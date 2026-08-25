Rozklad ministerstva obrany? Byl Zůnův klíčový spojenec, teď potichu mizí

Ministerstvo obrany vedené generálem ve výslužbě Jaromírem Zůnou se stává odstrašující adresou. I takový dojem vyvolává neutěšená personální situace resortu. Zatímco politický náměstek za Motoristy nástup do úřadu stále oddaluje, nyní podle zjištění deníku Aktuálně.cz ztrácí Zůna zásadního a nejbližšího spolupracovníka. S ministrem přitom na resort přišel hned loni v prosinci.
Bylo to jen dva dny poté, co se Jaromír Zůna (za SPD) stal ministrem obrany. Ve středu 17. prosince vyrazil na zdvořilostní návštěvu generálního štábu, kam ho doprovázela i jedna nová tvář. Jak pak rychle vyšlo najevo, šlo o Karla Kortánka, bývalého českého generálního konzula v kurdském Erbílu.
„Že se stane novým ředitelem kabinetu, jsme se dozvěděli už v týdnu před nástupem Zůny,“ popisuje jeden ze starších ministerských úředníků. Už to, že Kortánek na resort nastoupil hned s ministrem, ukázalo, o jak nepostradatelného partnera pro Zůnu půjde.
Jenže tenhle tandem nevydržel ani rok. Rozpadl se. Jak zjistil deník Atuálně.cz, Karel Kortánek má z funkce ředitele kabinetu oficiálně odejít na konci srpna.
„Původně nám to bylo prezentováno tak, že je to z jeho hlavy, že se rozhodl jít jinam,“ přibližuje resortní úředník. „Říkal, že dostal lepší nabídku,“ tlumočí další zaměstnanec Kortánkova slova.
„Ministerstvo bude informovat“
Když reportér deníku Aktuálně.cz zavolal přímo do kabinetu ministra obrany, jedna z asistentek nejdřív prohlásila, že s Kortánkem není možné mluvit, neboť si vybírá dovolenou. Dovolat se mu ale nešlo ani poté, co se měl v polovině srpna z prázdnin vrátit zpátky do práce.
Novinář oslovil také ministra Zůnu. Ten však ani na opakovaný dotaz neodpověděl. A bez jakéhokoliv vyjádření nechalo otázky k ředitelově konci i tiskové oddělení resortu. Pro připomenutí - to od letoška spadá přímo pod Karla Kortánka.
„Až dojde k výměně na postu, ministerstvo o tom bude informovat, do té doby se oficiálně nic nedozvíte,“ popisuje jeden ze zaměstnanců kabinetu, jak Zůna & spol ke konci Karla Kortánka mlčí.
„Netlač vodu v řece“
Odchod ředitele Zůnova kabinetu zvýrazňuje personální potíže, v nichž se ministerstvo obrany nyní nachází. Už v červenci Český rozhlas poukázal na rozklad tiskového oddělení. V minulých týdnech odešel jak šéf mluvčích David Šíma, tak dva jeho podřízení.
V březnu zase deník Aktuálně.cz upozornil na stále nekompletní sestavu politických náměstků. Dvojice Radovan Vích (SPD) a René Schreier (za ANO) doteď čeká na vyslance Motoristů. Tím má být Lubor Novák, blízký kolega Petra Macinky z jižní Moravy.
„Budu se muset rozhodnout, ještě teda úplně nejsem rozhodnutý,“ vzkázal tehdy Novák vládě.
„Já jsem řekl, že se určitě nebudu nechávat do něčeho tlačit. Víte, jak se to říká, netlač vodu v řece, teče sama,“ prohlásil Novák řečnicky. Je ovšem nutné dodat, že kromě jeho slovní nihilistiky mu v cestě na ministerstvo obrany překáží i to, že dosud nemá bezpečnostní prověrku.
Chvíli s Nečasem, hodně s Babišem
Proč si Zůna hned v prosinci 2025 vybral Karla Kortánka a na čí doporučení to bylo, není zřejmé. Nicméně končící ředitel kabinetu ministra obrany v minulosti spolupracoval hned s několika politiky a velkou část kariéry spojil s érou Andreje Babiše.
V dobách premiéra Petra Nečase (ODS) působil na úřadu vlády. Krátce po nástupu Martina Stropnického (ANO) do čela ministerstva obrany se tam v únoru 2014 objevil i Kortánek. Nejdřív jako šéf kanceláře jednoho z náměstků, pak i ředitel kabinetu samotného ministra.
Pár dní po rozjezdu druhé vlády Andreje Babiše se v červenci 2018 stal ředitelem kabinetu ministra vnitra, kterým tehdy byl Jan Hamáček, předseda sociální demokracie. Na konci roku 2021 se pak Kortánek vypravil do iráckého Erbílu, kde až do 30. října 2025 vedl český zastupitelský úřad.
Po několika týdnech zakotvil na ministerstvu obrany, odkud nyní odchází. Jeho práce dle webu spočívala v „poskytování podpory ministru obrany při výkonu funkce člena vlády a komplexně zabezpečuje a koordinuje protokolární aktivity ministra a jeho náměstků.
„Rok 2025 přinesl mnoho změn nejen v mém osobním životě, ale i profesním. Děkuji za podporu a přízeň, které se mi od vás dostalo v roce 2025, a těším se na naše společné výzvy v roce 2026,“ napsal Kortánek na profesní síti LinkedIn krátce před loňskými Vánoci. Od té doby na internetu mlčí.
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