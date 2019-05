Vyšší investice i důchody. Státní rozpočet bude mít v roce 2020 schodek 40 miliard

Ministerstvo financí připravilo na příští rok rozpočet se schodkem 40 miliard korun. Výdaje by měly být 1,594 bilionu korun a příjmy 1,554 bilionu korun. Na tiskové konferenci o tom informoval premiér Andrej Babiš (ANO). Schodek 40 miliard korun je schválen i v letošním rozpočtu.

Rozpočet počítá s růstem investic na 135 miliard korun z letošních 122,3 miliardy korun. Rovněž by opět měly o 900 korun stoupnout důchody, uvedl Babiš. O růstu mezd bude ještě vláda jednat se sociálními partnery 27. května. První verzi rozpočtu bude podle premiéra schvalovat na mimořádné schůzi 31. května.

Andrej Babiš na tiskové konferenci odmítl sektorovou daň navrhnovou koaliční ČSSD. "Naše hnutí to vždy odmítalo," řekl Babiš .

Premiér řekl, že s bankami jedná o vzniku národním rozvojovém fondu, kam by vstoupily čtyři hlavní české banky a vložily by do něj 6 miliard korun. "My bychom ten fond propagovali a zvali tam další investory," vysvětluje premiér.

"Po velmi intenzivní jednání jsme našli ty peníze na rodičovský příspěvek, " informoval premiér. Rodičovský příspěvek bude stát navíc 8,6 miliardy ročně.

Podle Babiše poslední návrh Maláčové je stejným návrhem, který navrhla ministryně Schillerová v říjnu loňského roku.

"My odmítáme banky nebo děti, je to nesmysl," kritizuje Andrej Babiš slogan, který v posledních dnech používala ČSSD.

Připravuji platový růst

"Mám připravený určitý platový nárůst a motivační složku," uvedla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Motivaci vidí v tom, že by se polovina ušetřených peněz za zrušené úřednické posty měla vrátit zpět do platů. Ministryně podotkla, že učitelé dostanou přidáno tak, aby v roce 2021 měli průměrný plat 45 tisíc korun.

Ve veřejném sektoru pracovalo loni 640 tisíc lidí - úředníků, učitelů, hasičů, zdravotníků, policistů a dalších profesí. Průměrný plat se dostal na 35.437 korun. Medián, na který dosáhla polovina pracovníků, byl o 2408 korun nižší. Rostl téměř stejně jako průměrná částka. Zvýšil se o 10,7 procenta. Desetina pracovníků s nejnižším výdělkem měla 2,5krát méně než desetina těch, co vydělávali nejvíc. Odměny tvořily 7,2 procenta průměrného platu.