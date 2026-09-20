Rozpočet míří ke schválení. Motoristé i SPD po jednání s Babišem potvrdili podporu

Ministři za Motoristy na pondělním zasedání vlády podpoří návrh státního rozpočtu pro příští rok. Po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to řekl předseda strany Petr Macinka. Podporu rozpočtu potvrdil i šéf SPD. Tomio Okamura
Na dohodě ze čtvrtka se nic nezměnilo, doplnil politik, který v neděli odlétá na jednání Valného shromáždění OSN ve Spojených státech, zasedání ve Strakově akademii se tak v pondělí nezúčastní.
Nespokojenost budí výsledek jednání o rozpočtu u některých poslanců druhého menšího koaličního partnera, hnutí SPD, řekl předseda uskupení Tomio Okamura. Ministři za SPD na vládě nicméně návrh podpoří, dodal.
O plánované schůzce s Macinkou informoval premiér s tím, že chce během jednání hájit rozpočet kapitoly školství, ke které mají Motoristé výhrady. Jak schůzka dopadla v tomto směru, Macinka nesdělil.
Na Facebooku Babiš v neděli ráno také řekl, že vláda v pondělí rozpočet schválí. Motoristé a druhý menší partner hnutí ANO - Strana přímé demokracie - požadovali v uplynulých dvou týdnech snížení schodku, který má podle návrhu dosáhnout 389 miliard korun.
Uspoří jednotky miliard
Ve čtvrtek se strany dohodly na úsporách v řádu jednotek miliard a legislativních úpravách tak, aby bylo možné výdaje státu snížit ještě o 20 miliard během příštího roku.
Babiš zopakoval, že Česko je jednou z nejméně zadlužených zemí v Evropě.
Místopředseda rozpočtového výboru Miroslav Ševčík (za SPD) v diskusním pořadu CNN Prima News připustil, že ve sněmovně nemusí zvednout ruku pro vládní plán rozpočtu, pokud se schodek nesníží. Ačkoli by to znamenalo porušení koaliční smlouvy, současné číslo je podle něj nepřijatelné. „Klidně ať mě vyhodí s poslaneckého klubu,“ dodal k tomu s tím, že nepůjde proti vlastnímu přesvědčení. Za adekvátní by považoval snížení schodku na číslo kolem 350 až 360 miliard.
„Po jednání poslaneckého klubu SPD jsme vládním koaličním partnerům představili naše návrhy na úspory - snížení peněz na zbrojení o 7,5 miliardy korun a úplné zrušení dávek pro Ukrajince, což by přineslo úsporu 12 miliard korun, tedy celkem téměř 20 miliard korun. Koaliční partneři vyšli našim návrhům vstříc pouze částečně, což budí nespokojenost u některých našich poslanců, čemuž rozumím," sdělil k tomu Okamura.
Mezi důvody, proč v pondělí ministři za SPD návrh nicméně schválí, jmenoval dohodu na snížení sociálních dávek Ukrajincům o čtyři miliardy a to, že se chystané úspory v roce 2027 a 2028 nedotknou občanů.
I přes avizované snížení o jednotky miliard korun oproti návrhu bude rozpočet znamenat druhý nejhlubší rozpočtový deficit od vzniku Česka. Podobu rozpočtu po pondělním schválení odešle vláda Sněmovně. Letošní rozpočet počítá se schodkem 310 miliard korun, v případě dodržení plánu to bude znamenat čtvrtý nejhlubší deficit v historii země.
Mohlo by vás také zajímat: Zamyšlený pohled, zamračená tvář a mžourání očima. Putin volil netradičním způsobem
Deset organizací dalo kandidátům do voleb návod, jak zlepšit školství v obcích
Odborníci sepsali, co může vedení obceudělat pro lepší školství o ve Vaší obci. Návod pro kandidáty do komunálních voleb.
Nemovitost v zahraničí? Češi míří do Španělska i Dubaje, každý trh má ale jiná pravidla
Vlastní apartmán u moře, zázemí na důchod nebo diverzifikace portfolia. Zahraniční nemovitosti lákají Čechy z různých důvodů, mezi vyhledávané destinace patří především Španělsko a stále častěji také Dubaj. Samotná koupě se ale může od české praxe výrazně lišit – od rezervačních smluv a vlastnických pravidel až po možnosti financování.
Češi při nákupu bio potravin hledí na kvalitu, zdraví i původ surovin
Bio produkty už nejsou výsadou úzké skupiny zákazníků. Podle průzkumu pro značku Nature’s Promise společnosti Albert je pro 54 % Čechů aspekt bio původu potravin důležitý. Alespoň několikrát za měsíc nakupuje bio potraviny více než polovina (56 %) dotázaných. Prodeje bio potravin stabilně rostou, potvrzují obchody Albert.
Nový iCAUR V27: Z města rovnou za dobrodružstvím
Přes týden město, o víkendu kola, výlet nebo cesta mimo asfalt. Nový iCAUR V27 chce oslovit řidiče, kteří od auta nečekají jen přesun z bodu A do bodu B, ale parťáka pro aktivní životní styl. Výrazné SUV kombinuje prostornou karoserii, pohon všech kol, elektrifikovaný systém REEV i praktickou funkci V2L, díky níž dokáže napájet elektrické vybavení i daleko od zásuvky.
Ruská AI měla pravdu: „Hořící“ volby skončily bez překvapení. Co teď Kreml chystá?
Rusko má za sebou první parlamentní volby od zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Hlasování do Státní dumy, dolní komory parlamentu, probíhalo od pátku do neděle. Výsledky nakonec skončily bez překvapení, obyvatelé ruské metropole se ale vzbudili do drsného rána po ukrajinském útoku.