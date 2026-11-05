„Rozhovory neposkytuji, mám sociální sítě.“ Balaštíková se vzteká kvůli zveřejnění své kauzy s hygienou

Bývalá poslankyně za hnutí ANO Margita Balaštíková kritizuje zveřejňování informací z její kauzy v médiích. Policie ji podle České televize obvinila z ovlivňování kontrol zlínské krajské hygienické stanice. K řízení, které s ní policie vede, se Balaštíková vyjádřit odmítla.
Vyplývá to z prohlášení, které zveřejnila na sociální síti. V minulosti vinu opakovaně odmítla.
„Pozastavuji se nad tím, že se v souvislosti s otevřenou kauzou opět dostávají informace do veřejného prostoru a následně se stávají předmětem mediálních spekulací,“ poznamenala v příspěvku.
„K samotnému řízení se vyjadřovat nebudu. Jsem si vědoma právních povinností a omezení, která se na tuto situaci vztahují, a nehodlám svým vyjádřením porušovat zákon ani zasahovat do probíhajícího řízení,“ napsala v prohlášení Balaštíková.
ČTK se ji snažila v minulých dnech opakovaně telefonicky zastihnout se žádostí o vyjádření, politička však telefon nezvedala.
Rozhovory poskytovat nebudu, mám sítě
„Žádné rozhovory poskytovat nebudu. Mám vlastní sociální sítě, prostřednictvím kterých komunikuji přímo s veřejností. Pokud budu považovat za potřebné něco sdělit, zveřejním to tam,“ uvedla někdejší poslankyně.
Seznam Zprávy loni v létě zveřejnily nahrávky Balaštíkové a uvedly, že využila svého vlivu na vedení hygienické stanice, aby její pracovníci začali provádět kontroly ve firmě jejího bývalého manžela. Balaštíková tehdy nahrávky označila za podvrh.
Hnutí ANO se po zveřejnění informací rozhodlo poslankyni vyškrtnout z kandidátky pro sněmovní volby. Balaštíková pak oznámila, že pozastaví členství v hnutí.
Letos kandidovala v senátních volbách na Uherskohradišťsku za uskupení Odvážné Česko, které založila. Ve volbách propadla, v 1. kole skončila na posledním místě ze šesti kandidátů se ziskem 3,22 procenta hlasů.
Zakleknutí i úkolování hygieniků
Bývalý manžel poslankyně Josef Balaštík zmíněné nahrávky podle Seznam Zpráv pořídil v roce 2023 tajně v jejich domě po sérii konfliktů se svou tehdejší ženou.
Na jedné z nich Balaštíková podle serveru plánuje „zakleknout“ na firmu ChemProgres, jejímž jednatelem je právě její bývalý manžel, a úkoluje tím zlínské hygieniky.
Spolu s Balaštíkovou kriminalisté v kauze podle Seznam Zpráv obvinili také Vladimíra Možíška, někdejšího šéfa odboru hygienické stanice ve Zlíně, který je dnes ředitelem Hygienické stanice hlavního města Prahy.
Obvinili rovněž bývalou ředitelku zlínské hygienické stanice Evu Sedláčkovou. Zatímco Balaštíková s Možíškem jsou podle serveru obviněni ze zneužití úřední osoby, Sedláčková z nadržování.
Newslettery
Ranní Aktuálně
Buďte v obraze dřív, než začne den. Každé ráno vám pošleme nejdůležitější zprávy a původní články, které stojí za přečtení.
Výběr šéfredaktora
Články, které si zaslouží vaši pozornost. Každý pátek je pro vás z toho nejzajímavějšího na Aktuálně.cz osobně vybírá šéfredaktor Michal Pavec.
Předpověď na celý víkend: Mrazivému objetí neutečete. Sobota ale příjemně překvapí
Čechy čeká mrazivý víkend. Až do pondělka budou teploty v nočních hodinách klesat pod bod mrazu, přes den pak bude záležet na tom, kde vykoukne slunce. Konec týdne se ale s největší pravděpodobností obejde bez srážek, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ve své předpovědi. Zároveň meteorologové lákají na zasněžené hory, podmínky jsou podle nich vhodné pro turistiku.
ŽIVĚ Merz si telefonoval s Trumpem. Řešili mírová jednání mezi Ukrajinou a Ruskem
Německý kancléř Friedrich Merz a americký prezident Donald Trump si v noci na pátek telefonovali. Tématem rozhovoru byly především nadcházející mírové rozhovory mezi Ukrajinou a Ruskem v Abú Zabí, které Spojené státy zprostředkovávají. Novinářům to sdělil mluvčí německé vlády Stefan Kornelius.
„Evropu odsoudíme k bezvýznamnosti.“ Meloniová se zostra přidala k Pavlově kritice
Giorgia Meloniová ostře kritizovala nekoordinovaný postup evropských zemí při jednáních o válce na Ukrajině. Šéfka italské vlády požaduje, aby státy EU určily jednoho zástupce, který bude mluvit za celou unii. Současný přístup, kdy se jednotlivé iniciativy a vyjednávací formáty překrývají, podle ní podkopává evropskou důvěryhodnost. Podobně se vyjádřil také český prezident Petr Pavel.
Otce Meghan Markleové zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla
Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Evropská unie se možná brzy rozroste. Balkánský stát se přiblížil členství
Černá Hora v pátek předběžně uzavřela další dvě kapitoly v přístupových jednáních s Evropskou unií. Kapitola 1 se týká volného pohybu zboží a kapitola 12 bezpečnosti potravin i veterinární a fytosanitární politiky. O skončení mezivládní konference informovala Rada EU, která zastupuje členské státy. Černá Hora se dostala daleko za půlku přístupových jednání, předběžně uzavřených má 23 z 33 kapitol.