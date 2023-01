Pavel je extrémně pracovitý, ale dejte mu čas. Změny nebudou hned, říká šéfka kampaně

Málokdo se pohyboval tak blízko a tak dlouho kolem nového prezidenta Petra Pavla jako šéfka jeho volební kampaně Pavla Nýdrle. "Je velmi pracovitý a velmi zodpovědný. Nedělá dva kroky dopředu a jeden dozadu, ale raději je dělá stále dopředu, byť jsou pomalejší a menší," říká o něm v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Prosí ale o trpělivost, změny na Hradě podle ní nebudou tak rychlé, jak si mnozí myslí.

Volby jsou za námi, váš kandidát Petr Pavel je zvolen prezidentem a začíná dělat své první kroky v nové roli. Bavili jste se už o tom, co a jak udělá nejdříve?

Upřímně, během kampaně jsme na toto neměli kapacitu. Navíc bychom měli pocit, že porcujeme medvěda, který ještě běhá po lese. Ani by se to nehodilo. Ale věřím tomu, že jaký byl pan generál v kampani, takový bude i jako prezident. Asi bude poskytovat méně rozhovorů než dosud, protože bude muset hodně pracovat, aby začal měnit poměry na Hradě. V prvních týdnech a měsících bude potřeba vzít jeho volební program a proměnit ho v realitu.

Vy ho znáte velmi dobře. Zatím nemá s politikou moc zkušeností, jste si jistá, že bude výrazným prezidentem, že porozumí odborným problémům, že bude například přicházet s důležitými tématy či projekty?

Hrozně bych si přála, aby občané i média dali panu prezidentovi čas na to, aby se mohl na výkon své funkce dobře připravit, a neměli na začátku přehnaná očekávání. Vezměte si, že deset let něco na Hradě bylo, a aby se udělala skutečně výrazná změna, tak to bude chtít čas. Ráda bych všechny požádala, aby mu dali čas. Myslím si, že je velmi pracovitý a velmi zodpovědný. Nedělá dva kroky dopředu a jeden dozadu, ale raději je dělá stále dopředu, byť jsou pomalejší a menší. Nepochybuji, že svou práci bude dělat dobře.

Aby ten čas na rozkoukání nebyl moc dlouhý.

To ne, ale nějaký čas potřebuje. Mám pocit, že spousta lidí je nastavených ve stylu: Teď jsme vyhráli a hned zítra bude všechno jinak. Chápu nadšení mnoha lidí, ale ať jsou trpěliví. Všechno nebude hned, dejme mu čas.

Působí jako pohodář, k čemuž přispívá i to, jak rád jezdí po Evropě na motorce, patrně by si užíval života, i kdyby prohrál. Je v něm dost chuti naplno pracovat?

Vezměte si, že pan generál dal během kampaně snad nejvíc rozhovorů ze všech kandidátů, objel také obrovsky moc míst. A pořád byl pozitivní a měl energii. Má to v sobě, nebude jiný. Jen bych mu doporučila, aby se trošku stáhl z očí veřejnosti a měl čas na práci. Jsem přesvědčená, že se svým týmem bude pracovat naplno a bude Hrad měnit. Je to extrémně pracovitý a disciplinovaný člověk. A je dobře, že má potřebu si provětrat hlavu na motorce. To je také strašně důležité.

Překvapilo mě, že někteří spolupracovníci o něm říkali, že je ve skutečnosti introvert. Je introvert? A vy jste se ho snažili pro kampaň ukázat jako extroverta?

Vy jste s námi byl na několika výjezdech. Řekněte mi, jestli vám přišel jako introvert?

To určitě ne. Na druhou stranu vím, že politici dokážou hodně předstírat. Byť on až tak politik není.

Není introvert a mě překvapuje, když to o něm někdo říká. Je otevřený člověk, baví ho komunikace s lidmi. Tady si část společnosti myslí, že když někdo křičí, řve a strhává na sebe pozornost, tak ho označují za extroverta. Ale tak to není. Jestliže je někdo slušný, nechá nejdříve druhého domluvit a nekřičí, tak to neznamená, že je introvert.

Co jeho vztah ke kritice? Občas myslím na to, jak popuzeně zareagoval, když jednou dostal v televizi nepříjemný dotaz, a redaktora se zeptal, jestli mu otázky připravil jeho kritik Miroslav Kalousek.

Ano, to si vybavuji. To byla výjimka. Co jsem ho poznala, tak on dokáže být velmi vtipný, zábavný a vstřícný.

Co jeho schopnost odolat všemožným rádcům a vlivům? Nenechá se někým ovládat? Zejména, když má kolem sebe opravdu hodně spolupracovníků?

Jak říkal stratég naší kampaně Michal Repa, v kampani nezměníte jednu věc a to je osoba kandidáta. Kampaň jsme ušili přímo na osobnost pana generála. Nic jsme si nevymýšleli, nic jsme nepřetvářeli, my jsme mu jen dali prostor, aby ukázal, jaký je. A on se určitě nenechá nikým ovládat.

Jsem markeťák, Hrad vyžaduje jiné kompetence

Když jste jako tým přicházeli na pódium, možná někoho překvapilo, že vás bylo poměrně hodně.

Pokud na kampani pracovalo mnoho lidí, tak to bylo proto, že takto komplexní a dlouhou kampaň musíte dělat s více lidmi. Na to, co všechno jsme dokázali udělat, byl tým ještě malý. Tento tým odvedl neskutečnou práci, nikdo si nedovede představit, jak moc jsme pracovali.

Politický marketing je podle mě nejtěžší disciplína. Není to sranda. Vstupuje do toho strašně moc faktorů. A ve finále je to stejně nejvíc o tom kandidátovi, protože vše musí obhájit on sám. Česká republika těmito volbami zvedla laťku politického marketingu hodně vysoko. A nešlo jen o náš tým, ale například i tým paní profesorky Nerudové. To byla pecka.

Jakou byste měla radu pro někoho, kdo by chtěl vyhrát podobnou bitvu jako vy?

Nejdůležitější je to, aby váš tým měl úplně stejný hodnotový základ. Pro nikoho to nebyla jen práce, všichni do toho šli, protože věřili, že pan generál přinese této zemi slušnost, respekt a úctu. A čím víc jsme ho poznávali, tak to naše přesvědčení rostlo.

Ve které chvíli jste začali věřit, že vyhrajete?

Měla jsem v sobě obrovskou pokoru a nechtěla jsem to dlouho zakřiknout. Manžel mi ale říkal ještě před uzavřením volebních místností, ať jsem v klidu, že to dobře dopadne. Ale stejně, dokud to nevidíte černé na bílém, tak k tomu přistupuje odpovědně a čekáte na výsledek.

Viděl jsem, že manžel přinesl šampaňské, už jste ho vypili?

Ne ne, já měla jen skleničku prosecca.

Jedna etapa pro vás skončila, začíná druhá. Budete nadále vedle Petra Pavla i na Pražském hradě?

Už dříve jsem říkala, že jako volební manažerka mám důležitý úkol, a to dovést pana generála do vítězného konce. A jsem šťastná, že tento úkol jsem splnila. Nyní jsem se s ním domluvila, že ještě chvíli pro něj budu pracovat, protože budoucí kancléřka (nynější vedoucí Kanceláře Senátu Jana Vohralíková, pozn. red.) má ještě práci v Senátu. Takže v únoru se budu ještě věnovat naplno Petru Pavlovi a v březnu už méně. Předpokládám, že paní kancléřka se pak už naplno chopí své nové práce.

A co vy?

Zatím nemám nic konkrétního v plánu. Myslím, že moje děti se těší, jak se k nim vrátím, uvidí svou mámu a dohoníme všechny písemky. Jsem ráda, že jsme tady ve štábu měli improvizovaný dětský koutek, protože naše děti mohly vidět, co jsme půl roku dělali. Byl to pro nás důležitý moment.

Takže pak od Petra Pavla odejdete?

Myslím, že ano, tak jsme domluveni. Jde také o to, že podle mého názoru nemám expertízu pro hradní práci. Jsem manažer, byznysmen, markeťák. Práce na Hradě chce trochu jiné kompetence. Pokud bude něco, kde budu moci pomoct já nebo můj manžel, tak jsme samozřejmě panu prezidentovi k dispozici.

