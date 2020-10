Rozkaz splněn, hlásí vojáci z Letňan. Polní nemocnice je skoro připravena

Jednotky intenzivní péče, laboratoře, počítačový tomograf i rentgen. Vojáci v pražských Letňanech ladí poslední detaily při výstavbě záložní polní nemocnice: "Týden jsme intenzivně makali," hlásí na twitterovém účtu Armáda ČR. Sledujte aktuální záběry z útrob nemocnice, která bude aktivována až v případě potřeby.

Nemocnice v halách letňanského výstaviště bude sloužit pro pacienty s nemocí covid-19, má v ní být 500 lůžek. Zda bude uvedena do provozu, záleží na vývoji epidemie koronaviru. Nemocnice má být využívána pro následnou péči, umístěni v ní tak mají být pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) ve čtvrtek ve Sněmovně řekl, že využita bude zřejmě hlavně kolem 10. listopadu, kdy se v Česku předpokládá největší počet pacientů s koronavirem.

Stát i jednotlivé nemocnice se nyní snaží zvýšit počet lůžek, které budou připravené pro pacienty s covidem-19. Nemocnice odkládají neakutní péči a některá oddělení předělávají pro potřeby nakažených. Podle Prymuly pro ně bude připraveno 15 500 lůžek. Podle údajů k pátku je v Česku hospitalizovaných 5314 pacientů s covidem-19 a ve vážném stavu bylo 772 z nich.

Armáda začala nemocnici v Letňanech budovat v pondělí, kdy přivezl materiál hlavní konvoj z Hradce Králové. Vojáci postupně do hal letňanského výstaviště dopravili víc než 300 tun vybavení ze svých zásob. Další vybavení poskytla Správa státních hmotných rezerv (SSHR), vládou zakoupené nové postele dovezla firma Linet.

Nemocnice v Letňanech by měla být spuštěna v okamžiku, když dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Z 500 lůžek má být pro intenzivní péči vybaveno pouze deset. Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. Na místě ale budou nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace nemocnice stáhne z jiných nemocnic. Prymula dříve uvedl, že v Letňanech by mohlo působit i 28 armádních lékařů a zdravotníků z USA, které Česku nabídly Spojené státy po žádosti vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD).