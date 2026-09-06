"Rozumíte tomu, milé děti?" Emotivní Babiš útočil na oponenty a uklidňoval své voliče

Premiér Andrej Babiš se v neděli ráno poprvé podrobněji vyjádřil k mohutné kritice, která se snesla na návrh rozpočtu pro příští rok s vysokým schodkem 389 miliard korun. Babiš ve svých pravidelných promluvách na sociálních sítích měnil svou náladu. Chvílemi se rozčileně bránil kritice a vzápětí svým voličům sliboval vyšší důchody.
Premiér Andrej Babiš, který od konce loňského roku vládne bez větších problémů s SPD a Motoristy a udržuje si vysokou podporu svých voličů, se nyní poprvé ocitá v problémech. Kvůli vysokému schodku v návrhu rozpočtu ho kritizuje nejen opozice a mnozí experti na finance, ale také vládní parťáci z SPD a Motoristů. O to zajímavější je proto právě nyní sledovat, co bude říkat a dělat, aby udržel klid ve vládní koalici a zároveň jej nezačali opouštět voliči.
„Nevěřte těm, co vás straší s deficitem rozpočtu,“ začal Babiš oslovovat své voliče hned na začátku nedělní promluvy. Přitom ale přiznal, že schodek ve výši 389 miliard korun je skutečně vysoký. „Že je deficit vysoký? Je. Mně se také nelíbí. Já jsem byl ten ministr financí, který měl nejvyšší přebytek rozpočtu 61 miliard. Já jsem byl ten jediný ministr financí, který absolutně snížil nejvyšší dluh ze 44 procent na 29 procent, a v tom pokračovala Alena Schillerová. My dva víme, o čem mluvíme,“ pokračoval Babiš ve směru ke svým voličům, které se snažil uklidňovat.
„Nenechte se znervóznit,“ prohlásil a vzápětí bylo jasno, že myslí hlavně důchodce. Mezi touto sociální skupinou má dlouhodobě obrovskou podporu, před každými volbami slibuje vyšší a vyšší důchody, navíc před posledními volbami také slíbil, že zastaví navyšování odchodů do důchodu nad 65 let, jak rozhodla vládní většina za předcházejícího premiéra Petra Fialy.
Babiš ale zatím navyšování nezastavil a důchody slíbil zvýšit jen o 300 korun. Mezi některými důchodci se tak začíná projevovat nedůvěra k předsedovi vlády. „My o tom budeme ještě rozhodovat. Můžeme je zvýšit až na 590 korun měsíčně. Ale v každém případě důchody v roce 2028 a 2029 budou podstatně vyšší,“ namlouval jim v neděli a zároveň avizoval, že prý bude postupně schodek snižovat.
Jeho výšku se snažil hájit tím, že chce, aby šlo Česko polskou cestou a co nejvíce investovalo. „Všichni křičí, jaký je deficit, ale my budeme deficit snižovat. Ale teď je čas jít polskou cestou. Investovat. Podívejte se, o kolik má Polsko horší čísla než my. Ale mají zainvestováno,“ sdělil Babiš a konkrétně jmenoval investici do zdravotnických zařízení a dopravních staveb.
„Abychom měli nejlepší nemocnice, abychom bojovali proti rakovině mladých, hrozně to roste, jsme druzí nejhorší v rakovině slinivky,“ podotkl. Pokud jde o dopravní stavby, mluvil například o rekonstrukci některých křižovatek, výstavbě mostů i protihlukových stěn a také rozšíření dálnice D1 na šest pruhů v jenom krátkém úseku.
„Tak to chcete, ne? Tyto investice. Nebo to máme všechno zastavit?“ položil otázku. A u zmínky o dálnici D1 si postěžoval na množství kamionů, zejména zahraničních. „Samé kamiony. Mimochodem, jen každý desátý byl český. Ničí nám silnice. Musíme navýšit mýto. Volal jsem ministra Bednárika,“ vzpomněl ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Stejně tak naznačil, že vláda zdaní investiční byty, tedy ty, kteří vlastní větší množství bytů.
V tomto duchu mluvil Babiš i v další části svého pořadu, když obhajoval rovněž plánované zvýšení platů státních zaměstnanců, což rovněž přispěje k vyššímu schodku rozpočtu. „857 tisíc zaměstnanců konečně dostane férovou a transparentní mzdu. Investujeme do lidí. Stále nemáme reálné mzdy roku 2021,“ tvrdí Babiš.
Babiš během svého vystoupení také zaútočil na ty, kteří vládu za výši schodku kritizují. Předcházejícího ministra financí za ODS Zbyňka Stanjuru označil za zločince a stěžoval si, že nechal nynější vládě v rozpočtu díru 95 miliard korun. „Už jsem dal jednou veřejné finance do pořádku. Mně musíte věřit. Mně,“ řekl Babiš a sliboval, že teď je dá postupně v řádu několika let opět do pořádku.
„Rozumíte tomu, milé děti?“ zeptal se a vzápětí si odpověděl: „Vy tomu rozumíte. Ale ti, co to vykládají, ti teoretici, ti v životě nepostavili ani psí boudu. Ti, kteří chodí mudrovat do televizí, buď tomu nerozumí, nebo to dělají naschvál,“ pokračoval v útoku na oponenty. „Vysáli to. Vytunelovali to,“ kritizoval Fialovu vládu.
Za pozornost stojí to, že během dvacetiminutového proslovu ani jedinkrát nezmínil své koaliční partnery z SPD a Motoristů. Vůbec se o nich nezmínil, natož aby se vyjádřil k jejich kritice rozpočtu. Tomuto tématu se ale patrně nebude moci vyhnout hodinu před polednem na stanici CNN Prima News, kde bude sedět při rozhovoru proti moderátorce Terezii Tománkové. Aktuálně.cz o tom přinese informace.
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