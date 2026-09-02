Rozkol v koalici. Babišův „šílený“ deficit odmítají podpořit někteří poslanci

Bitva o rozpočet pro příští rok mezi stranami vládní koalice začala. A jisté je, že prosadit navržený deficit ve výši 389 miliard korun nebude mít premiér Andrej Babiš (ANO) vůbec jednoduché. Někteří poslanci totiž odmítají návrh předložený ministerstvem financí podpořit.
„Myslím si, že v současné době se dá seškrtat na 349 miliard korun,“ řekl ve středu deníku Aktuálně.cz poslanec SPD Miroslav Ševčík. Podle něj lze snížit například výdaje na obranu a v plánovaných investicích.
„Naprosto nesmyslné je, že výdaje na obranu musí růst o 36 miliard korun z roku na rok. Ty projekty stejně se budou muset chystat déle, tam bych sebral dvacet miliard,“ popisuje své návrhy Ševčík.
Škrtat se dá podle něj i v investicích. „Dalších dvacet miliard jsou nesmyslné výdaje. Nemá smysl dělat investice na dluh a platit ještě úroky z toho, že si budeme muset půjčovat na tyto investice, které nemají žádný multiplikační účinek,“ tvrdí Ševčík, konkrétnější nicméně nebyl. O přesné výši deficitu prý neměl tušení.
Poslanec Jan Hrnčíř (SPD) tvrdí, že je možné škrtnout 30 miliard korun a dostat se lehce pod 360 miliard korun. „Budeme o tom vést jednání,“ řekl Hrnčíř deníku Aktuálně.cz.
Pikora má vlastní plán úspor
Poslanec strany Motoristé sobě Vladimír Pikora si rovněž nedovede představit, že by zvednul ruku pro rozpočet, kde výdaje převyšují příjmy o 389 miliard korun. Pikora coby ekonomický expert strany vypracoval vlastní návrhy na úspory a ve čtvrtek s nimi jde za předsedou vlády Andrejem Babišem.
„Nejdřív své návrhy představím panu premiérovi,“ tvrdí poslanec. Návrhy na škrty se podle něj týkají všech oblastí, tedy i mandatorních výdajů, které vyžadují změny zákona. „Mám připraveno mnoho návrhů. Uvidíme, jaká bude ochota šetřit,“ naznačuje.
Zároveň ale přiznává, že v letošním rozpočtu není pro škrty velký prostor. „Deset, dvacet miliard, si umím představit,“ uvedl na dotaz, o kolik nižší si deficit pro příští rok představuje.
„Když je rozpočet takto rozpracovaný, tak je málo pravděpodobné, že se dokáže do konce měsíce zásadně měnit,“ uznává. „Ale rok 2027 není to hlavní,“ zdůraznil s tím, že jeho návrhy úspor se týkají zejména rozpočtu na rok 2028.
Zda by výměnou za reformy a škrty, které by snížily nesoulad mezi příjmy a výdaji pro další rozpočet na rok 2028, zvednul ruku pro letošní deficit 389 miliard korun, zopakoval, že si to nedovede představit.
Macinka: Je to problém
Jeho stranický šéf a ministr zahraničních věcí Petr Macinka minulý týden ve sněmovně řekl, že rozpočet s vysokým deficitem je pro stranu problém. Tehdy ještě výše vládní „sekery“ nebyla zveřejněna.
Vládní koalice má dohromady 108 poslanců a Babiš hlasy obou partnerů potřebuje. Někteří poslanci jsou přitom naštvaní a mluví o hrůzném nebo šíleném deficitu, o kterém neměli tušení.
Ministerstvo financí předložilo rozpočet se schodkem, který je druhý nejhorší v historii České republiky. Řada odborníků to kritizuje s tím, že jde o plán výdajů odpovídající hluboké krizi.
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