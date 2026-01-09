Rozšiřování NATO jako důvod k válce na Ukrajině? Filip Turek měl v Kyjevě jasno

Místopředseda sněmovního zahraničního výboru Filip Turek vyjmenoval, kde všude vidí důvody, které vedly k válce na Ukrajině. Mimo jiné zmínil zahraniční politiku supervelmocí a také rozšiřování NATO. To vše prohlásil před budovou, kterou před příjezdem české delegace zasáhly ruské drony. „Myslím si, že to všichni vědí a že se to smí říkat,“ řekl redaktorovi Aktuálně.cz, který je právě na Ukrajině.
Podle Turka je hrozné, že v současnosti existuje silný válečný konflikt, ve kterém umírají lidé pod útoky raket a dronů. Před budovou, kterou v noci na pátek zasáhl ruský úder, zdůraznil, že se jedná o velkou tragédii.
„I přesto, že nemají nějaký vyloženě genocidní charakter – ty drony mají poměrně slabou výkonnost – tak přece jen umírají civilisté. Poměrně děsivé bylo to, že v noci ve vlaku byl slyšet Orešnik. Beru to jako velké varování, považuji to za jednu z nejnebezpečnějších zbraní, “ řekl Turek ve videorozhovoru pro Aktuálně.cz, který můžete zhlédnout na začátku článku.
„Špatná politika supervelmocí“
O důvodech, proč k válce mezi Ruskem a Ukrajinou vůbec došlo, má ale podle svých slov jasno – trvá na tom, že cestu ke konfliktu vydláždila „špatná zahraniční politika supervelmocí“.
„Tedy ne naše česká zahraniční politika. Vím, že jsou na to média alergická, protože Rusové tento argument používají také – ale jedním z argumentů je samozřejmě nějaké rozšiřování NATO,“ pokračoval čestný předseda Motoristů sobě.
Jako další důvody zmínil například byznysové propojení předchozích vlád s Ruskem. „Pak to jsou samozřejmě nějaké etnické důvody. Asi si nebudeme dělat hodinu dějepisu, myslím, že dneska už to všichni vědí a už se to dneska smí říkat. Ale byla prostě doba, když se o tom mluvilo, tak byl člověk nazván proruským jenom za realistický názor. Členové bývalé vlády se měli ještě dlouho omlouvat,“ řekl na závěr Turek.
Motoristický poslanec novinářům též řekl, že podá žalobu na ochranu osobnosti na prezidenta Petra Pavla. Bude žádat omluvu, protože se ho hluboce dotklo zdůvodnění, proč ho Pavel odmítá jmenovat ministrem životního prostředí. Turek opětovně vyloučil, že by Pavel mohl čelit kompetenční žalobě premiéra Andreje Babiše (ANO), která by měla vyjasnit, zda může navrhovaného člena vlády odmítnout.
Celý rozhovor redaktora Radka Bartoníčka s Filipem Turkem si můžete pustit ve videoboxu na začátku článku.