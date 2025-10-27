Byl by to sňatek zrady, říká Kupka k podpoře Babišovy vlády. Chce být tvrdý oponent

Nedal jste si svoji kandidaturu na předsedu ODS k padesátinám, které oslavíte na konci října?
Vidíte, to mě nenapadlo. To by byl teda těžký dárek. Bylo to ale jinak - právě minulý týden se sešlo místní sdružení ODS u nás v Líbeznicích. Na něm mi kolegové jednomyslně vyjádřili důvěru, abych na lednovém kongresu kandidoval na předsedu ODS.
Počítal jste s kandidaturou delší dobu pro případ, že by stávající předseda v čele občanských demokratů skončil? Protože už dlouho jste byl označovaný za toho, kdo se patrně pokusí převzít vedení po Petru Fialovi.
Jasně jsem řekl, že bych nikdy proti Petru Fialovi nekandidoval. Začal jsem o tom vážně přemýšlet až ve chvíli, kdy on oznámil, že pokračovat ve funkci nebude.
Pak už jste byl rozhodnutý?
Stále jsem to zvažoval, nebylo to nijak jednoduché rozhodnutí. Nabízelo se mnohem pohodlnější řešení - nechat to prostě být. Ale největší roli sehrála otázka, jaká je moje osobní odpovědnost za fungování ODS i České republiky.
Určitě se mnoho voličů a příznivců ODS bude ptát, jestli představujete oproti Petru Fialovi nějakou změnu v čele ODS. V čem budete jiný?
Nepochybně budu jiný než Petr Fiala už proto, že se hodně lišily naše životní cesty. Na základě toho budu také formovat politiku ODS a dojem, který z ní budou mít lidé.
Ale v čem budete jiný? A v čem bude jiná ODS?
S ohledem na to, jak rychle se proměňuje svět i politika, ODS musí začít vést intenzivní politickou kampaň. Musí to být permanentní kampaň, kdy povedeme dialog s lidmi a budeme jim ODS otevírat. Povedeme fakt viditelnou opoziční politiku, jejíž součástí budou i důkladné analýzy. Vytvoříme stínovou vládu s kompetentními týmy pro každou oblast, abychom ukazovali, co chceme dělat jinak a lépe než vláda ANO, SPD a Motoristů sobě.
Prostě se více zaměříme na to, abychom co nejlépe odpověděli na otázky a starosti našich cílových skupin. Vždy jsme reprezentovali podnikatele a z povahy aktivní lidi. Je musíme znovu přesvědčit, že jsme ta správná volba a že v nás budou mít zastání. Vždy jsme reprezentovali střední třídu, mladé rodiny a také generaci, které bylo v roce 1989 kolem dvaceti let a která nás ve velké míře podporuje přes všechny problémy dodnes. Jsou to lidé, kteří si pamatují vznik Občanského fóra i ODS a nadšení, se kterým se podařilo demontovat komunistický režim a místo něj rozvíjet moderní demokracii a tržní hospodářství.
Vy jste spojil fakticky většinu svého dospělého života s ODS, zažil jste několik předsedů. Po vysoké škole jste začal pro lidi z ODS pracovat jako mluvčí, následně jste byl opakovaně zvolený starostou a poslední čtyři roky ji reprezentujete jako ministr. Co vás ovlivnilo nejvíce?
Určitě práce komunálního politika, když jsem se jako starosta zabýval několik let běžnými věcmi, které trápí občany. Od kanalizace přes údržbu zeleně až třeba po architekturu. A všechno mě to bavilo. Je to výbava, kterou budu chtít v politice dál uplatňovat a která bude formovat i to, jak bude ODS řešit nejběžnější problémy lidí. Práce v parlamentu a ve vládě pak dává člověku větší měřítko, kdy je potřeba sledovat a měnit podmínky pro život celé společnosti. Je a bude to příležitost srozumitelně prosazovat, aby stát dál nebobtnal a nezasahoval do života lidí, aby naopak ubývalo regulací a papírování a aby stát vytvářel co nejlepší podmínky pro inovace a rozvoj ekonomiky.
Marek uvolnil místo Lipavskému, chválí Kupka Bendu
Máte představu, jak byste fungoval coby lídr nejsilnější opoziční strany?
Jako předseda hlavní opoziční síly proti vládě Andreje Babiše bych byl mimo jiné hlavním opozičním řečníkem ve sněmovně. Nejde přitom o počet vystoupení, ale o to, jaký to bude mít dopad a jaká témata se podaří otevírat. Zároveň chci projet v následujících měsících zemi křížem krážem. A protože se ukazuje, že část náměstí i měst je dnes na sociálních sítích, i těm bych se hodně věnoval.
ODS musí vybudovat kompetentní týmy pro jednotlivé oblasti od ekonomiky po sociální péči a určitě musíme ke spolupráci přizvat i osobnosti zvenku. Připravíme novou strategii rozvoje státu, kde budeme reagovat na výzvy, které dnes před českou společností jsou. Musíme modernizovat ekonomické modely, které zamrzly v minulých dekádách. Budeme předkládat alternativní návrhy k vládní politice. A s ohledem na početní zastoupení ve sněmovně budeme o to víc vidět v Senátu.
Když mluvíte o tom, že chcete ODS více otvírat veřejnosti, jak to bude vypadat v praxi?
Otevřenost považuji za velmi důležitou, jsem přesvědčený, že je v naší zemi spousta lidí, kteří si nechtějí nechat nakukat Andrejem Babišem, nebo kýmkoliv jiným, že stát musí všechno vyřešit za ně. ODS tady je pro ty, kteří si budou uvědomovat, že základem úspěchu je tvrdá práce, invence, to, jak dát své práci nové nápady.
Jenže jak to chcete udělat, aby skutečně dostali noví lidé v ODS příležitost? Nebude konkurence vadit "starým mazákům"?
Na to přece neexistuje žádná předem daná procedura. Záleží to na samotných členech, já se budu snažit ODS nadchnout, aby naši lidé byli co nejvíce v kontaktu s aktivními lidmi, kteří se na mnoha místech snaží dělat spoustu dobrých věcí, věnují se spolkům, nejrůznějším občanským aktivitám, trénují malé sportovce, přemýšlejí, jak rozvíjet místa, kde žijí. Všechno toto jsem dělal jako starosta, my jako ODS jsme na komunální úrovni silní a komunální volby v příštím roce ukážou, jak na tom jsme, kdo se v těchto volbách prosadí a kdo ne.
Mluvíte o nových lidech v ODS, letošní sněmovní volby ukázaly, že v ODS dávají o sobě stále více vědět mladší členové, ale potom si jako poslanci zvolíte za předsedu sněmovní frakce Marka Bendu.
Já si uvědomuji, že politika je o symbolech. Zároveň ale platí, že pro úspěch potřebujete zapojit i zkušenost. Rád bych také upozornil, že Marek Benda byl tím, kdo uvolnil své místo na kandidátce Janu Lipavskému, který byl novou tváří na naší soupisce.
Rozumím tomu, že Marek Benda je velezkušený znalec parlamentního prostředí, ale mnozí jeho volbu můžou chápat tak, že ODS se nijak nevyvíjí a nemění.
Počkejme na lednový kongres ODS, určitě se na něm vedení promění. Já mám zájem na tom, aby ODS dokázala zapojovat stále více mladé lidi, kteří chtějí dělat věci nově. Těší mě nové tváře v našem poslaneckém klubu, sleduji jejich příspěvky na sítích a je to fajn, jak to dělají.
Takže můžeme očekávat v širším vedení ODS více mladých lidí, více žen?
Sám jsem zvědavý, kdo všechno bude kandidovat. Předpokládám, že kandidovat do vedení bude Eva Decroix, věřím, že tam přibude úspěšný mladý poslanec Jirka Havránek i další. Těším se na to, co zajímavého z předvolebního kvasu vzejde.
Uvidíme, jak se Babišova vláda postaví k podpoře Ukrajiny
Zatím se bavíme stále o ODS, která je nyní součástí koalice Spolu. Uděláte nějaký rozlučkový večírek, oznámíte konec? Protože Spolu prohranými volbami fakticky skončilo, je to tak?
Nevím o žádném večírku. Ale spolupráce Spolu může pokračovat v některých městech v komunálních volbách, kde si ODS, KDU-ČSL a TOP 09 řeknou, že budou spolupracovat.
Na celostátní úrovni ale Spolu skončilo, je to tak?
Přece když vstupujete do opozice, je to něco jiného, než když jsme jako koaliční kabinet vládli a hledali stále kompromisy, aby se vláda nerozpadla. V opozici chci samozřejmě spolupracovat s dalšími opozičními stranami, ale my se musíme soustředit především na politiku ODS. Nebát se mluvit o některých tématech jednoznačně a nekličkovat. Ukázat tah na branku a ochotu naslouchat a věci rychle řešit.
Vy jste v kampani tvrdili, že v případě vaší prohry hrozí Česku směřování na východ. Pořád si myslíte, že tato hrozba existuje?
Především jsem přesvědčený, že bylo dobře, když jsme udělali z tohoto téma naší předvolební kampaně - máme analýzy, z nichž vyplývá, že většina z našich voličů nás volila na základě našeho jasného zahraničněpolitického směřování Česka, jednoznačně prozápadní politiky. Zároveň volby ukázaly, že síly pro komunisty a hnutí Stačilo! jsou marginální; lidí, kteří by raději žili v Rusku, je v naší zemi naštěstí málo.
A trvá tedy podle vás hrozba směřování na východ za vlády ANO, SPD a Motoristů, nebo ne, když ve volbách neuspělo Stačilo! a jejich lídryně komunistka Kateřina Konečná?
To se uvidí podle toho, jak bude vypadat politika nové vlády, určitě existuje riziko, že tato vláda v klíčových střetech selže. Uvidíme to už na tom, jak se bude stavět k Ukrajině, jestli bude zastávat názor většiny evropských států, které se snaží tlačit na Rusko, aby upustilo od války proti Ukrajině. Uvidíme, co na to naše vláda, jestli se nám nebude snažit nalhat, že Ukrajina má kapitulovat.
Mimochodem, co říkáte na skládání nové vlády?
Vždyť to je pouze vyobchodování toho, aby předsedové ANO a SPD nebyli vydáni do rukou spravedlnosti. Například křeslo předsedy Poslanecké sněmovny pro Tomia Okamuru je prodané za to, že hnutí SPD nominovalo do vlády experty, kteří jsou více než co jiného muži Agrofertu Andreje Babiše. Když ještě členové této nové vládní koalice tvrdí, že prý dochází k nějakému spolčení médií nebo společnosti proti nim, tak to považuji za velmi nebezpečný kec. Média a veřejnost se vždycky dívaly ostrým pohledem na ty, kteří přicházejí do nejvyšších funkcí. Tento pohled patří k základní výbavě demokracie.
Nemůže se stát, že v nějaké chvíli přece jen podpoříte ANO třeba ohledně zahraniční politiky Česka?
Je jasné, že u konkrétních návrhů například na posílení naší pozice v NATO či u užitečných ekonomických návrhů se můžeme v budoucnu shodnout. Ptáte-li se ale na to, zda kvůli tomu budeme tolerovat, nebo dokonce podporovat vládu Andreje Babiše, to by nedávalo smysl. Nebyl by to sňatek z rozumu, jak mi posledně někdo vykresloval, ale sňatek zrady. Protože podpora ANO by v každé chvíli znamenala, že by Andrej Babiš nebyl vydaný spravedlnosti.
Ale necítíte v ODS nějaké proudy, které by pro nějakou spolupráci s ANO byly?
Já je nevidím. I debata v našem poslaneckém klubu ukázala, že jsme jednotní v tomto názoru. Velmi bychom zklamali voliče, kdybychom umetli cestičku našemu oponentovi, který kudy chodil, tudy na nás házel bahno.
Nebyl to od nás žádný šprajc, odmítá Kupka kritiku k rozpočtu
Pojďme ještě k výsledku voleb. Pokud chcete měnit ODS, budete si muset tento neúspěch vyhodnotit. Proč především jste prohráli volby?
Pokorně přiznávám, že jsme udělali řadu chyb. Ale hned dodávám, že jsme udělali i řadu dobrých věcí, ze kterých naše země bude dlouho žít. Koneckonců to, že teď vidíme ekonomický růst, to není samo sebou. Naše vládní hospodářská politika má na tom svůj podíl a následující vláda z toho bude těžit. Spousta věcí se nám podařila tady na ministerstvu dopravy, bylo toho opravdu hodně, včetně třeba digitalizace. Například takový řidičský průkaz si dnes můžete objednat do výdejního boxu.
Proč jste tedy nevyhráli volby?
Neměli jsme tak silný a dlouhodobý marketing, jako předvádělo hnutí ANO, které svou politiku od první chvíle v opozici pojalo jako permanentní kampaň proti nám.
A další důvody či chyby?
Jedna z chyb, které mě hrozně štvou, byla digitalizace stavebního řízení, která narazila do zdi. Zkrachovala. Tu jsme bohužel nezvládli. Měli jsme ukázat více pokory v komunikaci a připustit, že ne vše bylo dokonalé.
Složitě jsme řešili, co dělat s cenami energií. Více jsme se měli vymezit proti některým nápadům Evropské komise, které ohrožují konkurenceschopnost evropského průmyslu. A více jsme měli prezentovat jednoznačné úspěchy, jako byla změna normy EURO 7 nebo zmírnění sankcí pro automobilky.
Neděláte ale zásadní chyby i nadále? Přijde mi, že nepředložením státního rozpočtu po volbách ztrácíte u veřejnosti další body.
Ale my se k rozpočtu vrátíme, jakmile bude sestavená nová Poslanecká sněmovna (schůze je svolaná na 3. listopadu - pozn. red.). Reagujeme na rétoriku Andreje Babiše, který od začátku tvrdil, jak je náš návrh státního rozpočtu špatný, že on má dávno připravený nový, jak to bude všechno jinak.
Nepředložili jste ho spíše proto, že jste prostě naštvaní z výsledku voleb?
Rozhodně to nebyl z naší strany žádný šprajc.
Tak jaký jste měli důvod, motivaci?
Všimněte si, že teď poprvé od hnutí ANO zaznělo, že jsou ochotni v prvním čtení náš návrh státního rozpočtu přijmout. To přece mění zásadně situaci - už souhlasí s tím, jaké budou výdaje, příjmy i deficit.
Ale přesto se veřejnost i odborníci ptají: Proč ta vláda Petra Fialy takto postupuje?
Od nás to skutečně byla jen reakce na rétoriku hnutí ANO, jehož zástupci se bili v prsa, že všechno mají a všechno znají. Pokud teď změnili názor a chtějí návrh rozpočtu v základních parametrech schválit, pak má smysl a je namístě, aby ho vláda po ustavení sněmovny znovu do parlamentu odeslala.
Mimochodem, když už máte v tomto týdnu ty kulatiny (28. října), chystáte nějakou velkou oslavu, nebo třeba si dáte nějaký den volna?
Velkou oslavu nechystám. Stačí ta, kterou organizuje pan prezident každého 28. října na Hradě. Ale na pár dnů si s manželkou a dcerou vyjedeme na výlet. Člověk musí taky trochu odpočívat.