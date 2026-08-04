Rozsáhlý požár u Křečovic pohltil les i pole, plameny zasáhly chatky

Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Vyhlásili zvláštní, tedy nejvyšší stupeň poplachu. Oheň se rozšířil na okolní chatky, uvedli na síti X. Záchranná služba na místě nezasahuje, nikdo není zraněný, řekl ČTK mluvčí středočeských záchranářů Marek Hylebrant.
Ve Středočeském kraji platí kvůli vysokým teplotám a suchu tak jako na velké většině území ČR výstraha před rizikem požárů.
Hasiči rozeznávají čtyři poplachové stupně, nejzávažnější je čtvrtý, který bývá vyhlašován jen při mimořádných situacích.
Pěvecká soutěž SuperStar se v září po pěti letech vrátí na obrazovky
V září se na obrazovky po pěti letech vrátí pěvecká soutěž SuperStar. Vítězi soutěže, která v minulosti odstartovala kariéru zpěváků jako jsou třeba Aneta Langerová, Ben Cristovao, Tereza Mašková nebo Monika Bagárová, přinese výhru dva miliony korun. Novou řadu mohou diváci sledovat od 2. září na televizi Nova a Markíza.
Cena Václava Havla za lidská práva bude pokračovat, oznámila vdova po exprezidentovi
Vdova po exprezidentovi Dagmar Havlová a Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97 chtějí zachovat Cenu Václava Havla za lidská práva. Sdělily to v úterý ČTK v reakci na pondělní oznámení Knihovny Václava Havla, že se na organizaci nebude podílet.
Výsledky multikulturalismu. Symbol Kanady má problém, průzkum ukázal tvrdou realitu
Jen v hrstce zemí na planetě je lední hokej sportem číslo jedna. Vedle Finska, Lotyšska a možná Česka je nejzářnějším příkladem Kanada, kolébka hokeje. Taková je alespoň zažitá představa. Ve skutečnosti se poměry v zemi javorového listu mění. Kvůli finanční náročnosti sportu a dlouhodobé masové imigraci z nehokejových končin.
Zveřejnila pravdu o 49 tisících migrantech. Španělská vláda ji okamžitě vyhodila
Poprvé oficiálně odhalila skutečný rozsah migrační vlny do španělské Ceuty. O několik hodin později - minulý pátek - přišla během dovolené o práci a zveřejněná zpráva zmizela z webu. Případ vyvolal podezření, že se španělská vláda snažila utajit rozsah bezprecedentní migrační krize.
Pobíráte část superdávky na živobytí? Nesmíte hrát hazardní hry
Lidé pobírající složku na živobytí nové superdávky a členové jejich společné domácnosti se nově zapisují do rejstříku osob vyloučených z hraní hazardních her. Lidé zapsaní v rejstříku se nemohou účastnit žádné legálně provozované hazardní hry v Česku. Zápis je automatický na základě dat z informačního systému ministerstva práce a sociálních věcí.