„Rozpočet je pro nás problém.“ Šéf Motoristů vystoupil nečekaně tvrdě proti Babišovi

Dohady o novele směřující k rozvolnění rozpočtových pravidel, která umožní vládě legálně utrácet víc miliard na dluh, jsou u konce. Poslanci dle očekávání přehlasovali ve středu odpoledne prezidentovo veto. Projevy u řečnického pultu nicméně naznačují, že kvůli rostoucím výdajům státu na dluh může být v koalici ještě pořádně dusno.
Dnešní dluhy jsou budoucí daně. Heslo kterým Motoristé sobě lákali loni před volbami voliče. Poslanec Vojtěch Munzar (ODS) to ve středu u řečnického pultíku straně připomněl při projednávání návrhu, který povede k rozvolnění rozpočtových pravidel.
„Dokonce jste před volbami chtěli, aby deficit na tři procenta schvalovala třípětinová většina všech poslanců,“ připomněl Munzar.
„Dnes podporujete zákon, který v mimořádné situaci umožňuje vládě zvýšit zákonem schválené výdaje bez nového souhlasu sněmovny,“ vyčítal Motoristům.
„Jde o velmi pozoruhodný vývoj od posilování parlamentní kontroly k jejímu oslabování,“ hřímal místopředseda rozpočtového výboru u řečnického pultu.
Macinky vystavil Babišovi podmínku
Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničních věcí Petr Macinka se na Munzara rozhodl reagovat a nečekaně tím zkritizoval rozpočtovou politiku vlády Andreje Babiše (ANO). A poslal vzkaz ohledně podmínek pro schvalování rozpočtů na další roky, kdy by už zřejmě Motoristé nemuseli být tak vstřícní.
Macinka nejprve v reakci na poslance Munzara ujišťoval, že jeho strana měla vždycky jasný a konzervativní přístup k fiskální odpovědnosti a ten se nezměnil.
„My jsme měli v programu – ano, chtěli jsme a myslíme si to pořád – že je správné, aby vysoké deficity byly schvalovány v případě, že je nějaká krize nebo nějaká jednotlivá událost. Na tom se nic nemění,“ poznamenal šéf Černínského paláce.
Nicméně špatné hospodaření minulé vlády, které Macinka označil za „sebevražedný atentát na veřejné finance“, ale také slabší volební výsledek strany Motoristé sobě podle něj zužuje manévrovací prostor pro snahu snižovat dluhy a mířit k vyrovnaným rozpočtům.
Rozpočet je pro nás problém
„Měli jsme nějaký výsledek. Ten byl šest procent. Ne 66 procent,“ řekl a odstartoval kritiku vládní rozpočtové politiky.
„Mohu vás ubezpečit, že tento rozpočet na příští rok je pro nás problém. Ale nedá se nic dělat. Ty další už budeme podmiňovat strukturálními změnami ve všech možných oblastech tak, aby už k tomu nedocházelo,“ pokračoval Macinka ve své reakci na Munzara.
Letos chce vláda utratit o 310 miliard víc než s jakými počítá příjmy. A v příštím roce má zhoršování deficitu pokračovat. Výše vládní „sekery“ zatím není jasná, mluví se o částce, která má být výrazně pod hranicí 400 miliard korun.
Vláda tak čelí kritice z řad odborníků, že v době ekonomického růstu a v časech, kdy rostou příjmy státu z daní o desítky miliard za rok, chce víc utrácet na dluh.
„Nemůžeme rozdávat peníze, které nemáme“
Někdejší ministr financí Miroslav Kalousek mluví o snižování odolnosti proti dalším krizím, kdy podle něj vláda už nebude mít prostor řešit případně nečekaně kritické události. A do toho se výrazně zdražují náklady na státní dluh.
Že Motoristé nejsou úplně „v míru“ s rostoucími výdaji státu na dluh, naznačilo už nedávné vyjádření jejich poslance a předsedy rozpočtového výboru Vladimíra Pikory.
„Stát stále hospodaří s vysokými schodky a nemůže dlouhodobě rozdávat peníze, které nemá,“ řekl Pikora (Motoristé sobě) deníku Aktuálně.cz před dvěma týdny v reakci na plán ministerstva práce zvýšit od ledna důchody víc, než s čím počítá zákonná valorizace.
„Vyšší důchody placené dalším dluhem by nakonec zaplatili občané prostřednictvím vyšších daní, omezením jiných veřejných služeb nebo dalším zadlužováním,“ tvrdil Pikora.
Pohlídali Babiše?
Vláda Andreje Babiše hájí rostoucí deficity s tím, že chce zvýšit investice, nastartovat ekonomický růst a následně tím zvýšit příjmy státu. Podle některých se ale vláda zadlužuje i na běžné výdaje, což ukazuje už letošní rozpočet, kdy deficit asi o padesát miliard přesahuje částku, která má pokrýt investiční výdaje.
Až dosud Motoristé čelili kritice, že „nehlídají“ Babiše, jak slibovali před volbami, například tím, že hlídání skončilo podpisem koaliční dohody a programového prohlášení, jak konstatoval šéf poslaneckého klubu Motoristů Boris Šťastný.
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