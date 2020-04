Rozvolnit pravidla pro roušky nebylo dobrým řešením, řekl Hamáček

Podle ministra vnitra a šéf Ústředního krizového štábu Jana Hamáčka (ČSSD) vůle nosit roušky polevuje. Lidé by je ale podle něj měli nosit dále. Více přestupků souvisejících s porušováním vládních opatření evidují také strážníci.

Ministr Hamáček si na rozvolněná pravidla pro roušky postěžoval serveru iDNES.cz. "Mám informace, že vůle nosit roušky trochu polevuje. Možná to souvisí s optimistickými scénáři a vyjádřeními z minulého týdne," řekl serveru Hamáček.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ve středu uvedl, že se v Česku podařilo zastavit nekontrolované šíření nemoci covid-19 a země se může začít připravovat na návrat k běžnému životu. Vláda také umožnila lidem od úterý 7. dubna individuálně sportovat bez roušek na venkovních sportovištích, v parcích a na veřejných prostranstvích. To vše za předpokladu, že dodrží minimální odstup dvou metrů od ostatních.

"Mně ten režim, jak byl, vyhovoval. Od začátku jsem razil spíše toleranci ze strany policistů, ale byl jsem bombardován novináři dotazy, jak to tedy vlastně s nošením roušek je, a obávám se, že kdybych řekl, že toto (nenošení roušek mimo obec či při individuálních sportech) budeme tiše tolerovat, tak si vysloužím kritiku. Toto zmírnění pravidel tedy byla reakce na žádost o přesnější pravidla. Bohužel, nikdy nejde předpis napsat úplně na sto procent," řekl serveru Hamáček.

Ministr dodal, že krizový štáb neplánuje další úlevy. Podle něj je současný stav maximum možného a platí, že co nejvíce lidí by stále nosit roušky mělo. Na to, aby lidé roušky nosili, apeloval podle iDnesu i epidemiolog Roman Prymula.

V Praze od úterka do pátku strážníci evidovali 1872 porušení pravidel, z toho se podle mluvčí Městské policie Praha Ireny Seifertové nenošení roušek týkalo 1716. "Největší problém strážníci spatřují u občanů, kteří sportují ve veřejných parcích, na cyklostezkách a podobných místech. Především u cyklistů, bruslařů a běžců se setkávají s nepochopením legislativních opatření. Ty se jim strážníci snaží vysvětlit a jen zřídka přistupují k sankcím," dodala mluvčí.