Rozsáhlý lesní požár na Klatovsku. Oheň se rychle šíří, zasahuje vrtulník

Desítky hasičů likvidují požár lesa u šumavských Nezdic na Klatovsku. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu. Je vyhlášen třetí ze čtyř stupňů požárního poplachu. Letí tam vrtulník s bambivakem. ČTK to řekl mluvčí hasičů Petr Poncar.
„Požár lesního porostu mezi Šimanovem a Kakánovem byl ohlášený po 13:00 jako požár stromů a suché trávy v těžko přístupném terénu v blízkosti chat. Po příjezdu prvních jednotek se potvrdilo rychlé šíření ohně lesním porostem, který místy přeskočil přes lesní cestu a odřízl část zasahujících hasičů. Ti nejsou ohroženi a pokračují v hašení z bezpečných pozic,“ uvedl mluvčí. Na místě je přes 60 hasičů.
Velitel zásahu si postupně vyžádal další jednotky i letecké hašení. Byl vyhlášen druhý a následně třetí stupeň požárního poplachu. „Na místo směřuje vrtulník Black Hawk, pro který hasiči zajišťují čerpací stanoviště na Podhrázském dražovickém rybníku. Další zdroje vody jsou připravovány i na koupališti v Ostružně,“ dodal Poncar.
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