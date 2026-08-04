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Domácí

Rozsáhlý požár u Křečovic pohltil les i pole, plameny zasáhly chatky

ČTK

Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky, uvedli na síti X. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl ČTK mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: HZS Plzeňského kraje
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Ve Středočeském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území ČR výstraha před rizikem požárů.

Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.

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