstské náměstí svolal Milion chvilek lidi v únoru na podporu prezidenta Petra Pavla, demonstrace na podporu ČT a ČRo tam byla v květnu.
Koncem září zase uspořádal Milion Chvilek na Staroměstském náměstí demonstraci, jejímž cílem bylo vybídnout lidi k účasti v říjnových obecních a senátních volbách.
Návrh vládní novely, který chce nyní vládní koalice ve Sněmovně schválit v prvním čtení, přiznává televizi a rozhlasu zhruba o 15 procent méně peněz ze státního rozpočtu, než se kterými hospodaří po loňském zvýšení poplatků.
Rozpočty obou institucí by se proti letošku snížily celkem o 1,4 miliardy korun dohromady na 7,8 miliardy. ČT letos hospodaří s rozpočtem 8,5 miliardy korun a jeho snížení v příštích letech by podle generálního ředitele Hynka Chudárka znamenalo omezení veřejnoprávní služby.
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