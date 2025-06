Glosa: Rozverný i smířlivý. Pavel Blažek překvapil všechny

Původně avizoval, že do sněmovny nedorazí. A to přesto, že byla svolána mimořádná schůze s jediným bodem, který se týkal jeho bitcoinové kauzy. Nakonec se ale k překvapení všech Pavel Blažek v dolní komoře zjevil. Novinářům zprvu řekl, že veřejně nevystoupí, pak se ale přihlásil do rozpravy. V zákulisí působil rozverně, na plénu pak smířlivě.

"Mysleli jsme to dobře a dopadlo to jako vždycky." Těmito slovy, jejichž autorem je někdejší ruský premiér Viktor Černomyrdin, zakončil svůj nečekaný a hlavně smířlivý projev ministr spravedlnosti v demisi Pavel Blažek. Působil klidně a vyrovnaně. Kolegům z dolní komory se opakovaně omluvil.

"Má rezignace je namístě, ale ryze z politických důvodů," řekl v úplném závěru svého projevu. Přestože se to tak tedy ještě dopoledne nejevilo, nakonec se mu podařilo vnést do dění v dolní komoře jistou dynamiku. Zatímco se okolo poledne u pultíku střídali lídři vládních stran včetně premiéra, ve sněmovně se z ničeho nic zjevil - byť původně avizoval, že nepřijde.

Blažka bylo zprvu možné spatřit v zákulisí sněmovny, kterak rozverně odpovídá na otázky klubka zástupců médií, jehož součástí byly téměř výhradně ženy. Byl uvolněný, smál se, vtipkoval a hlavně se nechal slyšet, že od něj nezazní nic, co už ve veřejném prostoru v posledních dnech neřekl. Což pak také zopakoval na plénu.

Přiznal se, že ho nenapadlo, jakou společenskou a politickou krizi může způsobit přistoupení ministerstva k darovací smlouvě. Vrátil se k tomu několikrát, jako by sám odmítal věřit tomu, že mohl být tak naivní. Prý byl zaslepený tím, že může do resortu přinést peníze. Zdůraznil také, že zapojovat do kauzy další členy vlády je mimo realitu. "Nikdo jiný se na darovací smlouvě nepodílel," uvedl.

Blažek kromě toho, že se hodně omlouval, také docela dost děkoval. Vlastně se s poslanci loučil. "Byl jsem tu dvanáct let - chci vám poděkovat za lidský přístup. Co je ale vždycky zajímavé, jsou mravokárci, kteří nedokážou udržet etiku - a ta je mezilidská. I já bych mohl vzpomínat na různé situace, ale neudělám to. Je to etika osobních vztahů - když někdo odchází, nebudu ho plísnit."

Anebo o chvilku později: "Chci vám všem poděkovat, jsem potěšen, že jiná debata je v kuloárech a jiná tady na kamerách." Podle něj je to logické, neboť je volební rok a celá řada poslanců na sebe potřebuje poutat pozornost, protože budou usilovat o znovuzvolení. "Mé úmysly byly čestné, viděl jsem to resortně," ubezpečoval pak především opozici.

Ta mu bezprostředně po jeho vystoupení vyčetla, že neobjasnil časovou osu celého případu. Blažek v každém případě odmítl, že by šlo o korupční kauzu. Podle něj se díky ní v osobní rovině nikdo neobohatil. "Je to kauza nešťastná," zdůraznil a zalitoval, že kvůli ní poroste nedůvěra v politiku a stát.

A byť se opozici nezavděčil, celé to má jeden podstatný rozměr směrem dovnitř koalice: především politikům Starostů a nezávislých se nikterak nezamlouvalo, že Blažek původně neměl na jednání poslanců dorazit. Jejich předseda Vít Rakušan ho měl snad v plánu za to otevřeně kritizovat. V momentě, kdy se přihlásil Blažek do rozpravy, nelze vyloučit, že Rakušan naopak své vystoupení stáhne.

Jinak řečeno: Blažek vyšel vstříc koaličním poslancům. Dokonce to lze říct i tak, že učinil ústupek v zájmu pokud možno hladkých vztahů vládních stran. Nepodařilo se mi sice zjistit, zda svůj krok koordinoval s premiérem Petrem Fialou, z toho, co ale naopak vím, se to jeví tak, že překvapil úplně všechny.

Celé to tedy uvnitř koalice směřuje, a bylo to patrné už včera po jednání vlády, k nějakému smíru. Když jsem se jednoho nejmenovaného politika Starostů a nezávislých zeptal, zda padne vláda, v žertu se mi dostalo této odpovědi: "Dnes ne." Patrně to bude platit až do podzimních voleb. Tedy pokud se ve veřejném prostoru neobjeví něco, o čem teď nemáme potuchy.