Dálniční kamery nebudou mít za úkol rozpoznávat obličeje, klidní obavy sněmovní výbor

Bezpečnostní informační služba (BIS) postupovala v souvislosti se zakázkou na elektronické dálniční známky v souladu se zákonem. V usnesení to ve čtvrtek uvedl sněmovní bezpečnostní výbor. Informace o tom, že se připravovalo plošné sledování lidí, není podle výboru pravdivá.

Výbor si na jednání pozval ředitele civilní kontrarozvědky Michala Koudelku a ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO).

Systém neměl obsahovat rozpoznávání obličejů, BIS požadovala jen výřezy snímků automobilů tak, aby na nich byla registrační a tovární značka, vyplývá z usnesení, pro něž zvedli ruku všichni přítomní členové výboru.

Výbor tak popřel informace, s nimiž přišly Seznam Zprávy. Podle serveru nemají dálniční kamery za úkol vyfotografovat pouze registrační značku, ale v předepsané kvalitě pořídit snímky také kabiny vozu včetně všech lidí, kteří v autě cestují. Takto by měly 24 hodin vyfotit každý projíždějící vůz. Fotografie by se pak uložily na omezený čas na server, kde by si je mohly stáhnout bezpečnostní složky.

Záležitostí se už dříve zabývala sněmovní komise pro kontrolu činnosti BIS. Její předseda Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) tehdy mimo jiné uvedl, že tato tajná služby neplánuje využívat informace z kamer ke kontrole dálničních známek o průjezdu aut, byť jí to schválené zákony umožňují.

Dodavatelem a provozovatelem IT systému měla být společnost Asseco Central Europe. Zakázka zadaná bez otevřené soutěže vyvolala vlnu kritiky kvůli ceně. Mluvilo se v této souvislosti o utajené části. Zakázka stála křeslo ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO). Jeho nástupce Havlíček se s dodavatelem domluvil na jejím zrušení.