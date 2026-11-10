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Domácí

Rozjařený Babiš se projel s autopilotem. Vychválil ministra, který podle expertů nebezpečnou technologii povolil

Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
Vojtěch Kadaňka
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„Je to budoucnost,“ rozplýval se Andrej Babiš za volantem samořídící Tesly. Experti i dramatické případy ze zahraničí ale před technologií, kterou nedávno ministerstvo dopravy povolilo na českých silnicích, varují. 

Andrej Babiš a vyhořelá Tesla – koláž Aktuálně.cz
Andrej Babiš a vyhořelá Tesla – koláž Aktuálně.czFoto: andrejbabis/Instagram, Reuters – Aktuálně.cz
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Andrej Babiš na svém Instagramu zveřejnil video, ve kterém se projel v automobilu Tesla, který se řídil sám. Premiér jel se zapnutou funkcí „Full Self-Driving Supervised (FSD)“ – tedy systémem, který auto řídí sám, zatímco řidič na jízdu dohlíží. 

„Velké poděkování ministru Ivanu Bednárikovi a jeho týmu. Super práce,“ vychvaloval pod příspěvkem Babiš práci ministra dopravy (nestraník za SPD). Pod jeho vedením Česko povolilo využívání této funkce. V EU to umožňuje jen pět dalších zemí.

„No je to hustý, no. Je to samozřejmě budoucnost,“ uzavírá video nadšený Babiš. Nesouhlasili by s ním ale experti na bezpečnost na silnicích. Ti naopak před povolováním „samořídicí“ funkce Tesly v Evropě varují. 

Nebezpečná rychlost

Na členské státy EU už apelovala například Evropská rada pro bezpečnost dopravy, aby funkci „samořízení“ na svých silnicích neumožňovaly. Některé funkce systému jsou totiž podle nich pro evropský provoz špatně nastavené a nebezpečné, především co se rychlosti jízdy týče.

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„Nepovolujte fungování systému FSD, dokud neproběhne odborná diskuse o problémech systémů,“ apeluje rada na evropské politiky v tiskové zprávě.

Jmenovitě upozornila rada například, že „autopilot“ obsahuje funkci, která vozu umožní zvýšit maximální rychlost až o 50 % nad limit, který vozidlo detekuje. V praxi to znamená, že například v obci by Tesla mohla jet místo povolených padesáti až pětasedmdesát kilometrů v hodině.

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Další podle rady problematická funkce „autopilotu“ vozu doporučuje, aby svou rychlost přizpůsoboval okolojedoucím vozidlům. „Systém, který si sám zvyšuje rychlost jen proto, že okolní auta porušují předpisy, nepředpokládá správně okolnosti na silnici, pouze dál přiživuje zažité porušování zákona,“ píše dál organizace.

Rada nakonec uvedla, že Tesla pro tato nastavení nepožádala o výjimku z pravidel Evropské hospodářské komise OSN, která by umožnila systému FSD prostřednictvím funkce rychlostního odstupu překračovat stanovené rychlostní limity.

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Tesla Files

Zdokumentované případy ze zahraničí a také whistleblowery zveřejněné informace, známé jako Tesla Files, navíc spojují systém FSD s celou řadou nebezpečných i smrtelných incidentů. 

Obsáhlá investigace zveřejněná deníkem The Guardian uvádí případy několika smrtelných havárií, ke kterým Tesla odmítla zveřejnit jakákoliv data. Novináři incidenty spojují s dalšími desítkami zdokumentovaných případů, kdy „autopilot“ Tesly samotné náhle, bez varování i důvodu zrychloval, brzdil nebo měnil směr jízdy. To vše bez možnosti řidičů chování vozidla kontrolovat.

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Jak ve velkém přehledovém textu uvádí britská BBC, americké úřady rovněž v souvislosti s fungováním softwaru Tesly zahájily řadu vyšetřování. Reagovaly mimo jiné na obdobné hlášení o náhlém a nevysvětlitelném brzdění vozidel nebo na případy, kdy auta nedodržovala základní dopravní předpisy, například nezastavila na značce Stop.

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