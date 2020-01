Roztržka s Čunkem zažehnána. Hnutí ANO zůstává v krajské koalici ve Zlínském kraji

ANO zůstává v krajské koalici ve Zlínském kraji, rozhodlo krajské předsednictvo hnutí. Pro opuštění koalice byli pouze čtyři jeho členové, další čtyři hlasovali proti. Předsednictvo však rozhodlo, že o setrvání v koalici, či o jejím opuštění bude členská základna hnutí hlasovat 7. února na krajském volebním sněmu.

Novinářům to řekli náměstek hejtmana Jiří Sukop (ANO) a krajská radní Margita Balaštíková (ANO), kteří jsou členy krajského předsednictva hnutí. Lidovecký hejtman Jiří Čunek ovšem řekl, že by bylo lépe, kdyby ANO z krajské koalice odešlo.

Důvodem dnešního hlasování byl podle Sukopa a Balaštíkové způsob, jakým lidovecký hejtman Jiří Čunek v prosinci prosadil stavbu nové krajské nemocnice ve Zlíně. "Vzhledem k tomu, že se jedná o největší investici v historii kraje, tak jsme nedošli ke shodě při hlasování, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli požádat i tu členskou základnu o hlasování," uvedla Balaštíková.

V pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu má koalice 29 křesel, z toho mají lidovci 12 zastupitelů, hnutí ANO osm, STAN šest a ODS tři.

Podle Čunka je koalice nefunkční. Hejtman již dříve ČTK řekl, že koalice by mohla nadále pracovat i bez ANO. "Bylo by lépe, kdyby z koalice kolegové odešli, ale očekával jsem, že tak neučiní. Pro mě to není žádné velké překvapení," řekl Čunek k rozhodnutí krajského předsednictva ANO. "Kolegové na všech jednáních jsou a budou a, jak budou hlasovat, jak se budou ke věcem stavět, to už je druhá věc. My, větší část koalice, jsme byli nuceni jít dále svou cestou, ne toho věčného dohadovaní, politikaření, ale konkrétní práce," dodal.

Podle Čunka by nemocnice měla stát osm miliard korun, Sukop však částku označil za podhodnocenou. "Z finančního hlediska máme velkou obavu z výrazného zadlužení Zlínského kraje na několik desetiletí dopředu. Víme že bude výrazně překročena výše deklarované investice osm miliard, a tak bude velké nebezpečí, že budou muset být omezeny zdroje na další investice a programové podpory v rámci celého kraje," řekl Sukop.

Koalice je kvůli stavbě nemocnice rozdělená již déle. O nemocnici se poprvé hlasovalo loni v červnu, Čunek tehdy dostatečnou podporu nezískal. Návrh nepodpořilo kromě opozice také hnutí ANO a jeden zastupitel za ODS. Hejtman poté v prosinci nečekaně navrhl zařadit bod o nemocnici na konci jednání zastupitelů. Návrh získal těsnou většinu 23 hlasů, pro byli zástupci KDU-ČSL, STAN, dva zastupitelé z ODS, také opoziční SPD a jeden zastupitel za ČSSD. Zastupitelé přitom na návrh Sukopa v září schválili vypracování studie na dostavbu areálu Krajské nemocnice T. Bati, která podle něj měla být srovnatelnou variantou k záměru stavby nové nemocnice.

Sociální demokracie i další strany označily Čunkův krok na posledním zastupitelstvu za "podraz". Podle zástupců ANO byl postup velmi překvapivý, krajský předseda ANO Pavel Pustějovský označil formu práce koalice za "absolutně neakceptovatelnou". Den po prosincovém schválení výstavby nemocnice ČTK řekl, že navrhne krajskému předsednictvu hnutí ukončení krajské koalice. Dnes novinářům řekl, že jeho názor trvá. U kolegů z krajského předsednictva však pro něj nenašel dostatečnou podporu.